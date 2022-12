¿Qué vacunas debo ponerle a mi hurón? El moquillo y la rabia, las imprescindibles

A la hora de tener animales exóticos en los hogares, nos surgen muchas dudas sobre sus cuidados básicos. Una de las preguntas que nos podemos plantear cuando tenemos este tipo de animales en casa es si necesitan vacunas como lo haría un perro o un gato. La respuesta es sí, prácticamente todos los animales de compañía tienen sus vacunas mínimas recomendadas por los veterinarios. En el caso de los hurones son dos: la del moquillo y la de la rabia.

En el caso de la vacuna del moquillo, aunque no es obligatoria, es recomendable ponerla ya que esta enfermedad canina es una de las que más afecta a los hurones y tiene una mortalidad muy cercana al 100 por cien. "Es muy contagiosa y no tiene cura, por lo tanto, es mejor prevenir, tanto si nuestro pequeño compañero socializa con perros o no", advierte Sara Acebo, veterinaria especializada en exóticos y fundadora del canal de Instagram Exotips.

Por otro lado, la vacuna de la rabia es importante porque "se trata de una zoonosis y es nuestra responsabilidad evitar que en España haya algún brote de esta enfermedad en algún momento", expresa Acebo. De hecho, la vacuna de la rabia es obligatoria prácticamente en toda España, exceptuando Cataluña, Galicia y Asturias.

Estas son las dos únicas vacunas que cualquier veterinario especializado en exóticos te recomendará ponerle a tus hurones. "El coste, que incluye la revisión general que se hace y el antihistamínico que se debe poner para evitar una posible reacción vacunal, ronda los 30 euros, aunque dependerá de cada centro", explica Acebo.

Cuándo poner las vacunas y cada cuánto tiempo

"A los hurones se les pueden poner vacunas a partir del mes y medio", afirma la veterinaria creadora de Exotips. "Ambas vacunas son anuales pero, en el caso de la primovacunación, la primera vez que se administra se hace en dos dosis separadas en 15 días y, después, hay que revacunar de forma anual".

Acebo recalca la importancia de administrar un antihistamínico unos veinte o treinta minutos antes de cualquiera de las vacunas para así evitar cualquier reacción adversa.

"Los posibles síntomas que pueden presentar nuestros hurones tras la vacunación varían mucho", detalla la especialista en exóticos. "Pueden ir desde la inflamación del hocico o las patas, a síntomas más graves como la inflamación de la glotis (en cuyo caso el animal se puede llegar a asfixiar, perder el equilibrio o la coordinación)".

La veterinaria recomienda "acudir en cualquier caso al veterinario tanto si notamos algún síntoma leve como uno grave", para asegurarnos de que todo está bien y quedarnos tranquilos.

"Además, si no se se le administra el antihistamínico y le causa una reacción, hay que poner corticoides, una medicación que inhibe las vacunas, por lo que no habría servido de nada la vacunación", concluye la experta en exóticos.