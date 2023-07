Ana Pastor y Vicente Vallés: "Da igual si un candidato quiere ser agresivo o no en el debate, dependerá de cómo se desarrolle"

Serán Ana Pastor, directora y presentadora de El Objetivo, y Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, los encargados de moderar el programa especial Cara a Cara. El Debate, un encuentro en el que intervendrán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el lunes, a las 22 h en Antena 3 y La Sexta, de manera simultánea, además de en Onda Cero y Atresplayer.

Será el único encuentro que enfrentará a los dos principales candidatos a la Presidencia y se estructurará en torno a cuatro bloques: Economía, Política Social e Igualdad, Pactos y Gobernabilidad y Políticas de Estado e Internacional, el primero de los cuales abrirá Pedro Sánchez (por sorteo), para después alternarse en los siguientes bloques. Es un debate que podría ser trascendental. Hablamos con los "árbitros" del encuentro decisivo antes de las Elecciones Generales del 23 de julio.

¿Cómo, cómo se han decidido esos cuatro bloques o los temas sobre los que se van a preguntar?Ana Pastor: El criterio periodístico impregna todo lo que hacemos, no solo en este cara a cara, sino en los debates que hemos hecho anteriormente. Y sí, la idea es tocar un poco un abanico amplio. Suponemos que alguna cosa quizás se quede fuera, pero como has visto, los bloques son bastante genéricos para intentar meter todos los temas que podamos y que consideramos que interesan a la gente.

¿Los candidatos no conocen las preguntas?Vicente Vallés: Ni ellos ni nadie, Solo nosotros dos. De hecho, hay preguntas que no conocemos todavía porque todavía no las hemos planteado.

¿Cómo se hace para que los políticos no se vayan por las ramas o coloquen sin más sus mensajes?A. P: Bueno, es un debate, es diferente a una entrevista. Ellos dos son los que tienen que debatir, no nosotros, entonces lo que intentaremos es introducir los temas, obviamente con criterio periodístico. Va a depender más del candidato que esté en ese momento en el turno de palabra y de cómo el otro reciba lo que está diciendo. Nosotros ordenamos el tráfico, proponemos los temas y hacemos preguntas, pero lo de irse por las ramas o no va a depender un poco también de cómo vaya el debate.



V. V: Cuando un cuando un candidato en un debate se va por las ramas, la gente que está en su casa lo ve, no hace falta insistir mucho más.

¿Es importante, además de lo que dices en un debate, cómo lo dices?A. P: Eso está muy estudiado. Acuérdate, el famoso Nixon-Kennedy, que quienes lo vieron por la radio pensaron que ganó Nixon y quienes lo vieron por la televisión que ganó Kennedy. Afortunadamente, aunque se han profesionalizado mucho los debates, creo que estamos en un punto, gracias también a como Atresmedia lo entiende, en el que no se mide cada cosa, por eso nos esforzamos en explicar lo del tiempo, que queremos que sea equilibrado, pero no milimétrico o hablamos de hacer preguntas, pero no pretendemos hacer una entrevista.

¿Sánchez llega más preparado, por haber hecho más entrevistas?V.V: No, no creo que eso vaya a cambiar mucho la situación. Quizás Sánchez está más acostumbrado a los debates, eso sí, porque ya lleva más legislaturas, desde el año 2015 ya ha hecho muchos debates de este tipo, algunos también a dos, con lo cual ya está entrenado en este formato. Feijóo es la novedad y eso también tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A veces, estar entrenado, estar acostumbrado una cosa también tiene cosas buenas y cosas malas. Al final, todo depende de cómo estés ese día, de qué tal lo hayas preparado, de qué tranquilidad tengas. Depende mucho del último minuto y del desarrollo del debate, más allá de que tengas más o menos experiencia.

¿Cuándo definitorio puede ser un debate como este? ¿En España estamos capacitados para cambiar de opinión?A. P: Bueno, hay un grupo de indeciso siempre. En cada campaña varía un poco. Esta campaña es un poco especial porque viene muy, muy pegada de otra, donde han ocurrido muchas cosas. Siempre hay un grupo de indecisos, un debate siempre tiene un impacto. Es difícil saber cuánto, pero que hay un grupo de personas a los que les puede condicionar algo que ocurra en el debate o cómo transcurra el debate, yo creo que sí.



V.V: Seguro que hay un cierto porcentaje. Hay que tener en cuenta que podríamos estar, ya lo veremos, pero podríamos estar ante unas elecciones que se puedan decidir por un porcentaje pequeño de votantes, que puedan ir en una dirección o en otra, y si hay un porcentaje de espectadores, de votantes, que está todavía dispuesto a dejarse convencer por otro candidato distinto, pues seguramente eso podría hacer variar el resultado en una dirección o en otra.

