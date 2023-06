Sumar se enreda con Cataluña y Marruecos en el arranque de su precampaña

Los problemas territoriales y la política exterior se cruzan en el arranque de la precampaña de Sumar. La coalición que lidera Yolanda Díaz lleva un par de semanas intentando centrar su discurso público en medidas de carácter social y en propuestas para fortalecer los derechos laborales de los trabajadores, pero también ha visto como, en su seno, han comenzado a surgir las primeras fisuras en torno a dos asuntos: la relación de España con Marruecos y su posición en torno al Sáhara Occidental y, sobre todo, la propuesta de Sumar para resolver la crisis territorial de Cataluña.

La libre saltó la semana pasada, cuando la número uno de Sumar en las listas de Barcelona a las elecciones generales, Aina Vidal, señaló que "en el referéndum" los comuns, el partido de Ada Colau que ahora forma parte de Sumar, está "donde ha estado siempre", esto es, defendiendo celebrar una consulta de autodeterminación en la que la formación defendería la permanencia de Cataluña en España. Vidal, de hecho, abundó en el tema asegurando que "Cataluña debe votar su futuro" y que eso "formará parte" del programa electoral de Sumar.

Este asunto, no obstante, ha sido un tema históricamente espinoso para Unidas Podemos y ahora lo es para Sumar. Y, por ello, la coalición que lidera Díaz ha tratado de quitar hierro a la eventual consulta de autodeterminación: primero, la propia Díaz aseguró que el único programa electoral válido sería el de Sumar y no el de los comuns, y este lunes, el portavoz de la coalición, el también catalán Ernest Urtasun, explicó que la propuesta que defiende la alianza es la de que los catalanes deben votar el pacto que surja de la mesa de diálogo abierta la pasada legislatura entre la Generalitat y el Gobierno central, que lleva meses paralizada.

Urtasun no aclaró cuál sería la propuesta de máximos que Sumar llevaría a esa mesa de negociación, y se limitó a señalar que cualquier votación debería ser pactada por las autoridades centrales y catalanas. Y, asimismo, Vidal tuvo mucho cuidado de no pronunciar las palabras "independencia" ni "autodeterminación", pese a que esa es precisamente la propuesta que han defendido tanto Podemos como los de Colau desde hace años: un referéndum para decidir si Cataluña sigue formando parte de España o no.

Esa ambigüedad sirve a Sumar para defender una solución al problema territorial que pase por las urnas y, a la vez, para ya no pedir abiertamente un referéndum de independencia, algo que sí hacía sin ambages Podemos. Fuentes de la coalición que lidera Yolanda Díaz, no obstante, recuerdan que en su programa electoral de 2019 Unidas Podemos no hablaba expresamente de autodeterminación y se limitaba a proponer "un referéndum pactado" y defendía "un nuevo encaje para Cataluña en España".

Y es que Díaz se encuentra con el mismo problema que afectó a los morados en los últimos años: su propuesta de referéndum es muy popular en Cataluña, incluso entre sectores progresistas que no son independentistas, y abandonarla dejaría muy expuesta a Sumar a los ataques de ERC por ese flanco. Pero, a su vez, defender una consulta de independencia genera reticencias en el resto de España, incluso entre potenciales votantes progresistas.

Sabedores de esa realidad, este lunes Sumar volvió a intentar esquivar el asunto. Preguntado al respecto de la propuesta que incluirá su programa, Urtasun defendió la "mesa de diálogo" y aseguró que es la única vía para conseguir "un acuerdo para el nuevo encaje de Cataluña en España". El portavoz, eso sí, dejó entrever que el punto intermedio más viable para Sumar es una reforma del Estatut catalán cuando aseguró que "Cataluña es la única comunidad de toda España en la que hay un estatuto corregido por el Tribunal Constitucional" y que "nunca hay que tener miedo" a las votaciones.

En la misma línea, prácticamente a la vez que Urtasun pronunciaba esas palabras, la propia Vidal defendía que "será más fácil que Cataluña pueda votar sobre su futuro si hay una presidenta como Yolanda Díaz que si lo es Alberto Núñez Feijóo", y aseguraba que Sumar no ha "abandonado nada", pese a que antes la izquierda a la izquierda del PSOE defendía una consulta de independencia y ahora únicamente votar lo que salga de la mesa de diálogo. "Sumar reconoce la necesidad de que seamos los catalanes los que terminemos votando este acuerdo que surja entre ambos gobiernos", se limitó a señalar la dirigente.

El Sáhara, otro potencial problema

La segunda discrepancia que ha surgido en los últimos días en el seno de la coalición se ha producido a raíz de la entrevista concedida a la Agencia EFE por el número dos de Díaz por Madrid, Agustín Santos Maraver, que hasta ahora ha sido embajador de España ante la ONU. En dicha entrevista, Santos rechazaba tildar a Marruecos de dictadura y se limitaba a calificar el país vecino como "un régimen de cosoberanía" entre el rey y el pueblo, insistía en que Rabat "es un socio estratégico" y consideraba "casos individuales" las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes.

No obstante, este lunes el portavoz Urtasun matizó a Santos. "La posición de Sumar con respecto al Sáhara va a ser única y coherente: la defensa de la libre determinación del pueblo saharaui con respecto a las resoluciones de la ONU", señaló el dirigente, que insistió en la defensa a ultranza de "los derechos humanos", también en Marruecos. "Eso lo compartimos todos los miembros de la candidatura, no hay contradicciones", aseguró Urtasun, que recordó que el propio Santos citó el caso de los sahararuis como un ejemplo de situaciones donde se contravienen derechos humanos.

Fuentes de Sumar, por su parte, argumentan que el diplomático quiso ser muy cuidadoso con sus palabras y utilizó un lenguaje técnico y académico, y que eso es lo que explica que sus palabras se hayan interpretado como una matización de la postura de la coalición hacia Marruecos. Estas fuentes, no obstante, aseguran que no existe esa rebaja.