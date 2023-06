Ribera asegura que "siempre, siempre" ha defendido los altos niveles medioambientales de las fresas que se cultivan en Huelva

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se ha defendido este lunes de las acusaciones por parte de la Junta de Andalucía de "ponerse del lado" de quienes "atacan" a la fresa de Huelva asegurando que su mensaje "siempre, siempre" que se le ha preguntado a cuenta de su contencioso con el gobierno andaluz por el plan de regadíos de Doñana ha sido subrayar los altos niveles medioambientales que en estos momentos cumplen todos los frutos que se ponen en el mercado.

"Hoy no se colocan en el mercado productos que no cuenten con una garantía mediombiental y cuando me han preguntado estos meses en reiteradas ocasiones he defendido siempre, siempre el compromiso, legalidad y la corrección en la manera en que se producen estos frutos rojos que están saliendo a otros mercados", ha enfatizado Ribera durante un coloquio sobre los fondos europeos organizado por eldiario.es, justo el día en que una delegación del Bundestag alemán ha iniciado una visita a España para indagar sobre los estándares medioambientales de la producción fresa. El contexto es la petición de boicot para comercializarse en Alemania -el principal importador de la fresa de Huelva- debido a la acusación de que se cultivan explotando los recursos de agua.

