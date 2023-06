Una delegación formada por nueve diputados de la Cámara baja de Alemania -Bundestag- se encuentra en España para indagar sobre la producción de fresas en la provincia de Huelva, que es el origen del 30% de estos frutos que importa este país y que están en el centro de la polémica después de que una plataforma alemana de peticiones ciudadanas iniciara una campaña para que las grandes cadenas de distribución alemanas no las compren porque denuncia que se con "agua robada".

Entre dudas acerca de si el complot comercial se debe a cuestiones medioambientales o al intento de que la fresa de Huelva -más barata que la alemana- no compita con la de origen nacional, la misión del Bundestag ha venido a poner la guinda de un conflicto que dura ya meses entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía a cuenta del plan de regadíos en el Parque Nacional de Doñana que promueve el gobierno andaluz, en un territorio que las dos partes reconocen que está exhausto de recursos hídricos y sobre el que el Ministerio de Transición Ecológica ya advirtió de una posible crisis de "reputación" de la fresa onubense ante otros países europeos que la Junta y los productores ven como un "ataque" a la producción nacional.

¿Qué ocurre esta semana?

Nueve diputados de la Comisión de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Seguridad Nuclear y Protección al Consumidor del Bundestag se encuentran ya en Madrid para indagar sobre el cultivo de fresas en el Parque Nacional de Doñana, desde el punto de vista de la "escasez de agua" y de la protección al consumidor.

"El cultivo de fresas es particularmente intensivo en la región del Parque Nacional de Doñana, uno de los humedales más importantes de Europa y, por lo tanto, un punto crítico de biodiversidad. Debido a la extracción ilegal de agua por parte de la agricultura para el riego, especialmente para el cultivo de la fresa, Doñana -acompañada de una persistente sequía- se encuentra gravemente amenazada por la deshidratación. Este problema actual es de particular interés para la delegación y será el centro de sus debates", ha explicado el Parlamento alemán en un comunicado.

La delegación está formada por diputados de todos los grupos políticos. El presidente de la Comisión y otro legislador más son Los Verdes y junto a ellos vienen dos socialdemócratas del SPD -de la misma familia política que el PSOE-, otros dos de la CDU -conservadores, equivalentes al PP-, un liberal del FDP, un ultraderechista de la UfD y un representante de Die Linke, más a la izquierda que el SPD.

¿Por qué vienen?

La visita se produce días después de que la plataforma Campact -similar a Change.org- lanzara una petición que reclama a grandes cadenas de alimentación de Alemania, como Lidl o Aldi, que no vendan fresas de Huelva. "¡Detenga el robo de agua por fresas baratas!", exige una petición que tiene más de 162.000 firmas de apoyo.

Un boicot comercial por parte de Alemania afectaría al principal destino de la exportación de fresas desde España, al 30% de la producción de un sector -el de los frutos rojos en general- que en Huelva representa el 11,3% del PIB de la provincia, genera 100.000 puestos de trabajo directos, 160.000 indirectos y produce el 98% de frutos rojos que se cultivan en España y el 30% en la UE.

¿Con quién van a reunirse?

Los diputados alemanes empezarán la jornada con una reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en la sede del Ministerio de Transición Ecológica. Este departamento dejó claro este domingo que no tiene nada que ver con la visita del Bundestag y que el encuentro con Morán se produce exclusivamente a petición de los miembros de la delegación.

"La visita es iniciativa del Parlamento alemán, el Bundestag, que es quien la ha impulsado y organizado de forma autónoma", indicó el Ministerio, para deshacer cualquier sospecha de coordinación con ella. "El Miteco [Ministerio de Transición Ecológica] no valora las iniciativas del Parlamento de un estado miembro de la UE, ni opina sobre si es conveniente o no que dicha visita se produzca en periodo electoral", añadió en una nota a los medios. Este lunes, la Junta ha acusado al Gobierno de utilizar la visita del Bundestag como "altavoz del boicot" a la campaña de la fresa que ha impulsado una asociación de consumidores de Alemania.

Posteriormente se trasladarán a Sevilla, donde se reunirán con el viceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, Sergio Arjona. Después visitarán Doñana acompañados por los directores generales de la Junta de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo, y del Parque, Juan Pedro Castellanos.

Además, los parlamentarios alemanes mantendrán encuentros con representantes de organizaciones de protección ambiental y asociaciones de agricultores, así como con científicos, representantes de fundaciones políticas y granjas.

¿Por qué genera tanta polémica política?



