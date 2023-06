Planes de ocio en Madrid este fin de semana: terrazas musicales y de cine, los tesoros de las Colecciones Reales y una intriga teatral

El nuevo museo de Patrimonio Nacional exhibe más de 650 piezas de las Colecciones Reales en un edificio de 40.000 metros cuadrados situado en el centro de Madrid.

Los tesoros de las Colecciones Reales al descubierto

Mirador y entrada a la Galería de las Colecciones Reales, entre la Almudena y el Palacio Real JAVIER DIEZ DE PRADO

Todas estas piezas se encuentran ya repartidas en dos grandes salas expositivas. Además, puede observarse parte de la muralla fundacional de Madrid del siglo IX y una exposición temporal de vehículos y carruajes esperan ya a los visitantes en la Galería de las Colecciones Reales, que abre sus puertas el jueves 29 de junio.

No hay que olvidar que la selección de estas piezas ha sido una tarea que viene realizándose desde hace décadas, puesto que las Colecciones Reales se componen de más de 170.000 piezas.

Se habían reservado varios días para visitas gratuitas pero ya están agotadas. La Galería de las Colecciones Reales abrirá de lunes a domingo desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde (los domingos hasta las siete) y la entrada costará 14 euros (7 con reducción y gratuidad de lunes a jueves desde las 18h). Las entradas se podrán reservar y/o adquirir a través de la página web. El primer día que aún tiene entradas disponibles ahora mismo es el 8 de junio.

La exposición 'En movimiento' forma parte de las Colecciones Reales .Patrimonio Nacional

El nuevo museo se plantea como un doble escaparate, según ha explicado Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional: "Por un lado, muestra la riqueza histórico-artística de nuestro país, a través de cinco siglos de coleccionismo real y, por otro, se convierte en una maravillosa caja de resonancia para que los turistas conozcan los Reales Sitios que gestiona la institución y el trabajo que se realiza para conservarlos".

Cuándo y dónde: de lunes a domingo | Galería de las Colecciones Reales

Descifrar un mensaje oculto en un mecanismo teatral

'Cielos' de Wajdi Mouawad es nuestro plan teatral para el fin de semana Adolfo Ortega

Sergio Peris-Mencheta continúa ofreciendo espectáculos de una factura impecable, técnicamente muy complejos, afrontando en este caso la obra Cielos, del prestigioso escritor libanés-canadiense Wajdi Mouawad.

Esta obra cierra la tetralogía La sangre de las promesas iniciada por Incendios, cuya versión en castellano se estrenó precisamente en el Teatro de La Abadía -un espectáculo portentoso que nos atrapó a todos- , Litoral y Bosques. Todas ellas con un punto en común: la tragedia que arrastra la humanidad.

Escenografía para 'Cielos' creada por Alessio Meloni LaAbadia©marcosGpunto

Cielos nos lleva a un lugar misterioso con aspecto de búnker, donde un grupo de criptógrafos, traductores e investigadores trabajan contrarreloj para tratar de impedir un ataque terrorista múltiple que tiene por objetivo provocar una debacle social. La escenografía es creación del muy solvente Alessio Meloni. Ha ideado un artefacto abrumador de gran altura coronado por dos ángeles, aprovechando la bóveda del Abadía.

La función se sigue casi como una película de investigación, encerrados los personajes en un espacio angosto que más parece un terrario, donde acometen la labor imposible del descifrado de códigos ocultos en ciertos elementos artísticos. Hormigas que realizan sus trabajos en la oscuridad para salvaguardar a toda la sociedad.

Cartel promocional de 'Cielos' dirigida por Sergio Peris-Mencheta Cedida

Ese selecto grupo de científicos, que parecen sólo contar con un lugar para respirar el aire exterior en una especie de terraza, ha de tomar decisiones vitales para la seguridad mundial. A todos ellos les vemos en unos mínimos habitáculos, cámaras de un hormiguero donde malviven en una aislada asepsia, signo de la incomunicación a la que parece abocado nuestro mundo.

Mouawad sigue indagando en una de las constantes de sus obras: la relación paterno-filial, que en ocasiones deviene en un distanciamiento trágico, pero que en este caso nos destapa una preciosa relación donde además advertimos la capacidad actoral de un joven al que vemos a través de una video-conferencia.

Para esa labor de alta cualificación sabe rodearse de un equipo numeroso, al que él mismo cita en el escenario para saludar el día del estreno. Bonito y justo detalle. Marta Belmonte, Jorge Kent, Álvaro Monje, Pedro Rubio y Javier Tolosa aportan interpretaciones de gran nivel para rebajar el ambiente gélido y deshumanizado que se respira en el submundo donde habitan.

