El Festival Internacional de Granada, un sueño musical en La Alhambra

Granada vive desde la semana pasada en la vorágine de multitud de conciertos y eventos que tienen lugar, a diario, en enclaves de gran valor histórico y artístico. Esos emplazamientos tan especiales otorgan un plus de emoción y significado a una nueva edición -la número 72- del Festival Internacional de Música y Danza de Granada. Orquestas de primera, flamenco puro, recitales de órgano, clases magistrales, grandes cantantes, formaciones de cámara, virtuosos solistas, etc. constituyen una programación que se extenderá hasta el 19 de julio, buscando "reforzar el vínculo entre la ciudad imaginaria y la ciudad real, entre la tradición popular y culta de Andalucía y el patrimonio ingente de la gran cultura musical europea", como se transmite desde la organización.

Inauguración con un centenario muy especial

Las tormentas vespertinas que hemos capeado semanas atrás se detuvieron con puntualidad poco antes del inicio de esta excepcional cita, el pasado 21 de junio, cuando el Palacio de Carlos V acogía una espectacular producción de El Retablo de Maese Pedro, de Manuel de Falla. En ella destacaban unas imponentes marionetas de hasta nueve metros de altura, recreando el episodio cervantino que "trata de la libertad que dio el señor don Gaiferos a su esposa Melisendra, que estaba cautiva en España, en poder de moros, en la ciudad de Sansueña, que así se llamaba entonces la que hoy se llama Zaragoza". Así se describe la trama en la segunda parte de Don Quijote de La Mancha y es el episodio que inspiró a Falla para componer una música excepcional. La ocasión para esta representación -que constituyó todo un éxito- era pintiparada ya que este año se cumple el centenario del estreno de la obra en París, en el domicilio de la Princesa de Polignac.

Antonio Moral, director del Festival Internacional de Música y Danza de Granada Miguel Balbuena

Hablamos con el director del festival, Antonio Moral, auténtica referencia en la gestión musical de nuestro país durante las últimas décadas. Fue director del Teatro Real durante cinco años, los mismos que dedicó a la Semana de Música Religiosa de Cuenca. Creó ciclos centrados en músicas de lo más variado, desde el barroco y el lied, al jazz o el flamenco, en su paso por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM). Fundó la revista de música clásica Scherzo en 1985 y contribuye aún hoy a lo más milagroso: que siga editándose. Es el último que ocupa su butaca antes de comenzar los conciertos, no por un afán de notoriedad sino porque su afabilidad le lleva a saludar a medio aforo y ser requerido por la otra mitad.

"El Festival de Granada ha sido elegido uno de los 29 festivales musicales más importantes de Europa por la BBC Magazine y no hay que perder de vista que son más de 2500 los que se celebran cada año -nos comenta Antonio Moral-. Entre esos 29 hay festivales estupendos como los de Salzburgo, Edimburgo a Aix-en-Provence, pero la singularidad de Granada es que los lugares donde se ofrecen los conciertos y ballets son muy especiales. En primer lugar por realizarse buena parte de ellos en un lugar como La Alhambra, en escenarios mágicos al aire libre como el Teatro del Generalife, el Patio de los Arrayanes o el Palacio de Carlos V. A eso se suma que más de la mitad de los espectáculos tienen lugar en rincones, plazas, iglesias y conventos de Granada, aprovechando el patrimonio riquísimo de la ciudad".

Vista del Teatro del Generalife, escenario de mayor capacidad del Festival de Granada © Festival de Granada | Fermín Rodríguez

Razón tiene Moral al indicar la diferencia entre unos y otros festivales. La sensación de tomarse un vino, en los momentos previos a un espectáculo en el Teatro del Generalife, frente a las torres de la Alhambra, por mucho que se empeñen Edimburgo o Aix-en-Provence no es comparable a nada. Uno se siente por un momento el visir de algún lejano califato, en visita al sultán nazarí Yusuf I.

Torres de La Alhambra desde el Teatro del Generalife en la noche de San Juan Adolfo Ortega

El Ballet Nacional de España actuó la noche de San Juan

En la foto anterior se intuye la belleza panorámica desde los aledaños del Teatro del Generalife, antes de que el Ballet Nacional de España ofreciera La Bella Otero durante la noche de San Juan. Con los cipreses como fondo de escenario se representó este ballet que relata la vida de un personaje extraordinario aunque no tan conocido. Carolina Otero fue una bellísima bailarina de finales del siglo XIX nacida en una aldea gallega, que alcanzó cotas de notoriedad inauditas. Fue agasajada en París y deseada por grandes monarcas y personalidades políticas, aspecto que se observa en el transcurrir del ballet.

En la función de la noche de San Juan, que siempre tiene algo de mágica, brilló la bailaora Patricia Guerrero, nacida en Granada y Premio Nacional de Danza 2021. Rubén Olmo, director de la compañía, reconoce que "posee el mismo magnetismo que hizo grande a la Bella Otero. La conocía desde que fue mi alumna en Sevilla, formó parte de mi compañía después y también la dirigí en el Ballet Flamenco de Andalucía. Hoy en día es una de las figuras más relevantes del flamenco más vanguardista y es un orgullo poder contar con ella". En las escenas donde el personaje del maestro de ceremonias intenta reconducir los rasgos más populares o raciales de Carolina Otero, puede reconocerse también a la bailaora de flamenco nacida en el barrio del Albaicín, negándose a ser encorsetada bajo unos pasos pautados.

