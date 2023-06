Anabel Pantoja, muy triste, explota contra las críticas: "Voy a reventar"

En las últimas semanas, Anabel Pantoja ha acaparado todos los focos. La influencer ha sido la protagonista de diferentes polémicas, desde su ruptura con Yulen Pereira, los rumores sobre una supuesta nueva pareja o el distanciamiento con su tía Isabel Pantoja tras su gira americana. Ahora, al parecer, la sobrina de la tonadillera ha vuelto a ser el centro de atención por sus aparentes diferencias con Raquel Bollo.

A pesar de que la sevillana intenta mantenerse al margen de las diferentes críticas que ha recibido, el supuesto mal rollo con la colaboradora de televisión ha sido la gota que ha rebosado el baso. La que fuera pareja de Omar Sánchez ha llegado a su límite y, a través de una story en Instagram, se ha pronunciado al respecto.

"Hoy no es mi mejor día, la verdad. Tengo un montón de ganas de acostarme y levantarme mañana", ha expresado con los ojos visiblemente llorosos. "No lo estoy pasando bien. No pasa nada de salud, por supuesto, pero hay situaciones en las cuales estoy luchando y trabajando por cumplir mi sueño y es flipante como personas te impiden ser feliz, sobre todo por su interés. No doy crédito. Es una tras otra, una tras otra... Voy a reventar. Te lo juro que voy a reventar. No puedo con este tipo de gente", ha pronunciado Anabel Pantoja, con gran tristeza.

'Story' de Anabel Pantoja donde admite que no da crédito a las polémicas. INSTAGRAM

Junto a estas declaraciones, la prima de Kiko Rivera escribió: "No puedo con las injusticias. Cuando mejor te comportas con la gente, más desgraciadas y desagradecidas son contigo". Unas palabras que dejan claro que la situación la tiene desbordada y, aunque ha especificado que son varias las personas que la han llevado a este punto, no ha querido desvelar la identidad de ninguna de ellas.

La que fuera pareja de Yulen Pereira ha hecho público su malestar coincidiendo con las supuestas diferencias que existen con la que fue su amiga Raquel Bollo. La influencer no ha apoyado a su primo Manuel Cortés en su última nominación de Supervivientes. Un hecho que molestó en gran medida a la colaboradora de televisión y que la propia Anabel Pantoja dejó saber días después.

"Fue una cagada mía. La semana pasada estuve haciendo muchas cosas. Mi primo Manuel estaba aislado y no recordaba que estaba nominado. Entonces Raquel me pasó el cartel. No lo subí y en este caso no apoyé esa historia", expresó en su perfil de Instagram.

"Yo quería desde aquí decir que independientemente que he apoyado a Asraf Beno para que se quede esta semana, apoyo a mis primos cien por cien. Siempre", manifestó, dejando claro que "no hay que estar en guerra con nadie" y que sus primos cuentan son su apoyo "a muerte".