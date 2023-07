Miguel Ángel Nicolás se encuentra con Chris Hemsworth en el gimnasio: "Estaba ahí, sin su martillo, disimulando"

En los últimos días, Chris Hemsworth y Elsa Pataky han disfrutado de una increíbles vacaciones en Ibiza donde, además, han estado acompañados de sus hijos. Sin embargo, ahora, la pareja, para sorpresa de todos, se encuentra en Madrid.

Este miércoles, Miguel Ángel Nicolás ha recalcado en el Fresh de Ya es mediodía que si alguien se llevó una sorpresa ese ha sido él: "Yo salí de Mediaset y fui con mi amiga Sonia, que me lleva todos los días en el coche y llegamos al gimnasio".

"Eran las 16:45 horas y me dicen 'Thor está entrenando'. Yo dije: 'Bueno, pues será uno que se parece a Thor, alguien escultural'. Pues no. Entro y dejo mis cosas, me cambio y, ¿quién estaba ahí? Thor. El mismísimo. Sin su martillo, claro", ha bromeado el presentador.

"No había mucha gente y todos los que estaban allí estaban pendientes de Thor, pero él estaba disimulando. El hombre hizo pecho, espalda, se tomó un zumo después de entrenar y se metió en la sauna y en las duchas. Me habría encantado meterme en la sauna con Thor, pero dije 'mira, no'. Luego salí, me hice una foto y encantador el muchacho", ha sentenciado Miguel Ángel Nicolás