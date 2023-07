Gabriela Guillén, expareja de Bertín Osborne, sobre el hijo que ambos esperan: "Me encuentro bien, pero quiero tranquilidad"

Este miércoles, todos los medios de comunicación se han hecho eco de una increíble noticia: Bertín Osborne volverá a ser padre a los 69 años. En esta ocasión, la madre será Marlises Gabriela Guillén, una joven de 32 años con la que el cantante tuvo una relación.

Sin embargo, tal como ha explicado Aurelio Manzano en Espejo Público, pudo hablar con Osborne hace unos días y fue él mismo quien le confirmó que había roto su relación sentimental con la modelo: "No estoy enamorado, no tengo pareja. Gabriela es una amiga más".

Al conocer la noticia del embarazo, Bertín Osborne ha destacado que, pese a que no mantiene una relación con la joven, asumirá su responsabilidad y se asegurará de que al niño o niña no le falte de nada. Asimismo, Ya es mediodía ha conseguido, en exclusiva, las primeras declaraciones de Gabriela.

"Me encuentro bien, pero no voy a decir nada. Me quiero mantener al margen. Lo que haya salido, lo habrán hecho con alguna intención. No voy a desmentir ni a afirmar nada, me voy a mantener en mi anonimato y en mi vida privada, que es lo que me importa. Quiero tranquilidad ahora mismo", ha destacado la joven.