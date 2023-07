Abascal acusa a Feijóo de renunciar a una alternativa a Sánchez, aunque confía en que la fuerza de Vox lo haga recapacitar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afeado este martes al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ofreciera en el debate cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un pacto para dejar gobernar a la lista más votada tras las elecciones del próximo 23 de julio. Para Abascal, el planteamiento de los populares supone una renuncia a construir una alternativa al liderazgo de Sánchez, tal y como ha criticado en un acto de campaña desde Málaga.

"Vimos cómo renunciaba a la alternativa y ofrecía un pacto al PSOE ante los millones de personas que estaban viendo la televisión", ha expresado Abascal en referencia a la propuesta planteada en el cara a cara por parte de Feijóo, que mostró, firmó y ofreció a Sánchez un documento por el cual se comprometía a facilitar un Gobierno de los socialistas en caso de que estos consiguieran más escaños que ellos en las urnas. "Sacó varias veces un papel e incluso lo firmó", ha recordado Abascal, que ha asegurado que el PP quiere "derogar el sanchismo pactando con Sánchez".

El presidente de Vox ha lamentado así no poder contar con el PP para construir una alternativa a Sánchez. "Parece que no podemos contar con el PP y con el señor Feijóo", ha señalado. "Esa oferta de acuerdo lo que demuestra es que no creen en la alternativa, solo quieren el relevo, el turnismo", ha agregado. Sin embargo, se ha mostrado confiado en que los populares desistirán de su propuesta tras el 23-J. "Creo que recapacitarán, pero lo harán solo si Vox tiene una fuerza extraordinaria", ha afirmado, instando así a sus votantes a acudir a las urnas.

Abascal ha confrontado el ofrecimiento de Feijóo con los pactos autonómicos alcanzados entre PP y Vox en las últimas semanas y ha afeado los cambios de postura de los populares, ante los que se ha postulado como alternativa. Además, Abascal ha criticado que el documento presentado por Feijóo situara a PP y PSOE como "los dos grandes pilares sobre los que se ha asentado la estabilidad de la democracia". "Si en España algo falta es estabilidad después de cuarenta años de gobierno del PSOE y el PP", ha señalado.

El presidente de Vox también ha tenido palabras para Sánchez, que, a su juicio, se mostró en el debate "agresivo, nervioso y maleducado". "Llegó a maltratar a la audiencia con sus interrupciones, a los presentadores y al oponente", ha afirmado sobre el presidente del Gobierno, al que ha acusado de ser "un peligro" para los españoles y de mentir.

Abascal ha lamentado la ausencia de su formación en un debate que ha calificado como "bipartidista" y al que ha criticado por estar "fuera de la realidad política", "contra el pluralismo" y "contra la democracia". "Tenía que haberlo impedido la Junta Electoral Central", ha zanjado.