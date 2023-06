Las duras imágenes con las que Shannen Doherty ha revelado que tiene metástasis en el cerebro: "Así es la realidad del cáncer"

Desde que este miércoles Shannen Doherty actualizara su estado de salud de su cáncer de mama, revelando que tiene metástasis en el cerebro, muchos están haciendo especial hincapié a las durísimas imágenes que utilizó para dar la triste noticia.

"El 5 de enero, mi TAC mostró metástasis en mi cerebro. El 12 de enero se llevó a cabo mi primera sesión de radioterapia. Obviamente, estoy aterrada", escribía la actriz en su Instagram, junto a un durísimo vídeo del momento de esa primera sesión.

"Soy extremadamente claustrofóbica y en mi vida están pasando muchas cosas. Soy afortunada, porque tengo excelentes médicos y un equipo técnico increíble en el Cedars-Sinai [un hospital situado en Los Ángeles]. Pero este miedo, esta agitación, este momento... Así es la realidad del cáncer", ha continuado la inolvidable Brenda de Sensación de vivir.

En efecto, en las estremecedoras imágenes se ve a la intérprete sometiéndose a una tomografía computarizada. En ellas se aprecia cómo, sobre una camilla, las lágrimas resbalan por sus mejillas, en unas imágenes que encogen el corazón.

La enfermedad volvió

En 2015, la enfermedad remitió, aunque volvió a aparecer en fase avanzada un tiempo después. En noviembre de 202, la artista avanzó cómo pensaba despedirse de sus allegados en el caso de que falleciera.

"Siento que tengo una responsabilidad en mi vida más pública, que separo de mi vida como actriz... hablar sobre el cáncer y tal vez educar más a la gente y hacerles saber que las personas con la etapa 4 están muy vivas y muy activas", reconoció.

La estrella de Sensación de vivir y Embrujadas admitió que no habitúa a hablar de la enfermedad. "Mi esposo dice que nunca sabrías que tengo cáncer", contó por aquel entonces, añadiendo que, para ella, "es parte de la vida, y punto". En este sentido, la actriz aclaró que esta es "la primera actuación" sobre el cáncer en la que ha participado, un proyecto en el que ha sido "muy cuidadosa".

Divorcio

"Las únicas personas que merecen estar en tu vida son las que te tratan con amor, amabilidad y respeto total". Esas eran las palabras que escribía la actriz en su Instagram hace unos meses después de presentar en Los Ángeles los documentos necesarios para solicitar el divorcio de su marido, Kurt Iswarienko, tras 11 años de casados.

Según los documentos que había obtenido el portal de noticias TMZ, la intérprete y el fotógrafo llevan separados desde el pasado mes de enero. Además, parece ser que no está siendo en absoluta una separación amistosa, ya que Doherty no solo está pidiendo manutención conyugal a quien será su exmarido, sino que no existe un acuerdo prenupcial entre ambos, añadiendo a la ecuación que a pesar de los algo más de 11 años de matrimonio, no han tenido hijos.