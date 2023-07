Una vez ha salido la nueva orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles, las mascarillas ya no son obligatorias en hospitales, centros de salud, farmacias o residencias de mayores. Pasan a ser recomendables solo ante la presencia de síntomas o ante personas de especial vulnerabilidad. Durante las primeras horas del fin de esta medida, la entrada principal del Hospital Gregorio Marañón de Madrid es un ir y venir de sanitarios y pacientes que, en su mayoría, siguen portando la mascarilla al entrar en el centro.

Fumando un cigarro en una pausa se encuentra Alejandro, que con 31 años está ya en el quinto año de su residencia en Cirugía General. "Es algo que esperábamos desde hace tiempo, no sabemos muy bien si traerá consecuencias, pero creo que en general se debe retornar ya a la normalidad". Este sanitario, que cree "acertado" mantener las mascarillas en quirófanos o ucis, como se venía haciendo antes de la pandemia, cuenta que, a primera hora, los compañeros han sido más reticentes a quitársela, si bien conforme han ido pasando las horas y se ha difundido la noticia, en pasillos y despachos el personal se ha ido relajando. "Un proceso" que cree que la semana que viene se notarán aún más. De momento, este primer día, aproximadamente la mitad de sus compañeros aún mantenían la mascarilla en las zonas sin pacientes vulnerables o sintomáticos.

Para Juan Manuel, cocinero en el hospital y de 57 años, la nueva norma no cambia nada, pues como manipulador de alimentos, la mascarilla y el gorro son medidas higiénicas que ya venían usando desde antes de la pandemia, explica. "Nuestro caso es distinto, pero fuera en el metro ya no la uso porque después de llevarla aquí todo el día...", cuenta a 20minutos durante un descanso de su turno.

Dos personas entran al Hospital Gregorio Marañón de Madrid con mascarilla horas después de entrar en vigor el fin de su uso obligatorio, el 5 de julio de 2023. JOSÉ GONZÁLEZ

"Por ahora nadie se la quita, dentro la voy a seguir llevando", añade Ismael, que trabaja de celador, aunque admite que tenía "ganas" de que se levantara el último resquicio que quedaba de las medidas anticovid. A unos metros de él se encuentran Carmen, que limpia en el hospital y le queda poco para jubilarse -tiene 62 años-, y Marta, una joven auxiliar de enfermería. La primera, con 43 años trabajados en el hospital, cree que la mascarilla "todavía hace falta en planta" y asegura que la va a seguir llevando, no por miedo porque lo ha pasado "dos veces", pero "por respeto a los pacientes". Coincide con ella la segunda, que "por prevención, pensando en los pacientes y en mis familiares" también la mantendrá. Explica que este primer día sin la obligación "algunos" pacientes no llevan la mascarilla y "otros, sí". En su opinión, sigue siendo "muy recomendable" seguir usando "siempre" el cubrebocas cuando estemos dentro de hospitales.

Como ellas piensan los pacientes inmunodeprimidos que acceden armados con su FFP2, una mascarilla de mayor protección. "Los hospitales son un foco de infección y me da seguridad", cuenta un enfermo que prefiere no identificarse. Diferente es el caso de quienes acuden al hospital a realizar trámites, como Mercedes, que tiene 82 años y va "a reclamar una consulta que tengo desde hace un año". Ella lleva su mascarilla higiénica porque, según dice, "no lo he cogido y no lo quiero coger". Pero en el transporte público ya no la lleva. De su brazo va María Rosa, coetánea de 83 años, con la mascarilla arrugada en la barbilla: "Yo creo que no la voy a llevar, no tengo miedo", afirma.

"Para mí bien porque me agobia demasiado, y más con este calor. Siempre te queda el 'miedecillo', pero creo que tenemos que avanzar y olvidar este tema. Ya está", cuenta una madre de 37 años de camino al pabellón infantil con su hija, que lleva el brazo en cabestrillo. Otra familia sale del hospital tras su consulta con el neuropediatra, salen con la mascarilla porque no sabían que la nueva norma ya estaba en vigor, pero a la próxima visita "sin ninguna duda, la tiraré a la basura, no me la pongo más. Estoy tranquilo porque si en el metro, que hay más gente, ya no hace falta...", reconoce Tiago, padre de dos.

Para Rubén, padre de un niño enfermo del corazón e ingresado desde hace un mes, la situación es más grave. Él sí lleva la mascarilla y la seguirá usando: "La mascarilla es muy incómoda, pero hay que cuidar a los demás. En los hospitales sí las llevaría en las zonas con pacientes más vulnerables", explica mientras toma un café en la calle.

Varias personas entran y salen al Hospital Gregorio Marañón de Madrid horas después de entrar en vigor el fin del uso obligatorio de la mascarilla, el 5 de julio de 2023. JOSÉ GONZÁLEZ

"Es una relajación pero yo seguramente la seguiré llevando por seguridad, porque le puedes pegar algo a los pacientes o ellos a ti. Los compañeros de Urgencias cuentan que probablemente no se la quiten", añade Marta, que tiene 24 años y es auxiliar de Enfermería. El BOE especifica que "en las urgencias hospitalarias o de atención primaria, incluida la sala de espera" sigue siendo "recomendable" el uso de la mascarilla. Y es que, según explica Marta, a los servicios de Urgencias el personal sanitario trata con pacientes de los que "no sabes lo que tiene", mientras que en planta "contamos con un informe", un factor que ayuda a tomar la decisión de usarla o no.

En el cercano centro de salud de Goya, de las 15 personas que se encuentran en el hall de entrada, nueve llevan la mascarilla. Esperan para ser atendidos en una de las cuatro ventanillas abiertas -dos administrativas con mascarilla, dos sin-. "Yo me la seguiré poniendo en los centros sanitarios pero en la farmacia me parece absurdo", cuenta una mujer que ronda los 80 años.

En las farmacias, las trabajadoras consultadas por este periódico agradecen el levantamiento de la normativa porque están cansadas de "hacer de Guardia Civil". En los hospitales era el personal de seguridad de los accesos el encargado de recordar a los visitantes que el uso de la mascarilla era obligatorio, pero en las oficinas de farmacia, esa función la asumían las propias personas detrás del mostrador.

Es el caso de Paloma, de 65 años, empleada en una farmacia de la calle O'Donnell de Madrid, que se muestra "encantada". Este miércoles es "el día más feliz" de su vida. Se terminó hacer "de guardia de la porra con la gente, que no se la quiere poner y se lo tienes que pedir por favor porque luego la multa era para nosotras [las farmacias]. ¡No sabes qué martirio!", exclama detrás de una mampara.

Con el paso dado este miércoles desaparece el último resquicio de las restricciones que quedaban vigentes para prevenir los contagios de covid, una enfermedad que, en palabras del ministro de Sanidad, José Miñones, "aunque sigue presente, ya no constituye una situación de crisis sanitaria en España". "Cerramos un episodio provocado por la pandemia que ha causado estragos en todo el mundo. Salimos más fuertes de la crisis sanitaria y más de tres años después decimos, sin bajar la guardia, adiós a la pandemia que ha marcado nuestras vidas", recalcó.