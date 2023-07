Los mejores frases de la entrevista de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez: "Estamos en las antípodas ideológicas"

Este martes ha tenido lugar uno de los momentos más esperados por Ana Rosa Quintana: después de cuatro años tratando de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitase su programa, este 4 de julio, el político socialista se ha sentado frente a la presentadora en el plató de El programa de Ana Rosa.

Una conversación que ha cumplido con la tensión que se esperaba y que, además, ha dejado algunos momentos memorables. Así, el presidente del Gobierno ha pasado gran parte de la entrevista acusando a Quintana de estar dando su opinión en lugar de mantenerse en un punto neutro, como es de esperar de un profesional de la comunicación.

La presentadora, por su parte, ha aprovechado para recalcar que Pedro Sánchez ha "cambiado de opinión" en multitud de ocasiones durante su legislatura, a lo que este ha respondido que tienen "ideas totalmente diferentes" y que pueden "estar en las antípodas ideológicas".

Las mejores frases de Pedro Sánchez en la entrevista

"Usted y yo estamos en las antípodas ideológicas ".

". "Ni hay ministros de Bildu ni acuerdo de gobierno ni de investidura. Lo que sí hay son apoyos puntuales parlamentarios. He buscado votos hasta debajo de las piedras ".

". "Ahora, si vas por Barcelona u otra ciudad de Cataluña, se respira convivencia ".

". "La ley 'Solo sí es sí' es una buena ley que protege a las mujeres porque reconoce una atención especializada a las mujeres víctimas de agresiones sexuales".

porque reconoce una atención especializada a las mujeres víctimas de agresiones sexuales". "Se han sobrepasado todas las líneas rojas, se ha venido a decir que soy un obseso del Falcon, soy un soberbio, prepotente y un golpista... que soy elegido democráticamente".

El Falcon y Bildu, dos puntos de inflexión en la legislatura de Sánchez

El uso del Falcon, el avión privado destinado al uso del presidente, ha sido otro de los puntos fuertes de la conversación. "A mí me parece bien que el presidente del Gobierno tenga un avión, pero no que lo utilice para cosas personales. Usted lo ha usado más que otros presidentes, igual es porque ha viajado más", ha comentado la presentadora, a lo que Sánchez ha apuntado: "Para el PP y Vox no tendría que ir en Falcon, tendría que ir en auto-stop".

Los pactos con EH Bildu han sido otro de los momentos más tensos de la conversación. "Pactar es firmar un acuerdo de investidura de cuatro años, pactar es firmar un acuerdo de gobierno de cuatro años. Esto solo lo tengo con Unidas Podemos y con el PNV tengo una serie de compromisos de investidura. Ni hay ministros de Bildu ni acuerdo de gobierno ni de investidura. Lo que sí hay son apoyos puntuales parlamentarios. He buscado votos hasta debajo de las piedras", ha destacado el presidente.

Cataluña y los indultos a los independentistas, foco de las críticas

"Yo he cambiado de opinión en Cataluña por la convivencia. Cataluña fue uno de los principales problemas que hemos tenido en estos últimos 12 años, tuvimos una declaración unilateral de independencia del Parlamento de Cataluña", ha agregado Sánchez, a lo que Ana Rosa ha recordado que el protagonista "apoyó el 155".

"Esos líderes independentistas han pasado cuatro años en la cárcel. Yo hice un cambio de opinión para construir convivencia en Cataluña. Sé que hay gente a la que no le gustan esas imágenes de los líderes independentistas saliendo de la cárcel. Tomé esa decisión arriesgada sabiendo que pedía un voto de confianza para construir una convivencia en Cataluña. Ahora, si vas por Barcelona u otra ciudad de Cataluña, se respira convivencia", ha señalado Pedro Sánchez.

Respecto a la situación económica del país, Sánchez ha recalcado: "¿Estamos bien? No. ¿Estamos mucho mucho mejor? Sí. La situación económica la podemos comparar con respecto a hace cuatro años o con las principales economías europeas. Hay que hacerlo con el resto de economías europeas. España es la principal economía europea en cuanto a crecimiento, estamos cuadriplicando los números, estamos creciendo por encima del 2% de media, por encima de la media europea, rozando los 21 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, se ha recortado en seis puntos el paro juvenil".

En cuanto a la ley del 'Solo sí es sí', el presidente ha recalcado que se trata de "una buena ley que protege a las mujeres porque reconoce una atención especializada a las mujeres víctimas de agresiones sexuales. El lograr sacar de las cuatro paredes de un hogar la violencia machista hace que nos concienciemos y que, por tanto, haya más mujeres dispuestas a dar el paso y denunciar la violencia machista".

"Manipulaciones, mentiras y maldades"

Pedro Sánchez, además, ha aprovechado para atacar a quienes lo han tachado de fascista y han tildado a su legislatura de 'sanchismo': "Es una burbuja que han ido inflando de manipulaciones, mentiras y maldades. He escuchado cómo se han sobrepasado todas las líneas rojas, se ha venido a decir que soy un obseso del Falcon, soy un soberbio, prepotente y un golpista, que soy elegido democráticamente. A un presidente elegido democráticamente en las urnas en 2019 se le llega a decir que es un golpista y un filoetarra".

Finalmente, Ana Rosa Quintana ha hecho entrega al presidente del Gobierno de un dosier con todos sus editoriales desde que Pedro Sánchez se instaló en La Moncloa: "Se lo voy a entregar a alguien de su equipo para que me diga si hay algún insulto o alguna mentira. ¿Hay opiniones? Sí. ¿Hay críticas? Sí".