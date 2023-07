Sánchez y Feijóo afrontan este lunes un cara a cara decisivo en el que esperan captar el voto de los indecisos

Movilizar a sus electores, robárselos al contrario, captar el voto de los indecisos y desgastar al adversario. Sobre estos ejes se moverán las intervenciones de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este lunes a las 22.00 horas, en el que será el único debate cara a cara de esta campaña electoral, que organiza el grupo Atresmedia, con un solo propósito: conformar una mayoría suficiente para gobernar tras el 23 de julio. Para lograr este objetivo, el presidente tratará de acercarse al votante "moderado" esgrimiendo los recientes pactos PP-Vox, mientras el presidente del PP insistirá en las "concesiones" que a su juicio deben hacer los socialistas a ERC o Bildu para mantenerse en el Gobierno.

Desde 2015 no se veía un debate con los candidatos de los dos principales partidos como protagonistas. Entonces, Sánchez era líder de la oposición y su contrincante era el presidente Mariano Rajoy. En 2019, ya con Sánchez como jefe del Ejecutivo y Pablo Casado como líder del PP, no hubo cara a cara, sino debates a cuatro y a cinco con los dirigentes de los partidos nacionales. Y no porque Casado no lo pidiera. En esos años, era el líder de la oposición el que buscaba el debate cara a cara, pues partía de una posición más débil. Ahora no ha ocurrido así: ha sido Sánchez quien ha reclamado debates a dos con Feijóo -llegó a plantear hasta seis-, mientras que el presidente del PP se ha resistido casi hasta el final. No en vano, Feijóo va por delante en todas las encuestas.

Los debates electorales no suelen derivar en cambios de tendencia mayoritarios. Las encuestas confirman que quien tiene decidido su voto no lo suele cambiar tras un cara a cara, en términos generales. Pero pueden ayudar a movilizarlo entre los indecisos, una bolsa de electores que ahora se sitúa en el 14% de los ciudadanos llamados a las urnas, según el CIS. Estimaciones de este organismo realizadas tras el debate Rajoy-Sánchez de 2015 y después del celebrado en noviembre de 2019 con Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal concluyeron que alrededor de un 6% de votantes (más de 700.000 personas) se decidieron tras ver la contienda entre los líderes políticos.

El debate cara a cara organizado por Atresmedia en estas elecciones tiene lugar el cuarto día de campaña. Los candidatos, que discutirán sobre cuatro grandes bloques -economía; política social e igualdad; pactos y gobernabilidad; y políticas de Estado, institucionales e internacionales-, están preparando sus intervenciones de muy diferente forma. Mientras Feijóo ha continuado todo el fin de semana con sus actos de campaña en Zamora y Pontevedra y ha ido preparando el debate en los descansos y en los trayectos a los mítines, Sánchez se ha despejado la agenda en los últimos dos días para centrarse en la cita televisiva. Además, el equipo del presidente explica que también está preparando las próximas cumbres de la OTAN y UE-CELAC, que son esta misma semana y a las que tiene que asistir a pesar de la campaña.

Sánchez incidirá en su mantra: "Avanzar o retroceder"

Desde el equipo de Sánchez subrayan la importancia del cara a cara, en el que el presidente expondrá los "dos modelos de país" que, a su juicio, encarnan ambos líderes. Uno que representa él mismo y que implica "avanzar" y otro, considera el PSOE, que supondría "retroceder" y que lideraría Feijóo.

Para ejemplificar ambos modelos, Sánchez se propone contraponer la "gestión" de los últimos años de gobierno, con una salida de la crisis "con justicia social", y lo que propone Feijóo, al que vinculará en todo momento con Vox por los acuerdos ya alcanzados en comunidades como Valencia o Extremadura y en ayuntamientos. Estas elecciones tratan, dicen en el PSOE, de "seguir adelante o desandar el camino de la mano de los ultras que ya controlan al PP".

La intención del presidente es, por tanto, seguir "con la mano tendida" a los "españoles moderados" que optaron por votar a los populares el pasado 28 de mayo y "no entienden la rendición sin condiciones de Feijóo ante los ultras" de Vox en los pactos postelectorales.

En todo caso, el equipo de Sánchez asegura un tono del candidato en el cara a cara de "respeto absoluto" al adversario. Feijóo, recuerdan, lleva toda la vida en política y eso le aporta una experiencia y un "bagaje muy importante" para afrontar este debate.

Feijóo vinculará al presidente con ERC y Bildu

Y si el presidente incidirá en los pactos PP-Vox, Feijóo hará lo propio con los del PSOE con Podemos y las fuerzas independentistas. Su intención en este cara a cara es recordar que Sánchez no puede ser presidente sin "el apoyo de ERC, Bildu y los herederos de Podemos", algo que implica "sumisión y concesiones", según fuentes populares. Además, la más que previsible investidura fallida de Fernando López-Miras en Murcia este mismo lunes ante la negativa de Vox a permitir un gobierno del PP en solitario dará a Feijóo argumentos para defender que su partido no pacta con los de Santiago Abascal a cualquier precio.

Pero el candidato del PP, que espera "insultos y descalificaciones" por parte del adversario, también expondrá lo que él denomina el "hartazgo del sanchismo" y las "dificultades" de las familias para llegar a fin de mes al tener menos renta disponible.

Así, según las fuentes consultadas, en el cara a cara Feijóo pedirá a los ciudadanos que "retiren su confianza a Pedro Sánchez no solo por los errores cometidos en los últimos cinco años, sino también por los que sin duda cometería durante los próximos cuatro". Para ello, quiere contraponer el modelo del último gobierno con sus "propuestas y compromisos".

Desde el equipo del candidato apuntan que Feijóo quiere enviar el mensaje de que "la única opción de un gobierno fuerte pasa por el apoyo de los españoles a la que representa el PP". Para ello, no solo pedirá la confianza apelando a "la decepción de los ciudadanos con Sánchez", sino que quiere exponer sus propuestas para convencer al electorado de que su proyecto no se basa en bloques, sino en la unión de los ciudadanos.