Cuándo y dónde: hasta el 16 de julio | Teatro de la Abadía

Baile flamenco en la Gran Vía con Patricia Donn

Patricia Donn y su grupo es nuestra opción de danza y flamenco para este fin de semana Adolfo Ortega

La bailaora Patricia Donn (Granollers, 1997) presenta una coreografía propia titulada Ángeles y Demonios en el Teatro EDP de la Gran Vía. Se trata de un espectáculo de baile flamenco que comienza de manera sorprendente, con una proyección de fotografías, mientras suena un Ave María, y sigue con un prólogo donde vemos el empeño por levantarse de una silla de ruedas por parte de la protagonista, elemento simbólico que parece hablarnos del espíritu de determinación por salir adelante.

El espectáculo alcanza intensidad cuando Patricia Donn se hace presente en solitario, interpretando una farruca donde ya advertimos sus condiciones y personalidad en el baile. Expresividad alegre, ligereza de movimientos y una elegancia que se facilita por su estilizado cuerpo. Muy destacable su dominio del zapateado, realmente espectacular y tan sólo apunta brevemente el uso de las castañuelas, que tras un breve número deja en el suelo para no volver a tomarlas.

Patricia Donn en el escenario del Teatro edp Gran Vía Cedida

Al buen gusto en su presencia escénica, contribuye también un bello vestuario, que consta de un traje pantalón blanco y chaquetilla, que más tarde sustituirá por un vestido verde claro realmente precioso. Estos diseños los firma Juana Martín -diseñadora española que ha sido invitada a la Alta Costura de París- junto a Belén de la Quintana.

Tangos, alegrías, siguiriyas y bulerías se suceden en un espectáculo vistoso, iluminado con cambios de color continuos que parecen recordarnos los festejos que este fin de semana recorren Madrid y otras capitales.

Otros artistas sobre el escenario acompañan a Patricia Donn, como el trío de bailaoras Lourdes Sevilla, Adriana Gómez e Irene Flores. La música en directo es interpretada por las voces de Rafita de Madrid y Eleazar Cerreduela, los guitarristas Israel y David Cerreduela, que se marcan un furioso dúo, la percusión de Rafa Jiménez, y Batio al chelo electrónico, elemento bastante novedoso en el acompañamiento.

Cuándo y dónde: del 27 de junio al 2 de julio | Teatro EDP Gran Vía

Poesía y arte unidos en Casa de México

La exposición dedicada a Jan Hendrix y Seamus Heaney, artista y poeta, es uno de los planes para este fin de semana Casa de México

El poeta y el artista es la exposición que está estos días abierta al público en Casa de México. Seamus Heaney y Jan Hendrix en Yagul muestra el resultado de la colaboración entre el artista neerlandés-mexicano Jan Hendrix y Seamus Heaney, el poeta y premio Nobel irlandés, teniendo como referente el paisaje y la flora de las ruinas de Yagul en Oaxaca entre 1992 y 2016.

Son unas 50 piezas que incluyen serigrafías, litografías, tapices, videos, fotografías, libros y material de archivo, procedentes de diversas colecciones privadas y de la colección permanente del MUAC (Museo Universitario de Arte Contemporáneo, UNAM , México). Una exposición con un aporte de investigación y documentación muy notable, pero donde los grandes tapices constituyen la atracción más evidente.

De hecho, la exposición se abre con un gran tapiz ubicado en lo alto de las escaleras de acceso al primer piso, mostrando lo que parecerían semillas de diente de león flotando en un espacio vacío y oscuro, pero que simbolizan un campo plagado de cáctus, muy típico de la zona de Yagul, visto desde las alturas.

Las mejores opciones de arte en Madrid para este fin de semana en la Casa de México Casa de México

Yagul es una zona arqueológica fortificada ubicada en el estado de Oaxaca en el valle de Tlacolula, que data de 1352, donde se han encontrado vestigios de pintura mural. En 2010 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

En las salas de exposición, marcadas por los colores naranja o rojo, se destacan los trabajos de Jan Hendrix, espectaculares siempre, jugando casi siempre con el blanco y el negro en los tapices, o empleando refinados papeles asiáticos para las serigrafías. Visiones sorprendentes del entorno irlandés, como el conjunto de refinadas piezas a color que abren la muestra.

