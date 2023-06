Souad, desalojada de la que fue su casa 14 años: "La Ley de Vivienda no la ha protegido"

Hace 14 años Souad entró como inquilina en un piso del distrito madrileño de Puente de Vallecas, situado en la calle Monte Igueldo número 10. Este miércoles ha sido desalojada del que fue su hogar. Tras cuatro intentos de desahucios, la Policía ha ejecutado la orden, tres horas ha durado el operativo, en el que se ha tenido que llegar a emplear una radial para abrir la barricada montada en la puerta del inmueble, finalmente Souad abandonaba la casa.

Cuando Souad firmó su contrato de alquiler, la renta era de 400 euros al mes por un estudio de 30 metros cuadrados. Sin embargo, todo cambió cuando en la pandemia, la Socimi Vbare, una empresa de inversión inmobiliaria, se hizo con la propiedad de todo el bloque de pisos. La entidad, una vez vencidos los contratos, decidió subir los precios, a Souad le pedían 740 euros. "La mayoría de los vecinos que había se han ido por no poder pagar los nuevos precios", explican desde la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) de Vallecas.

"Yo quiero llegar a un acuerdo con ellos y que me dejen quedarme en mi casa pagando lo de antes", "estoy viviendo como puedo, me han cortado la luz y el gas", exponía Souad antes de ejecutarse el desahucio. "La clave en estos casos es que todos los inquilinos estén organizados para poder llegar a un acuerdo extrajudicial con la empresa, pero en este caso el bloque estaba desunido y no se ha podido hacer", comentan desde la PAH de Vallecas. "Por nuestra parte, que tengan claro que vamos a revisar los contratos de los nuevos inquilinos para comprobar si se está cumpliendo con la normativa", advierten.

"La Ley de Vivienda nace muerta"

Desde la plataforma de afectados por la hipoteca (PAH) de Vallecas se muestran críticos con la ley aprobada por el Gobierno central. "La Ley de Vivienda nace muerta, una familia trabajadora no puede pagar estos alquileres, ni con la declaración de zonas tensionadas, ni sin ella", manifiestan.

La Ley de Vivienda contempla la posibilidad de intervenir los precios del alquiler en aquelas zonas tensionadas, sin embargo, para que esto se produzca, las Comunidades Autónomas deben realizar esta declaración."Muchas veces se dice que si la Ley de Vivienda se estuviera aplicando estas cosas no ocurrirían, la ley ya está en aplicación, pero las zonas tensionadas no están definidas ni declaradas"."Para las rentas más bajas tampoco supone ninguna mejora", añaden. "En el mejor de los casos, bajo la Ley de Vivienda, Souad aún dedicaría el 55% de sus ingresos a pagar el alquiler", explican.