López Miras llega a la primera sesión de investidura en Murcia sin acuerdo con Vox que le facilite formar gobierno

El candidato del PP en Murcia y presidente en funciones de la Región, Fernando López Miras, va a llegar a la primera sesión de investidura, que se celebra este jueves, sin acuerdo con Vox que le permita formar gobierno. Los miembros de ambos partidos se reunieron durante la tarde del pasado martes para intentar alcanzar algún pacto de cara al primer pleno de investidura, pero la negociación no llegó a buen puerto.

El PP pretende alcanzar un acuerdo programático con Vox que le permita gobernar en solitario, mientras que Vox se remite a la obtención de sus mejores resultados autonómicos en la Región de Murcia para entrar en el Ejecutivo. La formación liderada por Santiago Abascal recibió el apoyo del 18% de los votantes (nueve diputados) y López Miras obtuvo un 43% del voto y se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta. Como el PP suma más que toda la izquierda, a la que se presupone el voto negativo, López Miras pide a Vox que se abstenga, pues así le bastaría para ser investido presidente.

El equipo negociador murciano del PP le presentó en la reunión de este martes un pacto programático con 88 puntos a cambio de su abstención, quedando así fuera del Gobierno autonómico. Esta propuesta fue rechazada por Vox al insistir en formar un gobierno de coalición, como se ha producido en Extremadura o la Comunidad Valenciana entre ambas formaciones.

Santiago Abascal explicó este martes que "no se fía" del PP en Murcia, ya que les ha acusado de "incumplir" el acuerdo programático que alcanzaron con los populares para investir a López Miras durante la pasada legislatura, y aseguró que el PP les "plantea un escenario similar".

Por su parte, López Miras le ha respondido este miércoles en una entrevista insistiendo en la "legitimidad" que le proporciona el 43% de los votos para gobernar en solitario, y ha afirmado que "no hay alternativa posible" a un gobierno del Partido Popular, por lo que sólo le pide a Vox que "no se una al 'no' de la izquierda" en el pleno de investidura.

Los resultados de estas negociaciones en la Región de Murcia pueden ser reveladores a la hora de resolver qué pasará después del 23-J en un escenario parecido -según las encuestas, es uno de los más probables- al que tiene la comunidad murciana. Ésta es una de las pocas autonomías que todavía no tiene un pacto para conformar el Ejecutivo autonómico, junto con Asturias, Aragón y Navarra.