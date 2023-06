La científica española que viajó en el primer sumergible que grabó el Titanic: "Parece que unas vidas valen más que otras"

Isabel Ferrera, microbióloga del Instituto Español de Oceanografía de Málaga, descendió 2.653 metros en dos ocasiones distintas para ver el Titanic. Ahora, tras ser preguntada por la catástrofe del submarino Titan, Ferrera ha sostenido que "parece que unas vidas valen más que otras".

"La vida de 5 millonarios parece que vale más que la de los migrantes y la vida de estas personas no necesariamente tiene que valer más que la de cualquier otro ciudadano", ha señalado la científica tras ser preguntada por los distintos recursos que se han destinado para encontrar a los cinco miembros de la expedición.

Aunque ha afirmado que no sabe quién pagará el elevado coste de este rescate, la microbióloga española defiende que no se deberían utilizar recursos públicos para ello: "Si te pones ahí por unos fines meramente turísticos y privados deberías ser responsable de pagar esta factura y no usar recursos públicos".

"Si el diseño del Titan va acorde a la profundidad máxima que puede alcanzar, no debería haber ocurrido ningún problema. Si lo ha habido es porque había un problema con el diseño, con los materiales o porque se ha descendido más metros de los que podía soportar", ha subrayado.

La microbióloga realizó dos expediciones en los años 2006 y 2007 en la Dorsal del Pacífico Este para ver el Titanic. Lo hizo a bordo del sumergible Alvin, el primero en explorar los restos del naufragio en 1986. Además, este mismo sumergible fue el utilizado por el director James Cameron para contemplar el barco antes de filmar su película.

Alvin VS Titan

Según Ferrera, los sumergibles como Alvin tienen una capacidad solo de tres personas y una forma "distinta" a la del Titan. "Lo hicieron más grande, me imagino que por ser comercial y, según dicen, no llevaba el sistema de localización por balizas", afirma.

Según ella, el Titán es un "sumergible experimental" que no estaba validado por una autoridad competente y el Alvin es un "submarino científico" con una tecnología "parecida a la aeroespacial". Por ello, asegura que "nunca" tuvo miedo de descender más de 2.600 metros y realizar sus expediciones. Asimismo, asegura que "no tendría problema" en volverlo hacer.

En este sentido, Ferrera asegura que la ciencia "es un motor que te hace traspasar fronteras". "Yo creo que cuando lo hacemos no sentimos que estamos arriesgando nuestra vida, arriesgas tu vida todos los días cogiendo el coche. Esto es una motivación extra", ha añadido.

Sobre los 250.00 dólares que pagó cada persona a bordo del Titan asegura "no estar muy a favor" del turismo científico. "El fin de esta gente es un tema personal y de ego, si quieran contribuir a la ciencia también podrían donar parte de su dinero a la investigación", ha afirmado.

"James Cameron no tuvo suficiente con bajar en el Alvin que se construyó un submarino para bajar a las Marianas, lo que cuesta eso para hacer una inmersión de una persona famosa igual se puede invertir de otra manera, así que no estoy en contra pero me parece que abre un debate", cuenta.

El diseño de un submarino

A la hora de diseñar un submarino, Ferrera asegura que los ingenieros tienen que "diseñar muy bien el tamaño, el grosor y el lugar de la esfera" y que incluso este espacio genera "claustrofobia o miedo", por lo que hay expertos "que no se atreven a bajar".

"En el Alvin, que ha realizado más de 5.000 inmersiones, va un piloto y dos pasajeros más, que suelen ser científicos, aunque cada tres inmersiones tiene que ir un piloto en formación, por lo que en ese viaje solo va un científico en el aparato", cuenta la microbióloga.

"Si el piloto se desvanece los científicos tendríamos que hacer la evacuación de emergencia. En el caso de emergencia máxima, que es con lo que te quedas, hay un botón que es para que se desprenda la esfera y poder subir a la superficie", concluye.