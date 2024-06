Los patrocinadores rompen con Nirmal Purja, el reconocido alpinista de Netflix acusado de acoso sexual a dos mujeres

Desde la publicación del artículo de The New York Times el pasado 31 de mayo, en el que dos mujeres alpinistas relataron el acoso sexual que sufrieron por separado de parte de Nirmal Purja, el aclamado estrella ochomilista de Netflix, las cosas se complican cada vez más para el escalador y empresario británico de origen nepalí.

Uno de sus patrocinadores más importantes ha dado por finalizada su colaboración con él, otro acaba de retirar de su página web los productos que llevan su nombre, y un parlamentario nepalí solicita contra él la prohibición de entrada en Nepal.

Reacción de la comunidad montañera

Dos días después de la publicación tras un largo trabajo de investigación de los periodistas del rotativo estadounidense, el alpinista y guía de alta montaña del Himalaya, Adrian Ballinger, fue el primero en dar visibilidad a las víctimas, haciendo el primer eco de la noticia y un llamamiento dentro de la comunidad montañera.

"He querido compartir este artículo porque creo que tenemos que empoderar a las víctimas para hablar, con nuestro apoyo. Llevo bastantes años trabajando en el mundo de la montaña como para saber donde reside la verdad. Y es hora de que esa verdad salga a la luz. Y siempre es la hora de que las mujeres sepan que queremos que este campo de juego sea seguro y de igualdad para ellas como lo es para nosotros", afirmó en una publicación en Instagram.

Minutos después empezaron a llover los mensajes de apoyo y de agradecimiento de parte de alpinistas y escaladores conocidos, sumándose a la iniciativa de proteger a las mujeres del acoso sexual en el alpinismo.

También otros alpinistas y sus agencias publicaron semejante contenido en sus redes, entre ellos Madison Mountaineering, Melissa Arnot Reid, Adventure Consultants, Furtenbach Adventures, AW Expeditions, Climbing The Seven Summits, etc.

Todos recalcan que los relatos de las víctimas de Purja son creíbles, sin duda. Kilian Jornet también ha reaccionado de manera nítida en su red social X diciendo que "como miembro de la comunidad de montañismo digo que tenemos la responsabilidad de garantizar que, más allá de los peligros inherentes a las montañas, el medio ambiente sea seguro para las mujeres. Esto significa denunciar las agresiones experimentadas, y garantizar los que están en el poder, a menudo hombres en roles como guías y líderes de expedición, crear y mantener un entorno seguro".

Reacción de los patrocinadores de Nirmal Purja

La marca de mochilas Osprey, que hasta ahora tenía entre sus embajadores a Purja, siendo uno de sus mayores patrocinadores, ha cesado su colaboración con él de manera inmediata, diciendo en un mensaje corto que se ha enterado de lo publicado al respecto y Purja a partir de ahora ya no seguirá como embajador de la marca.

La escaladora y fotógrafa Emma Svensson, embajadora de la marca italiana Grivel, en un mensaje avisó a su marca de las noticias publicadas, pero el director le contestó que todavía no había leído el artículo el viernes pasado, que lo haría el fin de semana (pasado), pero que de todos modos no había que creer en seguida en las acusaciones, porque Purja tiene a muchos envidiosos y es el precio que tenía que pagar por la fama.

Svensson entonces anunció que dejaba la marca y publicó la respuesta del director de Grivel en Instagram. Este miércoles, sin embargo, miércoles 5 de junio, ya no se veían los productos de Nirmal Purja en la página web de Grivel.

Otra marca importante y patrocinadora de Purja, Scarpa, escribió en sus redes sociales en un primer momento que "reconocemos la importancia de gestionar esta circunstancia de manera seria y responsable, por lo que esperamos cómo se va a desarrollar todo esto por los canales apropiados".

Pero, de acuerdo al reciente artículo de The Himalayan Times, después Scarpa emitió un comunicado de prensa diciendo que ha suspendido temporalmente todas las actividades de marketing y promoción asociadas a Nirmal Purja, hasta que la situación se aclare por completo. "Supervisaremos de cerca la situación y adoptaremos decisiones comerciales a medida que se desarrolle el asunto, siempre en línea con nuestros valores", comunicó Scarpa.

Redbull ha escrito que de momento no quiere tomar cartas en el asunto hasta que no haya un veredicto legal sobre estos acosos sexuales. Nike todavía no se ha pronunciado.

Parlamentario nepalí pide prohibir su entrada

El parlamentario nepalí Rajendra Bajgain del distrito electoral de Ghurka - quien en el pasado impulsó varias reformas en la industria del turismo del país asiático-, en la sesisón parlamentaria del martes solicitó al gobierno nepalí la prohibición de entrada en Nepal de Nirmal Purja, alegando el daño que causa Purja para la comunidad de sherpas de Nepal, y denunciando públicamente que Purja utiliza pasaporte nepalí para sus expediciones de alpinismo a pesar de ser ciudadano británico oficialmente.

Nirmal Purja amenaza con aciones legales

En un reciente comunicado en su red social Instagram, Nirmal Purja, a través de su abogado, ha publicado que su equipo legal va a tomar medidas legales contra la publicación de The New York Times. El comunicado dice también que Purja niega todas las acusaciones vertidas en su contra en materia de acoso sexual: "Sostenemos que esta investigación fue sesgada y claramente tenía una narrativa y un resultado predeterminados".

¿La punta del iceberg?

La comunidad montañera sigue de cerca y con atención cómo irá desarrollando este asunto grave y no se puede descartar otros testimonios que podrían aparecer públicamente. También hay que tener en cuenta que Purja niega las acusaciones y todavía se desconoce si hay un procedimiento legal ya incoado en alguno de los casos.

Purja ha tenido varias controversias durante la temporada de escalada del Everest en esta primavera, de lo que escribimos en nuestro último artículo. Por otra parte, respecto a sus relatos de hazañas de montañismo, ha habido dudas, mentira y controversias en algunos casos en relación a él, por lo que quedan bastantes temas por hablar y que también podrían plantear la pregunta de hasta qué punto los patrocinadores verifican los resultados de un deportista en el ámbito de los picos de más de 8.000 metros.