Crear un perfil en una aplicación de citas para encontrar pareja es una de las prácticas cada vez más habituales en todo el mundo. Sin embargo, hay que tener cuidado, pues no se sabe quién se encuentra tras la pantalla.

Esto es, precisamente, lo que pensaron los usuarios que vieron que la periodista Alexia Rivas se había creado una cuenta en una de estas aplicaciones y, rápidamente, denunciaron la cuenta pensando que alguien estaba suplantando su identidad.

Así lo ha contado, este lunes, desde el plató de Ya es mediodía: "Se me acerca gente, es obvio, pero he notado que les da más vergüenza que cuando no era conocida. Yo me fui con mis amigas a Jerez y me dijeron: 'Tía, vamos a abrirnos una aplicación. Ábretelo tú, que como eres más conocida...'".

"Me abrí la aplicación y, de repente, me empezaron a llegar mensajes a mi cuenta de Instagram diciéndome: 'Oye, Alexia, que te están suplantando la identidad y lo vamos a denunciar'. Todo el mundo empezó a denunciarlo y me llegó un mensaje diciendo: 'Has sido expulsada de la aplicación. No podrás abrírtela ni hoy ni nunca'", ha agregado la colaboradora.

"¿Los que estamos solteros, qué hacemos?", ha cuestionado Miguel Ángel Nicolás, a lo que Isabel Rábago ha respondido: "Pues salir a las calles, porque hay vida en la calle, en las barras del bar". Finalmente, Rivas ha concluido: "Me hace gracia que una persona que sea un poco conocida no pueda abrirse una aplicación así si le apetece".