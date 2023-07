Abascal afea a Feijóo que apele a un Gobierno de la lista más votada tras el 23-J: "Quiere que le regalemos la confianza de los ciudadanos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha afeado este lunes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que apele a un Gobierno de la lista más votada tras las elecciones generales del próximo 23 de julio y lo ha acusado de querer "derogar el 'sanchismo' pactando con Pedro Sánchez". Así lo ha afirmado en una entrevista en Espejo Público, en la que ha apuntado a que el candidato popular se muestra "despistado" y ha insistido en que su formación va a "exigir construir una alternativa".

Abascal ha criticado que los populares estén dispuestos a dejar gobernar a Pedro Sánchez si el PSOE obtiene un escaño más que el PP el 23-J, al apoyar que sea la lista más votada la que conforme el nuevo Ejecutivo. En su lugar, el 'número uno' de Vox ha dicho creer "en el sistema parlamentario", instando así a una coalición con el PP, aunque ha asegurado que su formación no se dejará chantajear por los de Feijóo. "Quiere que le regalemos la confianza que los ciudadanos nos han dado", ha lamentado, al mismo tiempo que ha señalado que "es posible que haya un paripé del PP" en cuanto a la estrategia de pactos tras el 23-J. "Nuestra posición es la misma ahora y después de las generales", ha reivindicado.

Esa búsqueda por parte del PP del apoyo de Vox sin ofrecer nada a cambio es lo que, según Abascal, está ocurriendo en Murcia, donde el popular Fernando López Miras se enfrenta este lunes a la segunda votación del debate de investidura y necesita al menos la abstención del partido ubicado a su derecha para reeditar su mandato como presidente autonómico. El PP consiguió en las elecciones autonómicas 21 escaños, a dos de la mayoría absoluta, frente a los nueve de Vox, que exige entrar en el Ejecutivo para sumar los diputados de ambas fuerzas políticas y formar "un Gobierno muy amplio que podría representar a más de un 60% de los murcianos".

"Aunque yo pensase en mirar a otro lado y abstenernos para que gobierne López Miras, no podría hacerlo, porque me he comprometido ante los ciudadanos en las elecciones a hacer valer sus votos", ha explicado Abascal, que ha recordado que el PP permitió en 2019 entrar a Ciudadanos en el Gobierno murciano con un porcentaje menor de voto que el obtenido por Vox el pasado 28 de mayo. "El planteamiento que se nos hace es un chantaje, hacer como si Vox no existiera", ha criticado, acusando a su vez al PP de haber incumplido el acuerdo de investidura sellado en 2019 y haber gobernado con tránsfugas. Según Abascal es "imposible" entregarle al PP "un cheque en blanco".

No obstante, el líder de Vox ha tendido la mano a los populares para "construir una alternativa" tras el 23-J con la fuerza que los electores les concedan, "sin líneas rojas y sin chantajes", aunque ha evitado aclarar si exigiría ocupar la vicepresidencia en un hipotético Gobierno de Feijóo. "El gran error de Núñez Feijóo es estar nombrando ya vicepresidentas y hablando de ministros, cuando no hemos echado a Sánchez todavía", ha afeado Abascal, que ha afirmado que es un "irrespetuoso error dar la batalla por ganada".

Abascal ha afirmado no estar "preocupado" por los sondeos, que apuntan a que Vox empeoraría sus resultados con respecto a las elecciones generales de 2019. En ese sentido, ha señalado que las encuestas "son siempre muy antipáticas" con su partido y que "sistemáticamente" han predicho "el desastre" de su formación. "No creo esas predicciones", ha zanjado.

En su lugar, el presidente de Vox ha dicho creer en "la encuesta de la calle" y ha defendido su programa electoral, que entre otros puntos incluye la derogación de la ley del aborto, la de eutanasia y la de violencia de género. En materia económica, la propuesta de los de Abascal consiste en una gran reforma fiscal que rebaje el IRPF, reduzca al 0% el IVA de los productos básicos, lo elimine en la compra de la primera vivienda y suprima el Impuesto sobre Sucesiones y el del Patrimonio. Preguntado por la viabilidad de acometer esta bajada de impuestos y la consecuente merma de ingresos públicos, el líder de Vox ha asegurado que se compensaría al reducir el "gasto político e ideológico", que ha ejemplificado en la existencia de las comunidades autónomas.