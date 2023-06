Anabel Pantoja, semidesnuda, muestra su cuerpo real: "Aquí estoy, con mi celulitis"

No es la primera vez que recibe críticas o ataques por su cuerpo. lamentablemente, tampoco será la última. Pero, de vez en cuando, Anabel Pantoja se harta y decide responder a los haters.

Eso es lo que ha hecho recientemente, publicando, además, una fotografía de ella misma semidesnuda -en ropa interior- con la que muestra la realidad de su cuerpo.

No llega sola, sino que la acompaña de un contundente texto en el que se dirige a esas personas que comentan su físico, del que se siente muy orgullosa. "Como sigo recibiendo mensajes, donde retoco fotos y no es mi talla o tengo filtros. Aquí estoy con mi celulitis, estrías, pero entrenando cada mañana", ha escrito la influencer encima de un autorretrato en el espejo.

Anabel Pantoja. INSTAGRAM ANABEL PANTOJA

Al límite

La que fuera esposa de Omar Sánchez confesó hace unos días haber llegado a su límite y, a través de una story en Instagram, se pronunció al respecto.

"Hoy no es mi mejor día, la verdad. Tengo un montón de ganas de acostarme y levantarme mañana", expresó, con los ojos visiblemente llorosos. "No lo estoy pasando bien. No pasa nada de salud, por supuesto, pero hay situaciones en las cuales estoy luchando y trabajando por cumplir mi sueño y es flipante como personas te impiden ser feliz, sobre todo por su interés. No doy crédito. Es una tras otra, una tras otra... Voy a reventar. Te lo juro que voy a reventar. No puedo con este tipo de gente", pronunció Anabel, con gran tristeza.

Junto a estas declaraciones, la prima de Kiko Rivera escribió: "No puedo con las injusticias. Cuando mejor te comportas con la gente, más desgraciadas y desagradecidas son contigo". Unas palabras que dejan claro que la situación la tiene desbordada y, aunque ha especificado que son varias las personas que la han llevado a este punto, no quiso desvelar la identidad de ninguna de ellas.