Juan Bravo (PP): "A Sevilla le hacen falta infraestructuras para desarrollar un crecimiento"

El cabeza de lista del PP por la provincia de Sevilla en las próximas elecciones generales del 23 de julio, Juan Bravo, está convencido de que el próximo presidente del Gobierno será Alberto Núñez Feijóo, a quien define con una máxima: "Trabaja bien, sé serio y ayuda a los demás". El vicesecretario general de Economía en Génova lamenta el "déficit de infraestructuras" de Sevilla y se muestra más partidario de la "gestión que de las leyes".

Juan Bravo Baena Palma de Mallorca, 1974 Licenciado en Derecho, Bravo es inspector de Hacienda de la Agencia Tributaria. Fue diputado por Ceuta en el Congreso de los Diputados, que dejó para unirse en 2019 al equipo de Juanma Moreno como consejero de Hacienda. Ahora es vicesecretario general de Economía del PP. Ha sido portero de fútbol sala en el Jaén Paraíso Interior, en provincia a la que le unen unos lazos muy estrechos.

Tras lo conseguido por Juanma Moreno en Andalucía en 2022, ¿ve posible replicar los resultados el 23-J?El CIS nos da los resultados que nos da, y anteriormente nos daba que perdíamos. Y tras los resultados que hemos tenido en las autonómicas y municipales, creo que con mayor motivo hay que ser ambiciosos, con mucho cuidado y respeto, pero creo que la opción de poder gobernar solos con una mayoría suficiente está encima de la mesa. Lo hemos vivido en Andalucía, que parecía que era imposible y, sin embargo, es una realidad. Y creo que a los andaluces, sinceramente, les va bastante bien.

Si no obtienen esa mayoría suficiente y el PP necesita a Vox para gobernar, ¿qué líneas rojas plantearán?Es importante romper con las barreras que hasta ahora se han producido y volver al diálogo, al consenso y al acuerdo. Y en ese camino, el PP tiene unos principios en los que no podemos dar un paso atrás, porque es lo que la sociedad reivindica. Lo estamos viendo en otras comunidades en las que se están llegando a acuerdos de diferente tipo. Y el ejemplo claro lo tuvimos en Andalucía con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox, pero también teniendo en cuenta lo que planteaban el PSOE y Podemos. Es el claro ejemplo de lo que hay que hacer, acordar y consensuar. Pero creo que hay principios que todos tenemos que defender: la defensa de la Constitución, la integridad nacional, lacras como la violencia sobre las mujeres, recuperar la seguridad jurídica y ciudadana. Hay evidencias que nos hacen ver que ahí tenemos retos por delante, en empleo, en educación… Aunque tengamos esa mayoría suficiente, eso no tiene que ser óbice para seguir acordando y negociando.

¿Cómo valora entonces los pactos ya alcanzados en otros territorios, sobre todo con Vox?Creo que la gran aspiración de cualquier partido cuando se presenta, y estoy convencido que también la de Vox, es poder gobernar solo en cuanto a la conformación del Gobierno y con todos en la gestión del día a día. Y en ese camino, creo que hemos sido capaces de hacer diferentes escenarios y con cierta lógica. Hemos sido capaces de acordar con Vox donde ha sido necesario; de gobernar solos donde teníamos más votos que toda la izquierda; de ceder nuestros votos en Barcelona para que no entre el independentismo de manera directa; y en Guipúzcoa y Vitoria de dar nuestro apoyo para evitar que entrase Bildu. Esas son nuestras líneas rojas. Entendemos, como dijo el presidente Feijóo, que Bildu no será determinante a la hora de tomar decisiones; que aquellos partidos independentistas o que no creen en la integridad de España no serán parte de la toma de decisiones; y que las minorías no dominarán las mayorías. Y nosotros creemos que vamos a representar esa mayoría de una manera muy importante.

Acompaña usted a Feijóo casi desde que desembarcó en Génova. ¿Cómo ve al líder nacional de cara a las elecciones?Si me permite, y esta es una opinión personal, yo me quedo con lo de trabaja bien, sé serio y ayuda a los demás. Creo que eso refleja perfectamente la figura del presidente Feijóo y es la que hemos aprendido este año los que estamos con él. Intentar trabajar bien, con honestidad, ser serios en el trabajo y saber que aquí estamos para servir a los demás, para el servicio público. El centro de nuestro trabajo son las personas, las empresas, los trabajadores, los sindicatos, el conjunto de lo que representa la sociedad española.

Juan Bravo, durante un momento de la entrevista en Sevilla. Jaime Martínez

Elías Bendodo y usted forman el tándem andaluz de Génova. ¿Se mantendrá ese peso andaluz en un futuro Gobierno del PP?Andalucía representa mucho poblacional, geográfica y económicamente. Pero también dentro del PP, porque el presidente Juanma Moreno le ha dado la vuelta a Andalucía, ha pasado de 37 años de un solo color a conseguir una mayoría suficiente y gobernar en las ocho capitales y en seis diputaciones. No hay muchas comunidades que puedan ofrecer eso al PP, por lo que la figura y las posiciones de Moreno son muy importantes. Aparte de su relación personal, que no voy a negar que también ayuda. No creo que sea tanto si Elías Bendodo o yo podemos estar en la conformación de un Gobierno, que en mi caso lo veo complicado, como el hecho de que haya una fuerte presencia. Los ministerios son importantes, pero también la Secretaría de Estado, las direcciones generales, los organismos independientes… Y creo que ahí Andalucía va a tener su respuesta seguro.

