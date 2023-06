Jorge Rey vaticina cómo será el tiempo este verano en España: "Más húmedo de lo normal"

Jorge Rey, el joven aficionado a la meteorología que predijo la borrasca Filomena gracias al método de las cabañuelas, ha estado esta semana en el programa Horizonte, que presenta Iker Jiménez en Cuatro. "He vivido siempre en un pueblo de Burgos, la naturaleza me fascina y su observación es algo que me llamó la atención por poder predecir el tiempo a largo plazo, se estaba perdiendo por completo", ha explicado.

En su charla con Iker Jiménez, Rey ha contado cómo se puede llegar a predecir el tiempo a través de la observación de la naturaleza. En concreto, el comportamiento de las hormigas puede llegar a ser revelador.

"La naturaleza es sabia. Las hormigas son capaces de anticiparse" a un cambio en el tiempo, indica el joven. "Sacar tierra, ese comportamiento ágil, de rapidez, de necesidad de buscar cobijo... me doy cuenta de que ahí está pasando algo", ha descrito.

"A las tres o cuatro semanas, eso quiere decir que podrían venir lluvias muy fuertes", ha añadido Jorge Rey, que ha asegurado que, en su caso, combina distintos métodos como las cabañuelas, las témporas o la posición de la luna para poder hacer una previsión más ajustada y completa.

Gracias a la utilización de estos métodos ancestrales de observación, el joven también ha vaticinado el tiempo que hará este verano, una previsión sobre la que se han pronunciado también organismos oficiales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"Lo primero es atender a los modelos, son una herramienta que el ser humano ha desarrollado y es un avance muy importante", ha valorado Rey. A medio y largo plazo, el joven se ha referido al comportamiento de las hormigas voladoras, que el año pasado fue "anómalo" y "salieron antes de tiempo". Esto le llegó a "hablar con gente que supiera del tema y resulta que este verano sería más húmedo de lo normal", ha avanzado.

Las afirmaciones coinciden con los pronósticos de la Aemet, que recientemente ha avanzado que este verano será, además de muy cálido en toda España, más lluvioso y tormentoso de lo normal, sobre todo en la vertiente mediterránea y en la vertiente atlántica andaluza.

Respecto a qué animales son los más predecibles para fijarse ante un cambio de tiempo, Rey señala a aquellos que "viven en el propio territorio todo el año y que fácilmente se pueden ver, como las hormigas, son un gran bioindicador".