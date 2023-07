¿Se devolverá el dinero de las entradas si se cancela el Reggaeton Beach Festival?

A poco menos de 48 horas de su jornada inaugural, no se puede saber con exactitud si el Reggaeton Beach Festival de Madrid 2023 se celebrará finalmente o queda cancelado, tal y como dispuso en la tarde de ayer el Ayuntamiento de Madrid tras denegar la autorización de su celebración en el recinto de Iberdrola Music de Villaverde en el que se iba a realizar. Aunque la organización del Festival ha mantenido la convocatoria asegurando que no se ha recibido una comunicación formal por parte del Ayuntamiento, desde el consistorio especifican que "no se garantizan las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas para un evento de estas características".

El macroevento, que esperaba acoger a 40.000 personas en cada una de sus dos jornadas y con cantantes como Ozuna, Anuel AA, Eladio Carrión o Jhay Cortez como cabezas de cartel, está presentando distintas alegaciones según apuntan desde el Ayuntamiento, que también señala que "ve difícil que puedan subsanarse los informes desfavorables" en referencia a los informes del Cuerpo municipal de Bomberos y otras evaluaciones negativas de la Guardia Civil y la Policía municipal.

Esto deja al evento al borde de una cancelación más que probable. ¿Qué pasa entonces con todos aquellos que tienen entrada? ¿Perderán su dinero a pocos días de que se celebre el festival o habrá una alternativa? ¿Se podrá devolver el importe de las entradas?

La ley obliga a devolver el dinero si se cancela el evento

Pase lo que pase finalmente, en caso de que se confirme su cancelación definitiva, desde Facua reclaman la devolución integra y automática del precio de las entradas, así como indemnizaciones por otros gastos derivados del festival como hoteles o servicios contratados para desplazamientos, según informa Europa Press.

Desde la organización de consumidores afirman que la empresa promotora "iniciar con la mayor brevedad posible el proceso de reembolso de las entradas a todos los usuarios tras la cancelación", ya que "existen mecanismos legales y normativas que habilitan a los usuarios a recibir los importes de entradas de espectáculos cancelados". De no hacerlo, desde Facua inciden en que se podría estar incurriendo "en un comportamiento abusivo.

De hecho, la Ley 17/1997, de 4 de julio, de la Comunidad de Madrid especifica en su artículo 24.4 que "los usuarios tendrán derecho a la devolución total o parcial del importe abonado por las localidades, en el supuesto de que el espectáculo o actividad recreativa sea suspendido o modificado sustancialmente". Asimismo, desde Facua señalan que se pueden solicitar igualmente indemnizaciones en concepto de daños y perjuicios, con independencia de su naturaleza, que la cancelación del evento haya podido causar.