La visita de la delegación del Bundestag previsiblemente tensará todavía más las costuras de la relación entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía en un contencioso que tiene su origen en el plan andaluz para ampliar regadíos -de agua superficial, cuando la haya, en lugar de subterránea- en Parque Nacional de Doñana y en la Corona Norte, que ya estalló en plena campaña electoral de las 28M y, visto lo visto, continuará en la que desembocará en las generales del 23 de julio.

Todo empezó a principios de abril, cuando el PP y Vox en el Parlamento andaluz decidieron reiniciar la tramitación de una proposición de ley que ya decayó antes de las elecciones del año pasado que dieron la mayoría absoluta a Juanma Moreno y que, según la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, el presidente andaluz le aseguró que no volvería a presentar. El Gobierno central puso el grito en el cielo en contra de una iniciativa que afirma que es un "engaño" porque no hay agua, que hace daño ambiental y que pone a España en el disparadero para que la Comisión Europea, que también se ha opuesto frontalmente a la proposición de ley- imponga una multa a España por una condena de 2021 por el mal estado del Parque de Doñana.

Pasado el 28 de mayo -el PP ganó o subió en la zona afectada por el plan de regadío y donde se cultiva la fresa-, se esperaban varios movimientos que todavía no se han producido. Por una parte, la Junta no solo no ha retirado el plan, sino que ha reiniciado una tramitación que congeló por las elecciones. También está por ver si Bruselas multa definitivamente a España.

¿Qué dice el Gobierno? ¿Y la Junta?

Uno de las advertencias que ha hecho el Gobierno a la Junta en contra del plan de regadíos es el daño de "reputación" que prometer esquilmar más aún los recursos hídricos podría tener en la comercialización de la fresa en países europeos con especial sensibilidad medioambiental. Cuando la semana pasada empezó a abrirse paso el boicot comercial en Alemania, tanto Ribera como el presidente, Pedro Sánchez, lanzaron mensajes en sus redes sociales que en cierto modo justificaban la petición en Campact con el empeño de la Junta de seguir hasta el fina con el plan de regadíos.

"El negacionismo arruina nuestro medioambiente y corre el riesgo de arruinar las economías locales. Salvemos Doñana", tuiteó Sánchez. "Alerta entre los consumidores alemanes que amenazan con un boicot a las fresas españolas", escribió Ribera. Este domingo, el Miteco hizo explícito un mensaje de apoyo a los productores que no lazó la semana pasada. "El Miteco respalda y defiende a todos los agricultores legales, que ahora se ven amenazados por una crisis reputacional generada por la política temeraria de Moreno Bonilla. No se debe criminalizar a los freseros".

La Junta acusó a Sánchez y Ribera de alinearse con los "bulos" que se están difundiendo en Alemania en contra de la fresa de Huelva. Moreno acusó al Gobierno de mantener una "actitud irresponsable" porque "lejos de dar la cara por su país", "atacan a Huelva", algo "absolutamente demencial". "Basta ya de dar pábulos a bulos, de hablar mal de Huelva, de Andalucía y de atacar a un sector productivo", exigió hace unos días.

¿Y los productores de fresas?

Entre tanta polémica, los productores de fresas y frutos rojos de Huelva salieron la semana pasada en su propia defensa, con un comunicado que trataba de deshacer los "bulos" de la campaña "insidiosa y dañina" que corre por Alemania y en el que pedían contención a los responsables políticos en sus declaraciones públicas. "Ante algunas manifestaciones de apoyo a la iniciativa, apelamos a la responsabilidad de las autoridades y administraciones públicas para que actúen con prudencia en aras del interés general. Exigimos que cualquier comentario tome como base la información rigurosa y el conocimiento técnico".

La asociación Interfresa rechazó por "falsa" la información que acusa al sector de "faltas graves y de cometer acciones ilegales", desvinculó la ley de regadíos en Doñana con su actividad y subrayó las inversiones en eficiencia en el uso de agua. En Doñana, aseguran, "no hay cultivos" de ningún tipo y los más cercanos están a 35 kilómetros del parque natural y la mayoría en la Corona Norte -donde se centra el plan andaluz de regadíos-, a 100 kilómetros.

Interfresa también subraya que "es falso" el argumento de que "la industria de la fresa está explotando el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana" o que "se bombean enormes cantidades de agua". En su lugar, afirman que son "punteros" en el empleo de técnicas para el uso eficiente y el ahorro de agua y en sistemas de riego eficientes.

Tampoco es cierta la afirmación que hace la petición alemana de que los supermercados importan fresas durante todo el año, también en invierno. "El grueso de la campaña se desarrolla de febrero a junio. Por tanto, la fresa procedente de Huelva se comercializa, tanto a nivel nacional como internacional, en esta época del año".