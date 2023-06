El 80% de la población española vive en lugares que superan los nuevos límites de contaminación que prepara la UE

El 80% de la población española, es decir, 37,8 millones de personas, residía en 2022 en zonas que superarían los nuevos valores de contaminación del aire que prepara la UE, más rígidos que los umbrales legales actuales, que el año pasado se superaron en zonas donde vive uno de cada seis habitantes, pero más laxos que las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud (OMS) y según los cuales "toda" la población española respiraría más partículas contaminantes de las aconsejadas, que ya son responsables en España de 25.000 muertes al año.

Estas son algunas de las conclusiones del informe sobre calidad de aire en España en 2022 que ha presentado este martes la organización Ecologistas en Acción, de acuerdo con los datos que arrojan las 680 estaciones de medición repartidas por 132 zonas geográficas repartidas por todo el país. En términos generales, el estudio constata un repunte de la polución desde 2020 -el año más grave de pandemia y del confinamiento-. Sin embargo, abriendo el foco, en 2022 no se alcanzaron los niveles de contaminación prepandemia.

Por el contrario, la situación fue la mejor en muchos años, aunque advierten de que sigue siendo "la principal causa" de muerte en todo el mundo, que en España es 15 veces más mortífera que los accidentes de tráfico, una "cantidad disparatada", ha denunciado el portavoz de Ecologistas en Acción Paco Segura, que lamenta no se tiene en cuenta de acuerdo a sus dimensiones. Además de consecuencias sobre las salud, la mala calidad del aire tiene efectos perversos sobre la economía y es responsable de un pérdida del 3,5% del PIB cada año.

Según los límites legales establecidos para las pequeñas partículas en suspensión (PM10 y PM2,5), el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono estratosférico (O3) -las sustancias "más problemáticas" en España-, en 2022 las respiraron 7,6 millones de habitantes, un 16% de la población total, lo que supone 10 millones de personas menos que en 2017. Es "la segunda cifra más baja" desde que se aprobaron los límites legales, los más laxos de los tres que toma como referencia el estudio, que también tiene en cuenta los umbrales máximos recomendados por la OMS (cuatro veces menores que la norma) y los "intermedios" entre unos y otros que previsiblemente entrarán en vigor el año que viene, por la revisión de la directiva europea de Calidad del Aire.

Barcelona pero no Madrid

En este escenario, Barcelona fue la única ciudad que el año pasado superó el límite legal de NO2 -40 microgramos por metro cúbico- mientras que Madrid y el resto de ciudades grandes y medianas se quedaron por debajo, aunque por encima del nuevo límite propuesto por la Comisión Europea -20 ug/m3- y, por tanto, también superando el que plantea la OMS -15 ug/m3-. Además de la capital, quedaron por encima A Coruña, Bilbao, Córdoba, San Sebastián, Gijón, Granada, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vigo y Zaragoza.

Mapa de la concentración de NO2 en 2022. Ecologistas en Acción

Se da la circunstancia de que Madrid y Barcelona fueron condenadas el año pasado por el Tribunal de Justicia de la UE por superar durante años los umbrales de contaminación y son las capitales de las dos regiones españolas que se han aliado con otras altamente contaminadas de la UE para reclamar que se les permita mayores niveles en la nueva directiva de calidad del aire, algo que Ecologistas en Acción califica de "indecente".

Madrid y Barcelona también fueron las primeras en poner en marcha zonas de bajas emisiones (ZBE), con restricción al tráfico que el año pasado Madrid amplió del centro a la zona de la Plaza Elíptica, con una "pequeña" ZBE cuyo efecto todavía Ecologistas en Acción no puede precisar sobre unos niveles de calidad del aire que, no obstante, sitúa muy cerca del límite de 40 ug/m3, por encima de los 38, con un aumento de los niveles de partículas en suspensión y ozono troposférico, aunque sin alcanzar las concentraciones previos a la pandemia. El NO2 es similar los de los dos años anteriores.

En cuanto a las partículas respirables, el estudio tiene en cuenta las PM10 y las PM2,5. Las primeras, de mayor tamaño se respiraron en buena medida como consecuencia del polvo del norte de África que llegó a la Península en varias ocasiones en 2022 y que afectó principalmente a Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha, aunque también alcanzó Cataluña, Aragón o Murcia.

Las PM2,5, más pequeñas, son especialmente problemáticas desde el punto de vista de la salud, porque son capaces de alcanzar los alveolos pulmonares, provocando mayores lesiones. Están relacionadas principalmente con el tráfico y las zonas con mayor concentración en 2022 fueron Cataluña, Aragón, Madrid y partes de Navarra, Canarias o Comunitat Valenciana.

Mapa de la contaminación por partículas finas (PM2,5) en 2022. Ecologistas en Acción

Zonas de Bajas Emisiones

Ecologistas en Acción recuerda que el año 2022 fue especialmente caluroso y seco, pero atribuye el aumento de la contaminación principalmente al tráfico de las ciudades. Por eso, ha recordado que la mayor parte de las 150 ciudades de más de 50.000 habitantes están incumpliendo la Ley de Cambio Climático que les obliga a crear áreas con restricciones de tráfico. Debían haberlas creado a principios de 2023 pero en estos momentos la organización lamenta que "no llegamos ni a diez" las que las tienen, algunas después de pasar por los tribunales como en su día Madrid y Barcelona y más recientemente Burgos o Valladolid.

Tras las elecciones, la situación no pinta mucho mejor, porque denuncia que "por desgracia" las ZBE y la reducción de la contaminación se han convertido en campo de batalla política. "Es un tema de salud pública que no debería estar politizado pero si que lo está", ha afirmado la responsable de Internacional de la organización, Nuria Blázquez. Se ha referido a ciudades como Valladolid o Gijón, donde el cambio de gobierno municipal del PSOE al PP y Vox ha puesto en la picota las ZBE. En Elche, por ejemplo, uno de los puntos del acuerdo entre esta dos formaciones era eliminar el carril bici.

Las ciudades no cumplen la Ley de Cambio Climático, una norma estatal del Ministerio de Transición Ecológica que tampoco prevé un régimen sancionador. Por eso, Ecologistas en Acción ha puesto el acento en los 1.500 millones del Fondo de Recuperación de la UE que ya se han repartido entre las ciudades para que creen ZBE antes de final de 2024. Si no lo hacen, recuerdan, tendrán que devolver ese dinero. "Tienen que justificar la aplicación de estos fondos y si no se aplican en ZBE se tendrán que devolver", ha advertido Miguel Ángel Ceballos, coordinador del informe, que ha esperado que "los nuevos alcaldes actúen con responsabilidad y respeten lo establecido en la Ley de Cambio Climático".