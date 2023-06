Simon Tofield, creador de 'Simon's Cat': "Me inspiré en un gato codicioso, adorable e, irónicamente, de color negro azabache"

Hoy en día, existen numerosas formas de hacer llegar información a la gente. En el mundo del bienestar animal y la etología, han surgido vías realmente creativas y divertidas para llamar la atención y, sin duda alguna, el dibujo y la animación, se ha convertido en una de las preferidas.

Desde El oso formato longaniza, a Trick Woofs, son muchas las tiras cómicas, las animaciones de dibujos e incluso los videojuegos que podemos encontrarnos en internet y en el mercado (recordemos Stars in the Trash), que nos hablan del comportamiento de los animales, de concienciación, de adopción de perros y gatos, de su naturaleza y de etología.

Un buen ejemplo de esto es Simon's Cat . En noviembre de 2007, Simon Tofield, un británico nacido en la ciudad Leighton Buzzard, al norte de Londres, publicó su primera animación, inspirada en su gato, a la cual tituló Cat Man Do. Sin ninguna intención, Tofield consiguió miles de reproducciones y cientos de comentarios, lo que le animó a realizar otra pequeña película felina que le terminó de catapultar hacia la fama en internet.

Simon's Cat son unos pequeños cortos animados que cuentan las pequeñas rutinas felinas del gato de Simon, su protagonista, junto a su tutor y otros animales, mostrándonos situaciones con las que muchos tutores de estos pequeños felinos se sentirán identificados.

Conociendo a los gatos a través de la animación

"Siempre he tenido un amor por los gatos, los míos son una gran compañía y parte de la familia, me hacen reír todos los días", expresa el autor. "En 2008 hice una pequeña película animada que se volvió viral en YouTube, así que decidí hacer una segunda. Así nación Simon's Cat".

Con estos pequeños cortos, Tofield tiene como objetivo principal "hacer reír a la gente", aunque también lo aprovecha para "mostrar las mejores cualidades y extravagancias de los gatos, que son divertidos por naturaleza", añade.

De hecho, el fenómeno Simon's Cat ha sobrepasado las expectativas de su autor, convirtiéndose en una marca propia dedicada, no solo al entretenimiento, también a la divulgación sobre el comportamiento y la etología de estos animales, gracias a contenidos como Simon's Cat Guide To, o Simon's Cat Logic, cortos y animaciones dedicados a entender cómo los gatos ven el mundo, su comportamiento y a qué podemos hacer para ayudarles para que vivan una vida saludable y feliz.

"Cuando comencé, nunca podría haber imaginado que la primera película llegaría a tanta gente y a tantos lugares del mundo", expresa Tofield. "Tan solo los cortos han acumulado más de 2.000 millones de visitas e incluso han ido más allá de la pantalla, llegando a juegos móviles, ropa y complementos".

Para el autor, su éxito es una muestra más de "cuánto aman las personas a los gatos, independientemente de a qué parte del mundo pertenezcamos". "Son universalmente divertidos", afirma.

Hugh, la inspiración para crear 'Simon's Cat'

Tofield creó al protagonista minino de Simon's Cat basándose en su propio gato, Hugh. "Era un gato codicioso, adorable y fornido que, irónicamente, era negro azabache (no como el de las animaciones, que es blanco)", cuenta.

"Solía despertarme para desayunar todas las mañanas, algo que me inspiró para crear el corto de Cat Man Do", añade el autor. "No obstante, no es mi única inspiración. El personaje del gatito también se basa en mi gato en la vida real, Teddy, al igual que Big Maisy, quienes también aparecen en los cortos".

Además, Tofield reconocer ser un gran amante de la vida silvestre, motivo por el cual siempre intenta incluir en sus historias tantos animales como les sea posible, de ahí que a veces veamos también pájaros, insectos, murciélagos, erizos y todo tipo de animales.

Para seguir las aventuras de Simon's Cat, podemos hacerlo tanto a través de su canal de YouTube, como en sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y TikTok), donde Tofield postea con regularidad tanto sus nuevas animaciones, como fotografías de los felinos con los que comparte vida.