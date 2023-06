Así pueden ayudar los animales a las personas con discapacidad intelectual: "Se sienten mejores, más felices"

"Los animales no nos juzgan, por eso tienen una capacidad para relacionarse con las personas muy buena", asegura en esta entrevista Nuria Máximo, doctora en Terapia Ocupacional y Coordinadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos.

En su cátedra, Nuria estudia cómo se crea la relación entre los animales y las personas, una relación, un vínculo que puede ser especialmente beneficioso para las personas con discapacidad, "los animales sólo ven la persona, lo que es, no la juzgan ni le dicen cosas como 'no puedes, no puedes'. Son beneficiosos especialmente los perros, que lo expresan, son cariñosos, se acercan...", asegura la Dra. Máximo.

En la investigación que llevan a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos, Nuria y su equipo preguntan a la gente, a personas con discapacidad intelectual que participan cómo se sienten cuando están con los animales, y ellos suelen responder que se sienten "felices, mejores, más motivados a hacer cosas nuevas", por eso, como afirma Nuria, "es tan potente y tan bueno cuando lo utilizamos desde la terapia".