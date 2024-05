Top Women in Sports reconoce a las 100 mujeres más influyentes del deporte español en una gran gala

La gala Top Women in Sports reconoció a las 100 mujeres más influyentes del deporte español en una celebración por todo lo alto que tuvo lugar en el Cine Capitol de Madrid y que reconoció el impresionante talento femenino del deporte de nuestro país.

Women´s Sports Institute (WSI), con Alejandra Domínguez al frente del instituto, asumió un año más el reto de seleccionar a las 100 mujeres más influyentes del deporte español en su condición de observatorio permanente del sector, y lo hizo visible en una gala que fue patrocinada por Hyundai, azulmarino, GLS, Gigantes, Federópticos, HM Hospitales, DIM Protect, Olistic y Juvé & Camps como colaborador. En este proceso se han involucrado las voces más autorizadas de este ecosistema (organismos deportivos, instituciones púbicas deportivas, empresas privadas y deportistas, entre otros) y contó con un jurado compuesto por miembros de reconocido prestigio en el mundo del deporte.

Entre los miembros de este jurado se encuentra uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, Pau Gasol, que se unió a todo un equipo de estrellas: Asunción Loriente, Bárbara Fuertes, Beatriz Álvarez, Carlota Castrejana, Elisa Aguilar, Encarna Samitier, Jesús Álvarez, José Hidalgo, Maribel Nadal, Marisol Casado, Paloma del Río, Paula Fernández Ochoa y Teresa Perales.

La gala, presentada por la periodista Victoria Arnau, arrancó con un discurso de Alejandra Domínguez. "Si tuviera que definir a WSI con una sola palabra sería 'ambición'. Ambición por conformar un proyecto en el que combinar de la manera más creativa posible mujer y deporte", explicó la presidenta del WSI.

La primera galardonada fue María Pérez, que recibió la mención a figura del deporte. La marchadora es una de las claras opciones de medalla en París tras recuperarse de una reciente lesión. "Tengo la vista puesta en París, con ganas de que lleguen los Juegos. Hace poco he competido y me he dado cuenta de que he aprendido más de los momentos malos que de los buenos. Por suerte no tuve que pasar por el quirófano", explicó. "Creo que estamos llevando la figura de la mujer allá donde se merece, al final estaremos donde nos merecemos", resaltó.

Claudio Coto fue elegida como la deportista revelación. La palista una de las grandes promesas del piragüismo español y campeona del mundo sub-23: "Empecé relativamente tarde y por eso sí he podido tener referentes mujeres como Antía Jácome. Quiero estar en los Juegos de Los Ángeles, un premio así es un impulso", dijo la pontevedresa.

Loida Zabala dejó el discurso más emotivo de la noche. "Permitidme que me emocione, por conseguir este premio. Porque la realidad es que, de cara a París, ha sido un camino complicado. Ya tenía esa clasificación y ahora espero que no superen mi marca y que pueda ir a los Juegos. Para mí este premio es súper especial. Cuando te diagnostican un cáncer y sabes que tienes un tiempo limitado... eso no hay problema, porque es algo que tengo súper aceptado, pero aceptas con ello también que hay cosas que no vas a conseguir, no entre ellos podría estar este premio", aseguró la halterófila paralímpica, que arrancó una atronadora ovación del público asistente al Cine Capitol.

"Hay tantos momentos que no valoramos, gente que está en un hospital y no puede disfrutar de un café. Hay que valorar la vida", agregó Zabala.

Otra impresionante historia de superación es la de Desirée Vila, galardonada con la categoría paralímpica revelación. Una negligencia médica le hizo perder una pierna y tener que dejar la gimnasia, pero se reinventó entonces, se pasó al atletismo (salto de longitud) y ahora ya piensa en los Juegos Paralímpicos de París, en los que participará este verano.

Crys Dyaz es toda una estrella mediática. La influencer y entrenadora fue la elegida en la categoría de directiva y empresaria. "Los valores del deporte han creado mis valores. Eso hace que tenga objetivos y que luche por ellos, el deporte forja tu carácter", aseguró. "El deporte forma parte de algo que te hace feliz contigo misma y con tu entorno, el embarazo es una etapa maravillosa para practicar deporte", agregó en un mensaje animando a que la maternidad no sea un obstáculo para el ejercicio físico.

Noemí de Miguel fue reconocida en la categoría de periodistas deportivas, y quiso señalar lo difícil que ha sido hasta ahora el camino para las mujeres en ese ámbito. "Las periodistas deportivas hemos tenido que demostrar que hacíamos bien las cosas, que merecemos alcanzar las metas que nos marcamos. Yo ahora he sentido que soy una más y se ha roto esa barrera en parte, cada vez nos cuesta menos", señaló De Miguel.

Carmen Ruiz de Vargas es una eminencia de su sector. La reputada empresaria del sector tecnológico, responsable –nada más y nada menos– de la parte tecnológica de los Juegos Olímpicos de París 2024 explicó el tremendo reto que su trabajo supone: "El mayor reto de los Juegos es que todo salga bien. Cada edición de los Juegos es un desafío", afirmó Ruiz de Vargas.

Claudia Pons, elegida en la categoría cuerpo técnico, es la seleccionadora femenina de fútbol sala y su trayectoria está llena de éxitos, elegida en 2023 como la mejor entrenadora de selecciones del mundo. "Hemos avanzado muchísimo, en ningún momento cuando vestía la camiseta como jugadora pensaba que podría estar al otro lado, no sabía que eso se podía", aseguró la exfutbolista, señalando el gran avance que se ha producido para la mujer en el deporte español.

La mención especial, con la que se cerró la entrega de premios, fue para Lydia Valentín. La halterófila, recientemente retirada y una leyenda olímpica de nuestro país, admitió su felicidad por el reconocimiento recibido. "Estaba muy emocionada y agradecida. Es una vida para y por la halterofilia, un deporte que en España siempre ha sido masculino. Nunca me lo hubiera esperado, pero ahora, un año después de haberme retirado, estoy siendo consciente de todo lo que he conseguido. Cuando eres deportista no eres consciente de lo que vas consiguiendo", aseguró la triple medallista olímpica.

El punto final al acto lo puso José Manuel Rodríguez Uribes. "Permitidme expresar un sincero sentimiento de gratitud por invitarme a participar en este acto hermoso, que es un reconocimiento de visibilidad y de homenaje a nueve excelentes mujeres, en realidad a las 100 que integráis esta lista top de mujeres del deporte, que representáis sin duda mucho de lo mejor de nuestro país", comenzó su discurso el presidente del Consejo Superior de Deportes. "Sois un ejemplo de cómo España avanza imparablemente hacia la igualdad, ese gran valor ilustrado que da sentido a los derechos universales inclusivos de todos y todas por definición, después de un largo viaje con más sombras que luces y que duró un siglo desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92’", agregó el dirigente del CSD.