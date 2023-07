No se han robado 67.000 votos por correo en la Comunidad de Madrid

Estas últimas semanas están circulando por Twitter mensajes como el siguiente: "Han robado las elecciones!! Pucherazo Madrid, 67.000 votos ¡Se les fue la mano!". Otra de las publicaciones en esta red social, con un texto similar al citado, va acompañada de un vídeo subido a la plataforma YouTube, según Infoveritas.

En este contenido, el narrador dice: "Mostramos los datos de que en Madrid no han llegado a las mesas electorales 67.000 votos. Damos todos los datos. En toda España se han solicitado 1.082.000 votos por correo este 28M, de los cuales 222.000 son solicitados en Madrid. Lo que está claro es que facturar ha facturado el total de solicitudes emitidas”.

"La segunda factura que emite Correos corresponde al franqueo desde oficinas de Correos a las mesas electorales, de 984.000. Lo cual nos deja que hay un total de 98.000 votos por correo que hicieron todos los trámites, pero que finalmente no entregaron el voto en la oficina de Correos, presuntamente", continúa el audio. Afirma que, de esta cifra, 67.000 se corresponden con Madrid.

Sin embargo, esto es falso. Según los datos de Correos, la cifra de voto no entregado en Madrid es de alrededor de 17.000. Tampoco coincide el número de votos solicitados: no fueron 222.000, sino cerca de 187.000.

No se emitieron 222.000 solicitudes

Los datos oficiales de Correos contradicen la información aportada en el vídeo y los tuits en cuestión. A pesar de que el narrador afirma tener como fuente a esta misma entidad, las cifras no coinciden con los que ofrece Correos.

De acuerdo con lo expuesto por la institución estatal en una nota de prensa del 19 de mayo, se solicitó un total 1.082.000 votos por correo en toda España para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, este dato sí que coincide con lo expuesto en el vídeo. De estas solicitudes, casi 828.000 tuvieron lugar de forma presencial y 254.000 fueron telemáticas.

No obstante, la información sobre la Comunidad de Madrid que se expone en el vídeo no es correcta. No fueron 222.000 solicitudes de voto por correo las que se produjeron en Madrid, sino 187.000, con la cifra redondeada; 49.489 telemáticas y 137.470 presenciales.

No se dejaron sin entregar 67.000 votos

De nuevo, aunque en el vídeo se insiste en citar a Correos como la fuente de sus datos, la información publicada en la web de la entidad no coincide con la que se ofrece en el contenido audiovisual, en el que se afirma que se dejaron sin entregar 67.000 votos por correo en la Comunidad de Madrid.

Otra nota de prensa de Correos, del 26 de mayo, cifra en 984.000 los votos por correo que se enviaron en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, y, así, 98.000 se quedaron sin enviar; estas cifras sí que coinciden con las del corte.

No obstante, del total de votos no enviados, casi 170.000 fueron en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, si en la región se produjeron 187.000 solicitudes y se enviaron 170.000 votos, la diferencia es de 17.000, no de 67.000.

No son correctos los porcentajes

El corte prosigue: "Mientras que en toda España parece ser que un 9,06%, según los números de Correos, no ejerció su derecho a voto después de solicitarlo, el porcentaje se dispara en Madrid a un 30,8%".

Sin embargo, estos datos también son incorrectos. El tanto por ciento de voto no entregado es del 9,1% en total. Y en la Comunidad de Madrid también es del 9,1%, no del 30.8%. Todo según los datos de Correos.

Infoveritas verifica que...

En la Comunidad de Madrid no se robaron 67.000 votos. Según los datos oficiales de Correos, en la región no se entregaron 17.000 de las 187.000 solicitudes de voto en esta modalidad, lo que representa el 9,1%.