El PP aprovecha la campaña unánime de "desgaste" contra Feijóo para exhibir una pinza entre Vox, PSOE y Sumar

Alberto Núñez Feijóo es el centro de todas las dianas. Ya sea en un mitin de Vox, en un acto del PSOE o en un recorrido de Sumar, el candidato popular es el "enemigo a batir". Así lo aprecian desde el interior de Génova 13, donde hacen de la necesidad, virtud tratando de aprovechar lo que consideran una campaña unánime de "desgaste" contra el líder popular para exhibir una pinza entre las tres principales fuerzas políticas restantes.

El entorno próximo al líder del PP se muestra indiferente ante la estrategia que han tomado las diferentes formaciones nacionales en los últimos días y más aún en la última semana de campaña. Fuentes populares consideran que "los insultos han crecido" hacia Feijóo por "el nerviosismo" de los partidos que ven cómo el PP toma ventaja en la mayoría de las encuestas.

Como, por ejemplo, Yolanda Díaz, que este lunes arrancaba el sprint final de la campaña del 23-J acusando a Feijóo de hacer de "la mentira su forma de desarrollarse en política", después de que el popular insistiera en una entrevista en RTVE en que el PP siempre ha revalorizado las pensiones conforme al IPC. Más tarde, aclaraba su afirmación, dado que los populares no lo hicieron ni en 2012, ni en 2013 ni en 2017. Más allá de este caso, lo cierto es que Sumar ha dado un giro en su campaña, pasando de la actitud propositiva de la primera semana a la más batallera contra el bloque de derecha en la última semana. Fuentes del entorno de Feijóo lo achacan a que "Yolanda Díaz está dándose cuenta de que Pedro Sánchez no puede solo con Feijóo" y sale al rescate de la izquierda.

Ello explicaría que Sánchez haya exhibido unidad con la líder de Sumar y no oculta -a diferencia de PP con respecto a Vox- que la necesita para conformar gobierno. En el caso de las numerosas críticas que ha ido vertiendo el presidente socialista contra el líder de la oposición, "no es algo nuevo" para los populares, que lo ven como un síntoma de debilidad de Sánchez. Es más, varios dirigentes territoriales del PSOE pedían este lunes a su líder que centre los ataques en el PP y deje de lado la carta del miedo a Vox que ya fracasó durante los comicios andaluces de 2022.

Tampoco sorprende en Génova la actitud de Vox. Su líder, Santiago Abascal, ya comenzó la semana pasada a denunciar el cordón sanitario que busca el PP contra los "extremos" pactando con el PSOE que sea quien sea quien gane las elecciones se facilite el contrario la gobernabilidad y así evitar la entrada de "malos gestores" como Sumar o Vox. Según Abascal, lo que quiere Feijóo es que Vox le regale la confianza de los ciudadanos y renunciar a una alternativa a Sánchez. De nuevo, fuentes populares ligan las acusaciones de Vox a la idiosincrasia de Vox de la formación, cuya supervivencia depende de un PP débil. "Abascal no es la alternativa para nadie mas que para Feijóo; que vox critique al PP es porque nos identifica con el partido enemigo de sus aspiraciones políticas".

La llamada al voto útil se intensifica en la recta final

Por todo lo anterior, sean las razones que muevan a cada partido, el PP ve en PSOE, Sumar y Vox el mismo afán de tumbar a un PP fortalecido. Un "todos contra Feijóo" al que harán frente por distintas vías que conducen al mismo camino: convencer que el voto útil reside en el PP. Al electorado de Vox le mostrarán que el objetivo de este partido, según Génova, no es el de acabar con el sanchismo, sino con el PP; a los del PSOE y Sumar, que están compartiendo estrategia con Vox.

Por este motivo, Feijóo ha insistido con la idea de que el voto útil solo reside en el PP, un PP que "amplía su espectro" a costa de ambos bloques y que apela a una "mayoría contundente y amplia" para acabar con la España de los bloques y volver al bipartidismo.

El voto útil es precisamente lo que ha empleado el resto de las formaciones en su favor. PSOE y Sumar lo hacen empleando la carta del miedo a Vox ya que si PP no logra la absoluta se vería abocado a pactar con los de Abascal durante toda la legislatura; Vox por su parte pide el voto útil en torno a sus siglas para no perder votos a causa de la ley D'Hont y, en consecuencia, Vox pase a ser cuarta fuerza por debajo de Sumar. Para el PP solo existe una solución a todo lo anterior: que se vote al PP para que no tenga que pactar con nadie y pueda gobernar sin ser "un rehén" de nadie. "No sé si seremos el partido de todos, pero sí sé que somos la garantía del cambio en España; el voto al PP es más útil y decisivo que nunca", lanzaba este lunes en un mitin en Barcelona.