¿No se ve entonces como ministro de Feijóo?No me veía en ningún caso entrando en política, ni siendo funcionario, ni consejero de Hacienda. De hecho, no conocía a Juanma [Moreno] ni había hablado con él en mi vida; y me pasaba lo mismo con Feijóo. Y ahí estoy. Así que esa no debe ser la perspectiva. La perspectiva es que hemos tenido la oportunidad de estar al lado de una persona como Moreno y aprender mucho; y de estar al lado de una persona como Feijóo, que estoy convencido de que va a ser el presidente del Gobierno de España. Hemos podido ayudar a conformar este proyecto político para que los españoles se sientan tranquilos de que ya pasamos página de [Pedro] Sánchez. Lo importante no es quién va a estar. Fíjese que cuando se hacen las quinielas, las hay de ocho, diez, doce, catorce nombres. Eso es lo que da tranquilidad, que este señor tiene equipo. Porque nadie solos somos capaces de hacer nada, necesitamos un gran equipo. Y la gente no tiene duda de que Feijóo dispone de un gran equipo y un gran número de personas que van a estar ahí para ayudarle.

¿Puede decirme si Feijóo unificará los ministerios de Hacienda y Economía?Lo primero es ganar las elecciones, pero Feijóo ha hecho algún gesto, como que tendrá un ministerio de Cultura y Deportes; que Consumo no será un ministerio sino que estará dentro de otro; que le parece adecuado que Seguridad Social y Empleo estén juntos. Y parece también que habrá un ministerio de Economía y otro de Hacienda por separado. Quien ocupe ese puesto va a tener un trabajo importante con la parte presupuestaria, las nuevas reglas fiscales, la gestión de los fondos europeos y la jubilación de un 30% de funcionarios hasta 2030.

Si finalmente fuera usted ministro de Hacienda, ¿abordaría en la próxima legislatura el cambio de modelo de financiación autonómica que reclama Andalucía?Sea o no ministro, ese es un convencimiento del presidente Feijóo. El sistema de financiación se aprobó en 2009 y en 2014 se tenía que haber revisado. Era el principal proyecto de la actual ministra, María Jesús Montero, que a los pocos meses de estar al frente del ministerio dijo que ya no era una prioridad. Somos conscientes de que los próximos años nos llevan a un profundo debate en el sistema de financiación, en el reparto competencial con las comunidades para dejarlo más claro y no provocar distorsiones, que no vuelva a pasar que el Gobierno se enfade y ponga un impuesto comiéndose esas competencias de las autonomías; que intente asumir competencias sanitarias y cuando ve que no puede las vuelve a soltar. Las comunidades hacen un trabajo muy importante en sanidad, educación, políticas sociales, y necesitan apoyo. Por lo tanto, para Feijóo el modelo de financiación debe ser uno de los puntos clave.

Juan Bravo, cabeza de lista del PP por la provincia de Sevilla en las elecciones generales del 23 de julio. Jaime Martínez

Si Feijóo es presidente, será la primera vez que el PP gobierne a la vez en España, Andalucía y Sevilla capital. ¿Supone un plus de presión porque no habrá a quien culpar si los proyectos no salen adelante?Claro, cuando tienes la oportunidad de gobernar así, la responsabilidad recae sobre ti, para lo bueno y para lo malo. Pero bendita presión, porque creo que hay enormes oportunidades. Solamente en fondos europeos, en los marcos 2014-2020 y 2021-2027, y con los Next Generation España dispone de más de 200.000 millones de euros. Es una pena que esas cuantías no se estén aprovechando, España no ha cambiado, y si lo ha hecho, ha sido a peor. A los territorios hay que atenderlos y no hacer lo que tú consideras que es mejor, sino lo que el Estado, la comunidad autónoma y el ayuntamiento, si hablamos de Sevilla, consideran que son sus proyectos estratégicos. Y aquí hay algunos muy claros. En esa línea hay que trabajar.

