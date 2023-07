El encontronazo en la entrevista de Ana Rosa Quintana a Pedro Sánchez: "Nunca le he insultado ni he mentido sobre usted"

Pedro Sánchez está siendo entrevistado este martes en El programa de Ana Rosa, donde no comparecía desde 2019. Más allá de la cuestión política -las elecciones generales del 23 de julio están en el horizonte-, la entrevista se convierte en un cara a cara entre la presentadora, muy crítica con la gestión de Sánchez, y el político.

Y eso se notó nada más arrancar la misma, donde la tensión era palpable. "¿Por qué le molesta tanto el 'sanchismo'?", fue la primera pregunta de Ana Rosa Quintana: "Lo que siempre digo es que esto que han llamado el 'sanchismo' los medios conservadores y la derecha es una burbuja de manipulación y maldades", respondió el líder socialista. "Se han sobrepasado todas las líneas, se ha dicho que soy un golpista, prepotente, adicto del Falcon... Se llega a decir que soy un filoetarra... Se ha ido inflando de maldades", denunció. "Si yo le contara, que soy yo racista, xenófoba...", reaccionó Ana Rosa.

El presidente del Gobierno incidió delante de la presentadora, a quien define como en "las antípodas ideológicas" y a la que le dijo que "no está informando, está opinando", en el tema de cómo le habían tratado algunos medios, los que él tilda de "conservadores".

Entonces, ella le entregó un taco de folios con todas las editoriales que ha hecho sobre él y con los que demostrarían que no le ha insultado ni mentido. "Son muchos, ¿eh? Se los entrego a su equipo para que me diga si hay algún insulto o una mentira. Hay opiniones, críticas, pero...".

La insigne y reconocida escritora ANA ROSA QUINTANA, miente cuando dice que no miente, e insulta cuando dice que no insulta.



(prometo vídeo) pic.twitter.com/iugHVjEgRm — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) July 4, 2023

En este punto, se produjo un momento tenso entre ambos, al acusar la presentadora al político de cambiar "muchísimo" de opinión. Sanchez comentó que sí ha cambiado de opinión, pero no ha "mentido". "Una cosa es la opinión y otra son los hechos. No es cierto que yo gobierno con Bildu. Pactar es firmar un acuerdo de investidura de cuatro años, no tengo nada más que con Podemos ese acuerdo y con el PNV una serie de compromisos de investidura. Con EH Bildu sólo hay acuerdos puntuales parlamentarios".