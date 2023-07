Feijóo confirma que su ministro de Economía será "un hombre absolutamente acreditado" y que "España dormirá tranquila con él"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado este lunes que el PP "es el único partido que se presenta para ganar las elecciones" y ha señalado que "el resto de partidos se presentan para intentar gobernar después de perderlas", algo que "ocurre por primera vez en democracia".

Feijóo ha criticado que Pedro Sánchez "quiere transmitir miedo" por los pactos del PP con Vox, pero ha acusado al partido socialista de propiciar esos acuerdos. "Si el PSOE tuviera algún interés real de que Vox no estuviera en un gobierno, haría lo que hemos hecho nosotros entregando Barcelona al PSOE o Vitoria al PNV para que no gobiernen los independentistas o Bildu. Pero el PSOE no quiere que Vox no esté en el gobierno, lo que quiere es que el PP no esté en el gobierno", ha recalcado durante una entrevista en Telecinco.

En ese sentido, ha pedido que voten al PP todos los ciudadanos "que no quieran que Sánchez mande otros cuatro años junto a ERC, Bildu y el populismo comunista ahora llamado Sumar".

Aunque sin revelar nombres, Feijóo ha adelantado que su ministro de Economía "será un hombre absolutamente acreditado", que "no es político" y que "cuando se sepa el nombre, España dormirá tranquila por tener una autoridad en economía, tanto los trabajadores como los empresarios". Y ha recordado que "España necesita una política mejor que la que hace este Gobierno para salir de la cola del crecimiento económico y el paro".

También ha confirmado que una de sus primeras medidas será "derogar la ley de memoria democrática" porque "no puede ser que Bildu nos diga lo que es democrático y lo que no". Asimismo, derogará la ley del 'solo sí es sí' "porque desprotege a las mujeres". Y ha añadido que reformará "la ley educativa" y elaborará "una nueva ley trans derogando la actual".

"Si me encuentro un ministro de Vox como los que se ha encontrado Sánchez, claro que los cesaría", ha indicado Feijóo, en referencia a las reticencias del presidente de Gobierno en destituir a Irene Montero por la polémica ley del 'solo sí es sí'.

También ha destacado que el PP seguirá "defendiendo los derechos" del colectivo LGTBI a pesar de Vox y ha recordado que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, gobernadas por el PP, "han organizado el desfile del Orgullo" con éxito.

Sobre la violencia de género, Feijóo ha dicho que "es una línea roja que no vamos a aceptar", en referencia al negacionismo de Vox, y ha considerado que es "un hecho incuestionable". No obstante, ha recordado que la ley que equipara a los niños huérfanos como víctimas de violencia machista "es del partido popular".

Otras de las medidas que Feijóo ha adelantado que realizará en caso de ser presidente son "bajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros" o recuperar en el Código Penal "los delitos de sedición y malversación".

Y sobre el problema de la okupación, ha indicado que "la propiedad viene consagrada en la Constitución", pero ha dicho que "una persona vulnerable que no puede pagar un alquiler, no es un okupa", aunque sí lo es "aquel que no paga un alquiler y vive mejor que el propio dueño de esa vivienda". En estos casos, ha prometido desalojos en 48 horas.

Feijóo también ha defendido "sus orígenes" rurales: "Uno debe tener muy claros sus origines, donde ha nacido, a qué escuela ha ido... yo he ido a una escuela rural, puedo ser el primer presidente nacido en un pueblo, de la España rural, de ahí es de donde vengo".