¿Cómo van a hacer para que el debate además de ser neutral, lo parezca?A. P: Eso es el trabajo que estamos haciendo para preparar el debate. Nuestro aval es que ya hemos hecho varios debates en ese sentido, incluso con la dificultad de que a veces eran más candidatos. Lo que vamos a intentar hacer es el equilibrio lógico y el sentido periodístico que nos caracteriza.



V.V: La tarea es la de siempre en un debate como este, intentar plantear los temas que son de interés para la gente, en nuestro caso hacer, cuando convenga, las preguntas que creemos que pueden dinamizar el debate para que los candidatos intervengan y luego, a partir de ahí, dejar a los candidatos, dejar que fluya el debate lo más posible, porque serán ellos los que se expresen ante la gente, no va a depender de nosotros que uno esté mejor o peor.



¿Cuál es el peor enemigo de un debate? ¿Cuál es el peor elemento que puede haber en un debate que lo puede dinamitar?A. P: Nos gustaría que fluyera de una manera muy orgánica y que haya realmente un debate, no otra cosa, que embarre demasiado. En cualquier caso, es su responsabilidad. Ellos son los que se lo juegan y cómo se comporten va a ser una decisión de ellos, todos somos adultos en en la sala.

¿Qué capacidad de reacción tienen o han previsto en el caso de que mientan, por ejemplo, en un dato?V.V: Algunas veces hemos hecho alguna acotación en algún debate, pero eso se supone que es más responsabilidad del otro contrincante. Cuando un candidato dice algo es más bien trabajo del otro candidato que está enfrente rebatir o no el dato o la afirmación que haya hecho el anterior. Es verdad que nosotros en algunas ocasiones lo hemos hecho después de esperar a ver si los demás candidatos lo hacían.



A. P: Tenemos, por utilizar tu palabra, la capacidad de hacerlo y la libertad, por supuesto también, y te invito a que esa noche Newtral lo sigas en redes que vamos a hacer verificaciones.

¿Cambian mucho los candidatos después del descanso, cuando hablan con sus asesores?A. P: Es que es muy cortito, da la sensación de que es más, pero entre que entran, salen, es muy poco tiempo. Creo que tienen que elegir, me imagino, un solo mensaje que decirle porque enseguida tienen que salir.



V. V: Yo creo que muchas veces tiene más que ver, no tanto con lo que han dicho, sino con las formas. A lo mejor le dicen “estate tranquilo”, o “apriétale” o darle ánimos y decirles que lo están haciendo de maravilla. Son cortes tan breves que no se les pueden dar muchas instrucciones.

¿Ese qué es lo que han pedido los partidos políticos? ¿Ha habido alguna exigencia de algún tipo?A. A: No, desde luego no nos han trasladado nada. Tenemos la garantía y también por eso nosotros hacemos este debate, porque sabemos que lo hacemos en libertad total. Lo único que no hemos decidido es lo de estar de pie.

¿Prevén un debate bronco o razonable?A. P: Es una incógnita. No se sabe, porque nunca han estado juntos. Y es un poco el día que tengas o el cansancio que tengas, creo que todos somos seres humanos y a veces hasta los políticos son seres humanos (risas). No me atrevo realmente a apostar. Estoy deseando verles entrar cuando todavía no les estemos escuchando, ni grabando, cómo entran y cómo se relacionan entre ellos en esos primeros minutos.



V.V: El comportamiento que puedan tener en un debate normalmente depende de dos cosas. Una es una decisión previa, del tipo “quiero ser agresivo o no quiero ser agresivo”. Pero luego también, ya no depende de esa decisión, sino del desarrollo del propio debate, más allá de que tú pretendas ser agresivo o no, luego lo que pase en el debate puede cambiar las circunstancias. Esto hasta que no se produzca el debate no lo veremos.

Han hecho ya varios debates juntos, ¿tienen alguna forma de comunicarse para no pisarse entre ustedes o para coordinarse?A. P: Pues mira, somos tan diferentes y tan compatibles... El otro día hablábamos de que la mayor parte de las veces nos miramos y ya sabemos que nos damos paso el uno al otro. Tenemos unos apuntes que vamos viendo y si algún tema no ha salido, nos lo señalamos con el boli. Hay bastante comunicación desde una diferencia muy evidente y creo que eso también refleja un poco todo, nuestro propio grupo de comunicación, el propio país… al final nosotros los dos somos periodistas y a partir de ahí pues en unas cosas nos parecemos y en otras no.



V. V: Ha funcionado bien siempre, este es el tercero y nunca nos hemos pisado, es verdad que nos entendemos simplemente con una mirada o tocándonos con la mano cuando alguien ha tenido la idea de intervenir por alguna cosa. Nada nos haya hecho tropezarnos en la moderación.