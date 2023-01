Roberto Raba, autor de las tiras cómicas 'El oso formato longaniza': "Un hurón es la mejor mascota"

Sobre animales se ha escrito mucho (de algunos más que de otros) por eso siempre es una grata sorpresa encontrar artistas que optan también por dibujar historias y cuentos sobre ellos, especialmente si se trata de animales menos habituales. Este es el caso de Roberto Raba (más conocido como Roberoto) que se ha hecho famoso gracias a sus tiras cómicas basadas en una pareja de hurones con las que cualquiera que haya tenido estos animales en casa se sentirá identificado.

El oso formato longaniza es un proyecto que Roberto empezó a raíz de un blog que tenía con unos amigos suyos hace más de diez años, cuando tuvo a su primer hurón, Kiba. "Alguien las movió por un foro de hurones y se convirtió en algo grandísimo", comenta el autor, aún sorprendido de cómo evolucionó.

"Aunque estudié informática, siempre he estado muy orientado al tema de arte", explica. "Con 15 años empecé a dibujar cómic, participando en muchos concursos donde solía quedar segundo o tercero. También estudié animación y fui a clases de dibujo".

A día de hoy, Roberto se mantiene conectado al mundo del arte a través de su posición como jurado del concurso de cómics de su ciudad (Torrelavega, en Cantabria), lo que compagina con su trabajo como Técnico en la Univesidad de Cantabria.

De la vida real al cómic

Cuando Roberto empezó a publicar de forma mensual sus tiras cómicas en el blog que tenía junto a sus amigos, no se esperaba que tuviera mucha repercusión. Sin embargo, el boom que tuvo a raíz de otros foros de hurones en los que se compartieron animaron al autor a satisfacer sus ganas de continuar con las tiras.

"Kiba era toda una inspiración para las tiras cómicas así que en junio de 2012 decidí abrir la página de Facebook dedicada a El oso formato longaniza", cuenta Raba. "Con el tiempo autopubliqué dos libros, el primero, con unas 200 tiras; y el segundo, que pone fin a la historia, con otras 130 tiras y un cómic conclusivo".

El haber trabajado en editoriales le proporcionó a Roberto los conocimientos necesarios para maquetar su trabajo y poder publicar por sí mismo el libro con la colección de tiras, de los cuales ha vendido prácticamente todos los primeros tomos y aún le quedan del segundo disponibles.

Con Kiba debía tener cuidado con las ventanas porque tenía obsesión con ellas

Pero, ¿qué llevó a Raba a dibujar cómics sobre hurones? Conocer a Kiba le inspiró al conocer el carácter de estos animales que, aquellos que conviven con ellos, saben que su día a día está lleno de divertidos y graciosos momentos. "La mejor mascota para tener es un hurón", afirma Roberto.

"Tuve suerte de que una amiga me guió cuando adopté a Kiba, ya que ella ya tenía dos", explica. "Era un huroncete blanco que adquirí por medio de una protectora en Asturias. Se había tirado por un cuarto piso, pero estaba totalmente recuperado, lo único, debía tener cuidado con las ventanas porque tenía obsesión con ellas".

Roberto asegura que "no hay animal mejor para empezar una relación que Kiba". "Era bueno, juguetón, cariñoso... Alguna vez le llevé a la playa y disfrutaba muchísimo corriendo hasta donde la correa le dejaba. Verle día a día me daba para muchísimas tiras", asegura. "Era de la clase de hurones que le gusta robar y esconder sus 'tesoros' debajo de la cama, pero en el fondo era un santo, se dejaba tocar y acariciar por todo el mundo".

Raba comenzó las tiras a costa de Kiba aunque el pequeño empezó a tener problemas de salud, debido a que se le había castrado siendo demasiado joven. "Murió con cuatro años, después de haber tenido que quitarle el bazo, recuperarse y volver a tener una recaída", recuerda el artista. "Hubo que operarlo y monté un evento en Facebook para pagar los gastos: un donativo a cambio de un dibujo. Muchísima gente se apuntó".

No obstante, las tiras no solo han estado protagonizadas por Kiba, al tiempo se unió Guni, el otro hurón que conoció Roberto. "Era una bestia salvaje, de los que se tiran a morderte a la cara... Eso sí, en cuestión de tres meses, era todo lametones, solo mordía jugando", asegura el autor.

"Un antiguo jefe mío me comentó que su cuñado tenía hurones de caza y que si quería uno, que el hombre pensaba soltarlo o incluso matarlos", relata. "Yo estaba pensándome si tener otro, porque había pasado poco tiempo tras lo de Kiba y al final acepté. Me lo dio en un transportín lleno de heno que olía terrible".

Guni procedía de un cazador y era una bestia salvaje, aunque en cuestión de meses era todo lametones

Si Kiba era todo amor, Guni era todo un terremoto. "Con él fue con quién más aprendí sobre hurones, su alimentación, sus cuidados, su carácter... Al principio lo quería atacar todo, estaba también asustado", explica. "El morrete lo tenía un poco torcido, así que la boca no le cerraba del todo y solía tener un ojo más abierto que el otro".

"Guni me duró siete años y la verdad que los últimos meses fueron muy duros", reconoce Roberto. "El pobre estaba perdiendo el uso de las patitas de atrás y tenía que llevarle yo al arenero a hacer pis, lo bueno es que no tuvo problemas de salud hasta sus últimos meses de vida".

Un ejemplo de compromiso con estos animales

Todo lo que ha vivido Roberto con sus hurones y que ha intentado plasmar de manera cómica en sus tiras es, sin duda, un buen reflejo y ejemplo de lo que conlleva convivir con estos animales en el hogar y las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar cuando optamos por tener esta mascota.

De hecho, Kiba y Guni representan dos de las personalidades más típicas que podemos encontrarnos en hurones: por un lado, Kiba, el perezoso y ladrón que todo lo coge y esconde, que se queda dormido en cualquier cajón o rincón; y por otro lado, Guni, gamberro a más no poder, capaz de enfrentarse a otros animales (en este caso, a una gata) a pesar de ser muchísimo más pequeño y torpón.

"Es divertido haberles podido juntar en las tiras, algo que no pudo ser en la realidad y ver cómo se relacionan entre ellos, con sus personalidades tan diferentes", expresa Roberto.

Muchas de las tiras, a parte de cómicas, también nos enseñan sobre los cuidados básicos de los hurones, no solo sobre su carácter y manías. ROBEROTO

Además, a parte de los dos hurones protagonistas, en las tiras también podemos ver otros "osos formato longaniza" y animales como perros o gatos. "He metido de vez en cuando un conejito que tuve, al que hago hablar en asturiano porque lo compré allí", añade Raba. "Al final también puse un perrete de coprotagonista con ellos, ya que de toda la vida he tenido también y me pareció divertido que jugara con ellos".

"En total han sido 335 tiras, 20 exclusivas de los cómics y el cómic que concluye toda la historia. Desde que lo terminé el septiembre pasado ya no he vuelto a tocar un lápiz, ahora lo que hago es escribir novelas, pero la página del Facebook la sigo manteniendo, reponiendo tiras desde el principio todos los martes", concluye Raba.