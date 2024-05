El potente discurso de Loida Zabala en los Top Women in Sports: "Cuando te diagnostican cáncer, sabes que tienes un tiempo limitado"

Uno de los momentos más destacados de la tercera edición de la gala Top Women in Sports, que reconoce a las 100 mujeres más destacadas de la industria del deporte español, fue la mención a Loida Zabala, atleta paralímpica, quien no pudo contener las lágrimas sobre el escenario.

"Permitidme que me emocione por conseguir este premio, porque la realidad es que de cara a París, ha sido un camino complicado. Ya tenía esa clasificación y ahora tengo otra oportunidad el mes que viene de conservar esa plaza. Esperemos que no superen mi marca y que pueda ir a los Juegos...", aquellos que serían sus quintos.

"Para mí este premio es súper especial porque cuando te diagnostican cáncer, sabes que tienes un tiempo limitado. Con eso no hay problema, porque es algo que tengo súper aceptado, pero aceptas con ello también que hay cosas que no que no vas a conseguir, entre ellos podría estar este premio", continuó Zabala, sobrellevada por la emoción en este punto.

"En ningún momento he tocado fondo por el tema del cáncer, porque mi meta principal es ir a los Juegos. Para mí, centrarme en ir a París me ha hecho vivir con ilusión y disfrutar de cada momento", se confesó la extremeña.

Zabala también reveló sus progresos con las pesas: "En enero levantaba 40kg y ya voy por 76. Ayer toqué por primera vez 85 kg en el gimnasio, poco a poco voy mejorando y esto, como todo en la vida, es ir paso a paso y disfrutando del proceso, que pienso que es lo más importante".

La estrella paralímpica también quiso mandar un mensaje de optimismo: "Hay tantos momentos en la vida que que no valoramos... Pero es que hay mucha gente que está en un hospital y que no puede disfrutar, por ejemplo, de de tomar un café en una cafetería. Hay que disfrutar de la vida, porque es maravillosa, y hay que exprimirla al máximo sin dejar pasar ninguna oportunidad".