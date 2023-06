Díaz elude hablar del referéndum en su primer acto de precampaña en Cataluña e insiste en reducir la jornada laboral

Sumar intenta mantener el foco puesto en los derechos sociales después de la polémica que ha generado su propuesta de celebrar un referéndum de independencia en esa comunidad. La líder de Sumar, Yolanda Díaz, celebró este domingo un acto de precampaña en Cornellà (Barcelona), el primero en Cataluña desde que registró la alianza de los partidos a la izquierda del PSOE, y en él no hizo ninguna referencia a la consulta de autodeterminación. La vicepresidenta, por el contrario, centró todo su discurso en problemas como el alza de los precios de los productos básicos o la subida de las hipotecas, e insistió en una de sus propuestas estrella: reducir la jornada laboral a siete horas y media diarias en 2024.

Díaz compartió escenario en Cornellà con la número uno de Sumar por Barcelona, Aina Vidal, que precisamente provocó la controversia la semana pasada cuando confirmó que el programa de la coalición mantendrá entre sus propuestas el referéndum de independencia de Cataluña. No estuvo presente, por el contrario, la exalcaldesa de Barcelona y líder de los comuns catalanes, Ada Colau, una de las más estrechas aliadas de Díaz que, sin embargo, ha chocado con ella en las últimas semanas a raíz de la composición de las listas de Sumar para las elecciones generales.

Como su jefa de filas, Vidal obvió el asunto del referéndum en el mitin y se ciñó a la línea discursiva que ha marcado Sumar durante sus primeras semanas de precampaña: la reivindicación de las medidas más progresistas del Gobierno de coalición y el intento de movilizar a las bases de la izquierda. Por ello, lejos de hablar del problema territorial, la candidata aseguró que estas elecciones "van de defender los servicios públicos, de vida, de derechos, de feminismo, de medio ambiente".

Precisamente con ese intento de poner el foco en las cuestiones materiales engarza la propuesta de Díaz de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales el año que viene, un paso intermedio hacia el objetivo final: una jornada de cuatro días semanales. "Nuestra propuesta es clara: ha aumentado la productividad, pues ha llegado el momento de redistribuir la riqueza, porque los beneficios que están teniendo unos pocos son superlativos", espetó la líder de Sumar, que recordó que "las entidades financieras acaban de tener 32.000 millones de euros" de ganancias y se preguntó si no son esas grandes empresas las que deben sufragar el coste de la "reducción de la jornada sin reducción del salario".

"Queremos salir del trabajo una hora antes para poder hacer lo que nos dé la gana", resumió gráficamente Díaz en referencia a otra de las propuestas que ha lanzado en los últimos días: el fin de la jornada laboral a las 18.00 horas. "Nos vuelven a decir que esto no es posible, y yo no salgo de mi asombro, porque me decían exactamente lo mismo [...] de subir el salario mínimo", señaló la vicepresidenta, que insistió en que la medida "no solo es posible, sino que es absolutamente necesaria" e incluso buena para la economía, porque "a medida que reducimos la jornada, se dispara la productividad".

La líder de Sumar remató estas propuestas definiéndose a sí misma como "una hija de trabajadores", y aseguró que, precisamente, el objetivo de sus políticas es "recuperar derechos de los trabajadores". Frente a ella, aseguró Díaz, están PP y Vox, que –dijo– apuestan por "derogar derechos que hemos conseguido" aplicando "una agenda oculta" que implica que "los derechos de los trabajadores se van a ir a la basura".

La vicepresidenta también aprovechó para cargar contra el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber defendido que la condena por violencia de género del dirigente de Vox Carlos Flores se debe aque atravesó un "divorcio duro". "Las mujeres somos seres humanos, basta ya de frivolizar con nuestros derechos", espetó.