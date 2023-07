Todo sobre el 'Bibby Stockholm', el buque que ha fletado Reino Unido para alojar refugiados y evitar que pisen suelo británico

Seguramente sea el buque más feo jamás construido. Se llama Bibby Stockholm y es un barco de alojamiento. Es aquí donde el Gobierno de Reino Unido tiene previsto alojar a los solicitantes de asilo para que no pisen suelo británico, algo que la ONU considera "un precedente preocupante para el desmantelamiento de las obligaciones relacionadas con el asilo".

¿Cómo es el Bibby Stockholm?

Es una barcaza sin motor propiedad de la compañía de transporte y operaciones marítimas Bibby Line (su fundador, John Bibby, aparece vinculado con la trata de esclavos en el Atlántico). Barco de 10.659 toneladas, mide de largo 93,44 metros y 27,43 de ancho. Se construyó en 1976, tiene bandera de Barbados y fue en 1992 cuando se convirtió en barcaza de alojamiento.

¿Es la primera vez que acoge solicitantes de asilo?

El Bibby Stockholm ha dado muchas vueltas, dando alojamiento a grupos humanos muy diversos. Pero esta de Gran Bretaña no será la primera vez que sirva para agrupar a solicitantes de asilo. Ya lo hizo entre 1994 a 1998 en Hamburgo (Alemania), donde también dio techo a personas sin hogar.

De nuevo, en 2005, el buque fue utilizado para detener a solicitantes de asilo, esta vez en Rotterdam (Países Bajos). En 2008, una de esas personas murió a bordo por una insuficiencia cardíaca tras repetidos fallos en la prestación de una asistencia sanitaria adecuada.

Luego ha servido para dar alojamiento a los trabajadores que construían una planta de gas en Escocia o para ayudar en la construcción de un parque eólico en Suecia.

¿Dónde está anclado ahora?

La barcaza ya ha llegado a su destino: Portland, una isla situada en Dorset, al sur del Reino Unido. Antes se sometió a una remodelación la semana pasada en el puerto de Falmouth. Así, la barcaza contará con asistencia médica, catering y seguridad las 24 horas del día.

¿Para qué lo va a usar Reino Unido?

Según el Gobierno de Rishi Sunak, el Bibby Stockholm proporcionará asilo a "hombres adultos solteros mientras se procesan sus solicitudes de asilo". Con esta medida y otras añadidas Downing Street pretende disuadir a la gente de cruzar el Canal de la Mancha ilegalmente.

El Ejecutivo afirma que impedirán que la gente solicite asilo en el Reino Unido si llegan por medios no autorizados. También espera que los cambios garanticen la rápida expulsión de las personas detenidas, ya sea a su país de origen o a un tercer país como Ruanda, asunto que es objeto de un recurso legal.

¿Tantos solicitantes de asilo hay?

La acumulación de casos de solicitantes de asilo en el Reino Unido ha alcanzado un máximo histórico. Según las últimas cifras del Ministerio del Interior, a finales de 2022 más de 166.000 personas seguían esperando una decisión. Además, cada día cientos de personas siguen cruzando el Canal de la Mancha en pateras. En lo que va de año ya lo han hecho 12.000 inmigrantes, según los datos que cita Sky News.

¿Por qué el Gobierno apuesta por un barco?

El primer ministro, Rishi Sunak TOLGA AKMEN / EFE

El alojamiento en un barco es una de las medidas de ahorro que el Gobierno británico ha impulsado para abaratar el coste de acogida temporal de migrantes que solicitan asilo en el país mientras se resuelve la solicitud. Hasta ahora esa espera tenía lugar en hoteles.

Desde Downing Street se recuerda que ya lo hacen en Países Bajos y se argumenta que el buque "ofrecerá una mejor relación calidad-precio para los contribuyentes que los hoteles". Oficialmente, el alojamiento de 51.000 solicitantes de asilo en hoteles le cuesta al Estado 5,6 millones de libras al día (casi 6 millones y medio de euros).

¿Cuándo empieza a funcionar?

Unos 50 solicitantes de asilo serán trasladados a la barcaza a partir de la próxima semana. El Ministerio del Interior de Suella Braverman habla de "un plan cuidadosamente estructurado para aumentar el número de personas a bordo en los próximos meses".

La ministra británica de Interior, Suella Braverman. EFE

¿Cuánto dinero se va a ahorrar el Estado?

Interior no ha publicado un desglose detallado de los costes de seguridad y funcionamiento de la barcaza, pero insiste en que se va a ahorrar dinero. Pero según un informe de las ONG Reclaim the Seas y One Life to Live, sólo supondrá un ahorro de menos de 10 libras por persona y día. Este documento, del que se hace eco The Guardian, ofrece el primer cálculo detallado de los costes del Bibby Stockholm.

¿Qué opina la ONU del barco?

El proyecto de ley de migración del Gobierno Sunak, aprobado este martes, "tendrá profundas consecuencias para las personas que necesitan protección internacional", ha advertido el alto comisionado de las Naciones Unidas.

Este proyecto de ley sienta un precedente preocupante para el desmantelamiento de las obligaciones relacionadas con el asilo"

"Este proyecto de ley sienta un precedente preocupante para el desmantelamiento de las obligaciones relacionadas con el asilo que otros países, incluso en Europa, pueden verse tentados a seguir, con un efecto potencialmente adverso sobre el sistema internacional de protección de los refugiados y los derechos humanos en su conjunto", ha dicho el alto comisionado Volker Türk al instar al Ejecutivo británico a revocar la ley que lo hace posible.

¿Y qué dicen en Portland?

La aprobación de la ley fue calificada de "día negro" por las organizaciones humanitarias. Según Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados, "el proyecto de ley en su conjunto sigue siendo inviable y provocará miseria humana y un enorme coste para el contribuyente". La laborista Jess Phillips la describió como "el sueño de los traficantes, una herramienta para su control".

Pero la iniciativa no sólo se ha topado con la oposición de las ONG o de los laboristas, sino también del diputado local y de las autoridades locales, que son conservadoras. De hecho, el Consejo de Dorset estudió acciones legales para impedir la llegada de la barcaza. El ayuntamiento de Portland está financiando con 377.000 libras (unos 400.000 euros) la puesta en marcha de actividades, oportunidades de voluntariado y clases de inglés.