Patricia Guerrero encarna a la protagonista del ballet 'La Bella Otero' © Festival de Granada | Fermín Rodríguez

Un festival que no se canceló durante la pandemia

El director del festival tuvo que afrontar hace tres años uno de los retos más complicados de su carrera: mantener la edición del año de la pandemia, reconfigurando completamente una programación que no podía afrontarse. "Pensé que el festival tenía que mantenerse y me salió bien la jugada. El confinamiento se acabó el 21 de junio y nosotros inauguramos el festival cuatro días después. El Réquiem de Mozart en la Catedral de Granada, homenaje a las víctimas del COVID, fue el primer concierto que se hizo en Europa en un lugar cerrado, con público. ¡Fuimos los primeros! El coro cantó con mascarilla y el público mantuvo la distancia de seguridad establecida. Además conseguimos juntar a una pléyade de pianistas durante varias jornadas, tanto es así que el propio Daniel Barenboim, que no estaba anunciado, quiso ayudar al festival y actuó completamente gratis. La recaudación del Réquiem y el recital de Barenboim se destinó íntegramente a la Cruz Roja, Cáritas y el Banco de alimentos".

El Palacio de Carlos V es el escenario principal del Festival de Granada Carlos Choin

Un festival veraniego que se vive al aire libre incorpora elementos extra a la experiencia de asistir a un espectáculo, máxime en escenarios como los granadinos. Sentarse y sentirse en el patio circular del Palacio de Carlos V para asistir a cualquier concierto o espectáculo, como el vivido en la inauguración de esta edición del Festival, añade valor a cualquier propuesta y es una delicia en sí mismo. Hay que controlar la mirada que inconscientemente lleva a recorrer las columnas jónicas que establecen el perímetro. El diseño arquitectónico de estilo renacentista, obra de Pedro Machuca, concebido para ofrecer representaciones y fiestas que pudieran ser observadas discretamente desde los corredores circulares, se aprovecha especialmente durante este mes, al convertirse en epicentro del certamen en Granada.

Béjart Ballet Lausanne en la coreografía 'Ballet for Life' Toti Ferrer Fotograf

Hitos destacados en esta edición de 2023

Antonio Moral destaca algunas citas del festival que poseen especial significado a partir de este momento. Por ejemplo, la visita del Béjart Ballet Lausanne (30 de junio y 1 de julio), con una producción del año 2000 (Ballet for Life) que no ha perdido nada de vigencia. "Cuando un genio como Béjart está de por medio, los espectáculos siguen siendo una genialidad cuando los crearon, ahora y después. En este caso, la música de Queen y Mozart está magníficamente articulada y tendremos a 36 bailarines de primer nivel, con una producción reconstruida especialmente para el escenario del Teatro del Generalife, con vestuario espléndido de Versace. Va a ser un espectáculo muy especial".

El Monasterio de San Jerónimo es uno de los escenarios del Festival de Granada © Festival de Granada | Fermín Rodríguez

Bach sonará en Granada en las manos de uno de sus grandes especialistas, Ton Koopman, que interpretará varias obras en el órgano de la Parroquia de Nuestro Salvador (1 de julio) y también con la formación que dirige desde hace décadas, la Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, en el Colegio Mayor Santa Cruz la Real (28 de junio) y en el Patio de los Mármoles (29 de junio). "Ton Koopman es el ‘último mohicano’ de los apóstoles de la interpretación barroca, una vez fallecidos Harnoncourt, Brüggen y Leonhardt".

El concierto de clausura, el 19 de julio en el Palacio de Carlos V, unirá a Giacomo Puccini (1858-1924) con Gustav Mahler (1860-1911)en un programa muy especial donde se escuchará una selección de arias de óperas del primero, y la Quinta sinfonía del segundo. La parte vocal será brindada por la gran soprano Angela Gheorghiu, que debuta en el Festival de Granada y regresa a España tras trece años sin visitarnos. "Me hace mucha ilusión cerrar el festival con este programa que une a Puccini y Mahler, las máximas referencias de finales del siglo XIX y principios del XX -nos reconoce Antonio Moral-. Mahler dirigió algunos estrenos de Puccini en Viena, no compuso ninguna ópera pero sí grandes sinfonías; mientras que Puccini fue el rey de la ópera italiana en ese período, pero nunca compuso ninguna obra sinfónica". Víctor Pablo Pérez dirigirá a la Orquesta Joven de Andalucía

Concierto de Cámara en el Patio de los Arrayanes de La Alhambra © Festival de Granada | Fermín Rodríguez

Con ello finalizará un festival que es una delicia absoluta y bien merece una escapada desde cualquier rincón de España o de Europa, para disfrutar de la mejor música en un lugar de arquitectura única y transparente como La Alhambra. Rincones de imposible belleza a cada paso, tanta que casi es absurdo pretender captarla con una cámara fotográfica, no digamos del móvil. Un plan cultural de lujo nos ofrece esta ciudad, que un día fue capital del Reino de Granada y en la que aún se percibe el poso de la grandeza.