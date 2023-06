Keyla, de 'La isla de las tentaciones', denuncia una agresión tránsfoba durante la celebración del Orgullo en Gáldar, Canarias

La celebración de la fiesta del Orgullo LGTBIQ+ en Gáldar, Gran Canaria, transcurría con normalidad hasta que un grupo de jóvenes comenzó a increpar a varios de los asistentes. Una de las víctimas, Keyla Suárez, tentadora en La isla de las tentaciones, ha comentado su caso este miércoles en Ya es mediodía.

La joven, además, ha compartido la mala experiencia en su perfil de TikTok, donde aseguraba que había sufrido "una de las agresiones tránsfobas más heavies", de su vida.

Así, este miércoles, Keyla ha recalcado que los agresores la humillaron, insultaron y escupieron. Ella, por su parte, ha denunciado el caso tanto en las redes sociales como en comisaría, aunque ha apuntado que, posiblemente, tenga que acudir a ampliar los términos de la denuncia.

"Parece que la denuncia va a tener que ser mayor porque estos seres siguen amenazándome con agredirme cuando me vean por la calle e incluso están deseándome la muerte por redes sociales. No sé cuándo va a parar esto", ha explicado la joven que, además, ha añadido que no sabe si son vecinos de Gáldar: "Los canarios me quieren igual que yo a ellos. Me sorprende mucho que esto haya pasado... Y más aquí".

"¿Qué pintaban estos mamarrachos en las fiestas de Orgullo?", ha cuestionado, visiblemente enfadado, Joaquín Prat, a lo que Keyla ha respondido: "Es lo que más me sorprende. Era un día en el que todos y todas estábamos celebrando el Orgullo LGTB". "A lo mejor iban a reventar la fiesta", ha agregado Miguel Ángel Nicolás.