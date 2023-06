El gran cambio de Ricardo Bofill, ex de Chábeli y Paulina Rubio, irreconocible y 'desaparecido' desde 2005

Se hizo célebre en la prensa del corazón cuando se casó, en los años 90, con la hija mayor de Julio Iglesias e Isabel Preysler, Chábeli, así como más tarde comenzaría una relación con la cantante mexicana Paulina Rubio. No había fiesta en la que, por aquel entonces, el joven arquitecto Ricardo Bofill no estuviera presente o programa o tertulia del corazón que no protagonizara.

Sin embargo, en 2005 desapareció del foto mediático y, visto lo visto, lo hizo para no volver. Así lo cuenta este miércoles Semana, que publica fotografías actuales del arquitecto en las que, obviamente, destaca el inevitable paso del tiempo. A sus 58 años, nada queda de aquel hombre irreverente que, para disgusto de Isabel Preysler y Julio Iglesias, se casó con Chábeli en 1993 cuando esta apenas tenía 21 años. Un matrimonio que solo duró medio año.

Después, en 1995, Ricardo empezó una sonada relación con Paulina Rubio, con la que se llegó a casar por el rito africano, sin validez legal, en 1999. Cinco años después, la historia de amor se acabaría. Después llegó a su vida la actriz Ana Turpin, pero su relación tampoco llegó a buen puerto.

Colaborador de Crónicas Marcianas, su vida estaba a punto de dar un giro. En 2022, su padre y su hermano lo convencieron para ingresar en una clínica de desintoxicación. Así, a mediados de los 2000, rompió con toda su vida anterior.

Hoy es un hombre nuevo. Tal y como informa la revista, lleva una vida tranquila en Barcelona, centrado en su trabajo, en el que dirige junto a su hermano, Pablo, el prestigioso taller de arquitectura que fundó su padre, fallecido el año pasado.

En cuanto a su vida sentimental, según la revista, mantiene una relación estable con una mujer venezolana llamada Gabriela, que tiene un hijo de una relación anterior. Con ellos ha sido fotografiado Bofill en un reciente viaje a Madrid.