Precisamente, son muchas las deudas pendientes con Sevilla, la provincia que menos inversión ha recibido del Estado, sobre todo en infraestructuras. ¿Cuál es su compromiso en este sentido?El otro día decía el alcalde de Utrera [Francisco Jiménez] que él aspira a un sueño en el que todos los españoles seamos iguales y que no se trate de manera diferente por motivos políticos. Ese debe ser el primer objetivo para Sevilla. Aquí tenemos un déficit de infraestructuras: la SE-40; el metro, que fue Moreno quien tuvo que meter presión para conseguir que el Gobierno se comprometiese; los Cercanías, con uno circular que permita vertebrar, que además es lo que quiere Europa. Facilitar el transporte verde nos permitirá que haya menos coches en la carretera, que se pueda vertebrar para que no todo el mundo tenga que vivir en las ciudades grandes. Además, cuando se ofrece tanto dinero para el aeropuerto de Barcelona y los catalanes no lo quieren, yo les diría que en Sevilla sí lo queremos. Y el agua, que es un objetivo sí o sí del presidente Feijóo, tenemos que hacer el gran plan del agua, ese pacto de Estado, infraestructuras, un órgano decisor para que dejemos preparado este país para los próximos 40 o 50 años.

Entrando al detalle, ¿túneles o puente en la SE-40?Lo que diga la parte técnica, pero parece que la opción más viable son los túneles, porque medioambientalmente estaría más protegido. Y hay que hacer un apunte. Parece que estemos solo pensando en Sevilla, pero hacer este tipo de infraestructuras beneficia a Huelva, a Cádiz, e incluso al sur de Portugal. Cuando un territorio defiende infraestructuras lo hace para el conjunto.

¿Es viable que las futuras líneas de metro lleguen al Aljarafe?Tenemos que tener cuidado de no hacer más promesas cuando no hemos cumplido las primeras. Pero lo que no tiene sentido es que la ciudad de Sevilla, con la población que tiene, no tenga una red de metro en condiciones. Porque además es un transporte limpio y seguro. El metro tiene que ser un elemento vertebrador y para eso tenemos que ser capaces de aproximar el Aljarafe y otras zonas al centro. Esto es parte también del proyecto del alcalde, José Luis Sanz, intentar integrar la ciudad y que no haya dos Sevillas, la de las afueras y la del centro.

El alcalde afirma también que reclamará en Moncloa más policías nacionales y las comisarías pendientes. ¿Se compromete con él a que esto será una realidad?Cuando Sanz habla de seguridad, habla de seguridad jurídica y seguridad en nuestra sociedad. Esos deben ser siempre unos valores fundamentales del país porque, además, también es marca España de cara al exterior. En una ciudad con el turismo que tiene Sevilla, tener menos dotación de Policía Nacional o de infraestructuras en el ámbito de la seguridad resta oportunidades y nosotros lo que tenemos que hacer es sumar. El dinero que se invierta en infraestructuras de seguridad viene a multiplicar los efectos de respuesta, y en eso es en lo que tenemos que trabajar.

Bravo, durante la entrevista. Jaime Martínez

¿Cómo se puede solucionar la situación de los barrios más pobres?Con medidas decididas desde el Gobierno de España, la comunidad autónoma, la Diputación y el Ayuntamiento. Son muchos años ya con esta situación y hay que acometerlo. El empleo es un elemento que rompe esa situación y para eso hay que hacer un seguimiento especial. Para tener empleo hace falta en gran parte formación. Y cuando hablamos de empleo tenemos que pensar que ahora mismo hace falta personal sanitario, tecnológico, pero también en la hostelería, en la construcción, conductores de autobús, cortadores de jamón. Luego hay que hacer inversiones en esos barrios para equipararlos al resto. Esos deben ser los objetivos, pero sobre todo es necesario que lo hagamos entre todos.

Las familias lo están pasando muy mal, ¿se plantean introducir la rebaja del IVA a la carne y el pescado en los primeros 100 días de Gobierno?La rebaja del IVA de los alimentos está dentro de las medidas que el Gobierno nos ha copiado, pero ha sido tramposo, ha bajado aquellos productos que tienen menos coste. Además, ha aprobado el impuesto al plástico, que va a recaudar el equivalente al ahorro que se va a producir en IVA, por lo que las familias no lo han notado. Aun así, Nadia Calviño ha reconocido que la inflación ha bajado en parte gracias a la imposición indirecta, como propusimos nosotros. Vamos a bajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas el tiempo necesario mientras la situación sea tan tensa, pero Europa nos está pidiendo justo lo contrario. No vamos a subir el IVA, pero tenemos que recomponerlo en el momento en el que la situación lo permita.

¿Apoya usted la ley de Capitalidad para Sevilla que pedía el anterior alcalde?¿Hace falta vivienda o leyes de vivienda? Hemos aprobado una ley de vivienda que limita los precios, que no funciona, y protección al ocupa frente al propietario. ¿Aquí hace falta una ley de Capitalidad o infraestructuras? No entro a pronunciarme sobre la ley, pero sí creo que le hacen falta infraestructuras a la capital de Sevilla para permitir un desarrollo de crecimiento. Además, que Sevilla sea más fuerte, que la Comunidad Valenciana funcione, que Cataluña no estuviese perdiendo sino que estuviese ganando, es bueno para el conjunto de España. Por eso, cada vez soy menos creyente en las leyes, es más, defendemos su simplificación y eliminación. Y soy más creyente en la gestión, en que realmente Sevilla como capital consiga ese reconocimiento de infraestructuras que le permita a sus empresarios, autónomos y trabajadores poder crecer y desarrollarse.