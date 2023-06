El plan económico de Feijóo: rebajas fiscales, 'cheque formación' para desempleados o garantizar la pensión al autónomo con deuda

A poco menos de un mes de la cita con las urnas y en pleno bullicio por las negociaciones de PP y Vox para conformar gobiernos autonómicos, el líder de la oposición ha sacado a relucir la que considera su mayor baza electoral: el plan económico que impulsará si llega al Ejecutivo tras el 23-J. Alberto Núñez Feijóo ha avanzado una veintena de medidas que serían su "prioridad" en esa primera legislatura, como rebajas fiscales para rentas de hasta 40.000 euros, 'cheque formación' para desempleados o garantizar la pensión al autónomo con deuda.

Una batería de propuestas encaminadas a que España se convierta en "una de las tres economías que mas crezcan en la UE en los próximos cuatro años y que supere los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social". "Si no crecemos con intensidad, no vamos a poder hacer frente a las obligaciones contraídas en deuda, déficit y competitividad", ha recetado en un foro económico en Barcelona, tras advertir de que España se está "empobreciendo y alejando del resto de Europa".

Para ello, Feijóo ha enfocado varias medidas en ayudas al empleo. En este sentido, el candidato popular a la Presidencia promete dar un cheque de formación que dé "libertad" al trabajador desempleado y que fomente la competitividad entre las empresas que ofertan cursos de formación así como incorporar una excepción para que el autónomo que no esté al corriente del pago de las cotizaciones tenga derecho a la pensión. "No puede ser que si un autónomo tiene unas deudas no pueda cobrar la pensión".

Asimismo, Feijóo ha hecho hincapié en captar la inversión y en hacer de España un destino "preferente" para la inversión extranjera. Así, plantea establecer un marco regulatorio estable para industrias en crecimiento, un plan de atracción del mejor talento global y retención del talento local, a través de un nuevo régimen fiscal para nuevos residentes en España, así como un nuevo programa, adicional a los procedimientos actuales, que atraiga personal docente e investigador internacional mediante un procedimiento rápido para candidatos.

También prevé revisar la ejecución real de los fondos europeos. Feijóo propone, por ejemplo, utilizar una parte de los fondos para hacer una bonificación fiscal a las empresas que han invertido sin necesidad de haber consumido los fondos y crear un órgano, junto con las comunidades autónomas y el sector privado, "para que sea realmente un proyecto de Estado".

Con el fin de simplificar los trámites y las empresas tengan más fácil instalarse en España, o bien, no marcarse al extranjero, el presidente popular promete que "por cada ley o reglamento" que apruebe, derogará tres. También impulsará con las comunidades autónomas la "armonización de la normativa autonómica dentro de las competencias de cada uno y el reconcomiendo mutuo de los permisos, de las licencias y de las certificaciones que emanan de estas para que tengan validez nacional". También aprobará un Perte del sector turístico, un plan Renove de la hostelería e impulsará un proyecto estratégico en materia turística que incluya el plan de modernización y competitividad del sector turístico.

Además, Feijóo cree imprescindible revertir el desmantelamiento de las centrales nucleares y alargar la vida de estas. "No podemos desenchufar el 21% de la energía instalada en España sin tener otro 21% susceptible de funcionar con energía renovable; si no, el precio de la electricidad subirá de forma exponencial". Asimismo, se ha marcado como prioridad afrontar la sequía que sufre el país. Como solución, propone duplicar la inversión anual en infraestructuras nuevas y existentes. También crear un organismo nacional regulador del agua, con competencias de coordinación en la planificación de infraestructuras y de fijación y establecimiento de una metodología común tarifaria.

A toda esta batería de medidas se sumarían otras promesas que ya ha ido anunciado en los últimos meses. Como abrir una auditoría de las cuentas públicas, reducir el número de ministerios y asesores del Gobierno, rebajar el IRPF a todas las rentas menores de 40.000 euros o cambiar la ley para que los desalojos de okupas se produzcan en 24 horas, con unidades de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad especializados en la materia.