Tapices de Jan Hendrix y libros de Seamus Heaney conforman la exposición 'El poeta y el artista' Casa de México

Las colaboraciones entre poeta y artista plástico se sustancian en el poemario La luz de las hojas (The Light of the Leaves) fechado en 1996. También la última colaboración, surgida en 2008 cuando ambos coinciden en Madrid y surge la idea de ilustrar el Libro VI de la Eneida, del cual ya había traducido Heaney algunos fragmentos, pero se decide a completar todo sus contenido. Hendrix usa nuevamente imágenes del paisaje de Yagul con litografías vistas, imágenes de espinas y brotes en blanco sobre fondo negro.

En definitiva, una estimulante exposición que muestra los caminos que conectan la expresión poética con la creatividad plástica, en este caso bajo la influencia de un lugar geográfico donde la historia ha dejado su huella casi eterna.

Cuándo y dónde: Del 9 de Junio al 10 sept. | Casa de México

Cine al aire libre en la Filmoteca este fin de semana

Sala de verano de la Filmoteca que se reabre este fin de semana como plan cinematográfico Filmoteca Española

Después de permanecer cerrada más de diez años, la sala de verano del Cine Doré, bautizada en su día como sala Berlanga en homenaje a nuestro gran director, abre sus puertas de nuevo a partir de este próximo sábado 1 de julio. Ha sido reacondicionada y está lista para ofrecer sesiones nocturnas, al aire libre y con servicio de bar, de martes a sábado, asignando un género a cada día: el drama, la comedia, el musical, el thriller, el cine de aventuras y acción y el de terror. Se buscarán propuestas al mismo tiempo populares y que escapen de las convenciones de las salas al aire libre.

Para este retorno se ha elegido con mucho acierto una película de Pedro Lazaga plena de significado, que ha permanecido inaccesible prácticamente desde que se estrenó en 1964. Se trata de El cálido verano del Sr. Rodríguez , coincidiendo además con el centenario del nacimiento de su protagonista, José Luis López Vázquez. Se proyectará una copia recién restaurada por la Filmoteca. Las entradas cuestan 3 euros pero ya quedan muy pocas.

José Luis López Vázquez en 'El cálido verano del Sr. Rodríguez', de Pedro Lazaga Filmoteca Española

Según Carlos Reviriego, en este caso "no solo Lazaga muestra su plenitud de facultades como director y López Vázquez un abanico de registros cómicos inabordable, sino que es una película sobre la topografía madrileña (el plano secuencia de apertura, abriéndose paso en el tráfico de Madrid, es alucinante) y las inhibiciones caniculares que normalizó la expresión ‘estar de rodríguez’".

Cuándo y dónde: Sábado 1 de julio (22:15 h.) | Filmoteca Española

Terraceo musical de verano en Madrid

La Terraza Magnética es el plan perfecto para ir de terrazas en verano La Casa Encendida-Estudio Perplejo

La Casa Encendida de Fundación Montemadrid presenta una nueva edición de La Terraza Magnética bajo el lema ¡Alucina, vecina!. En ella se vivirán los sonidos y las voces de las periferias, y el cine como propulsores de procesos colectivos y aglutinadores de comunidades.

Una invitación a pasar tiempo juntos, a bailar y celebrar en Madrid durante julio y agosto. Ocho sesiones de música en directo los viernes y de cine los sábados que quieren librar a los suburbios de los tópicos que los han definido para dar espacio a directores y músicos que han dibujado nuevas narrativas.

Los viernes al atardecer, La Terraza Magnética se sumerge en directos de la mano de artistas que reivindican sus raíces y luchan para crear comunidad a través de la música y el baile.

Abre la edición Dinamarca, dj y productor chileno radicado en Suecia que ha revolucionado la pista de baile mezclando sonidos futuristas con ritmos y flow latino; un referente para la música de club que conecta escenas locales.

Cuándo y dónde: viernes 30 de junio (21h.) | La Casa Encendida

Actividad gratuita para niños este fin de semana

Aprender a hacer flores con bolsas de plástico es el plan para niños de este fin de semana Cedida

El Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico nace con el objetivo de reducir las bolsas de plástico de un solo uso.

El Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, de Usera, organiza un taller creativo para aprender a hacer flores muy decorativas y vistosas, dando un segundo uso a las bolsas de plástico que dejamos de usar y su destino final son los basureros.

Está recomendado a familias con peques a partir de 3 años (menores acompañados con un adulto). Las reservas se hacen en el teléfono 91 480 13 18. Se trata de una actividad gratuita.