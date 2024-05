La tercera edición de la Gala Top Women in Sports se convirtió durante la tarde de este martes en el epicentro del deporte femenino español. Personalidades de la política, los medios de comunicación, el espectáculo y, por supuesto, del deporte, llenaron los asientos del Cine Capitol en el centro de Madrid y en cada corrillo había una historia digna de contar.

"Estamos llevando la figura de la mujer al lugar que se merece", sentenció la primera de las mujeres que acudió a la imponente alfombra roja - en plena Gran Vía - para recoger un reconocimiento, María Pérez, brillante campeona mundial de marcha y que sueña con los ojos abiertos pensando en París y sus Juegos Olímpicos. Fue el mejor inicio posible.

Después fueron llegando el resto de reconocimientos, algunos tan emocionantes como el recibido por Loida Zabala, colaboradora de 20minutos y que también lucha por estar en sus quintos Juegos Paralímpicos a la vez que va derrotando una terrible enfermedad.

Asimismo, otras deportistas, como Lydia Valentín, mostraron su agradecimiento y conformidad a una carrera llena de "logros" y cómo afrontar ahora su retirada del deporte de élite: "Es una nueva etapa. Me encuentro muy bien. Cuando competía también lo estaba. Lo más importante es que ya me he recuperado de la lesión en la cadera y puedo hacer vida normal. Sigo practicando deporte porque es mi estilo de vida, aunque no de alto nivel".

Sobre esto, Ruth Beitia ahondó en el difícil camino también a la hora de decir adiós y que es una etapa más de la carrera de una deportista: "Que se haya formado durante su etapa como deportista creo que es fundamental. Por ello, estamos trabajando para que la gente se forme y el día que se retire pueda tener un respaldo para tener una vida plena como la mía".

La perseverancia, otro rasgo de las mejores deportistas nacionales, fue una constante, como remarcó Desidée Vila: "Mi esencia es ser deportista. Em mi familia nadie hace deporte. Yo soy el bicho raro que pedía que me apuntaran a extraescolares".

Y por su puesto, los Juegos Olímpicos. El sueño de todas hecho realidad ahora, como por ejemplo, Ana Carvajal, que disputará sus primeros Juegos en París, en la categoría de salto de trampolín, y que sabe lo difícil que está siendo compaginar la preparación olímpica con sus estudios. "Es complicado compaginarlo con el deporte de élite, en el momento que pienso en los estudios, puedo equivocarme en un salto", afirmaba Carvajal. Y también para las que lo verán por la televisión: "Ya he estado en cuatro Juegos Olímpicos y ahora me apetece verlos desde la pantalla", afirmaba Valentín.

El periodismo deportivo también tuvo presencia en la gala, también por haber sido en el pasado un espacio con presencia mayoritaria de hombres, una tónica que está cambiado en la actualidad. En este sentido, nadie mejor que la periodista deportista de Movistar+, Noemí de Miguel para hablarnos si en algún momento ha tenido algún problema en este sentido: "La verdad es que muchas veces nos limitamos más nosotras de lo que nos limitan desde fuera. En este sentido, el hecho de demostrar en tener que demostrar algo, quizás tengamos que demostrar más que los hombres. No obstante, llega un punto en el que cuando te liberas de eso, todo fluye".

También ha confesado cómo ha sido compaginar ser madre con su vida profesional: "Todavía estoy haciendo el encaje y me tengo que acostumbrar a esta nueva realidad, saber de qu1é tiempo dispongo y de seguir pasando tiempo con los míos".

Puedes revivir la gala al completo

Women´s Sports Institute (WSI), con Alejandra Domínguez al frente del instituto, asume un año más el reto de seleccionar a las 100 mujeres más influyentes del deporte español en su condición de observatorio permanente del sector, en una gala patrocinada por Hyundai, azulmarino, GLS, Gigantes, Federópticos, HM Hospitales, DIM Protect, Olistic y Juvé & Camps como colaborador. En este proceso se involucran las voces más autorizadas de este ecosistema (organismos deportivos, instituciones púbicas deportivas, empresas privadas y deportistas, entre otros) ya que cuentan con un jurado compuesto por miembros de reconocido prestigio en el mundo del deporte