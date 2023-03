Reino Unido denegará el asilo para los inmigrantes que lleguen en patera

El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este martes que los inmigrantes "ilegales" que lleguen al Reino Unido en patera no tendrán opción a pedir asilo en el país y serán arrestados.

"Vamos a detener a aquellos que lleguen aquí ilegalmente y les expulsaremos en cuestión de semanas, ya sea a su propio país, si es seguro, o a un tercer país seguro como Ruanda", afirmó Sunak en una rueda de prensa para presentar la ley sobre inmigración que su gobierno ha comenzado a tramitar en el Parlamento.

"Si usted llega aquí ilegalmente, no puede pedir asilo (...), no puede hacer reclamaciones espurias sobre derechos humanos y no puede quedarse", agregó el jefe del Gobierno británico.

