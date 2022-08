¿Podemos tener hurones si tenemos gatos, perros u otros animales en casa?

En la sociedad en la que vivimos es cada vez más común que los hogares tengan más de un animal de compañía y, además, que no pertenezcan a la misma especie. Por este motivo, hay que conocer bien cómo se comunica cada animal y si podrá o no relacionarse con otros, especialmente cuando se trata de mascotas no tan comunes, como son los hurones.

Aunque está claro que el carácter de los animales será algo fundamental a la hora de mantener una buena relación, hay especies que se llevan mejor entre ellas. Por ejemplo, Vanessa M. Clavijo, divulgadora experta en educación canina y en la gestión, atención y mantenimiento de especies animales e instalaciones en núcleos zoológicos, convive con su hurona Mmomo, sus gatas Fara y Niké y una galga llamada Elsa.

"Puedo afirmar por mi experiencia que los hurones pueden convivir con otras especies, pero hay que valorar muchos factores. Para mí es fundamental que tengan más o menos la misma edad, que se críen juntos", expresa Clavijo. "Fara y Mmomo son inseparables. Cuando mi gata llegó a casa tenía tres semanas y, por aquel entonces, la hurona vivía en la jaula, donde pasó un año y medio hasta que decidí que no volvería a tener ningún animal en casa entre barrotes".

Debido a la temprana edad de la gata, Vanessa no juntó a ambas especies hasta que la gatita cumplió los dos meses y medio, momento en el que era lo suficientemente grande y ágil para subirse a cualquier sitio alto si no quería estar con la hurona. "Los acercamientos los hacían estando yo siempre delante, sentada, dejando que Mmomo oliera a la gata y si veía que hacía el amago de lanzarse, las separaba".

"Entre especies se llevan de fábula pero tienen que aprender el uno del otro. Yo tuve mucha suerte porque Mmomo entendía el lenguaje felino muy bien y, en el caso de la gata, adoptó comportamientos de hurón, como por ejemplo su preferencia por el juego de persecución", añade la experta.

Cuando Clavijo introdujo a su segunda gata, Niké, el trabajo fue mucho más costoso y largo. "Estuve como 20 días repitiéndole 'no' a Mmomo cada vez que se acercaba a darle un bocado a la gata. Por eso también es importantísimo tener a tus animales educados, el problema es que hay que ser constante y la gente se suele cansar antes de obtener resultados", asegura. "Si yo le digo 'no' a cualquiera de mis animales, lo entienden".

La relación entre hurones y perros

Mientras que gatos y hurones tienen una relación más amenas, con los perros el asunto se complica un poco, ya que depende mucho más del carácter del perro y de la raza. Cristina Soriano, veterinaria integrativa con experiencia en hurones de más de 12 años y "mamá" de una familia compuesta por cuatro hurones, un perro y un gato, explica que la convivencia entre perros y hurones es posible, pero con muchos "peros".

"Así como en otras especies es claramente un 'no' (conejos, cobayas o pequeños roedores, ya que estás juntando al depredador con su presa), en el caso de los perros sí es viable pero hay que tener en cuenta los periodos de socialización y realizar las presentaciones paulatinamente", afirma.

Hay que ser conscientes de que los hurones, además de depredadores, son presas, y hay perros que tienen un tipo de agresividad (agresividad depredadora) que no es compatible con la tenencia de hurones ya que éstos son "pequeños escurridizos y hacen movimientos de presa que despertarán los instintos de caza del can", explica Soriano.

"En cualquier otro caso, lo ideal es que durante los periodos de socialización conozcan a la otra especie, pero si esto no es posible, se deberán hacer las presentaciones e introducciones del nuevo miembro poco a poco, bajo vigilancia, intentando que no haya malas experiencias para que no asocien al otro animal con algo negativo", detalla la veterinaria.

Cómo presentar hurones y perros

Soriano recomiendo informarse del carácter y el comportamiento del hurón antes de llevarlo al hogar. "Hay que entender que la forma que tiene de comunicarse es ligeramente diferente a la de un perro y que es posible que esas diferencias creen enfrentamientos", cuenta.

"Primero se realiza un intercambio de olores ya que, tanto perros, gatos como hurones utilizan mucho el olfato y les ayuda a conocerse"

"Para empezar con las presentaciones lo mejor es seguir los pasos y no correr. Primero se realiza un intercambio de olores, tanto perros, gatos y hurones utilizan mucho el olfato y les ayuda a conocerse, así que podemos poner la cama del perro a disposición del hurón y una hamaca del pequeño al can. Así durante varios días seguidos (una semana suele ser suficiente para esta fase", explica la veterinaria.

El siguiente paso es que los animales se vean, pero con una barrera física, ya sea con el hurón dentro del transportín o con una vaya que los separe. "Lo ideal es que ese elemento físico les deje olerse e interactuar pero evite que se puedan hacer daño", aconseja Soriano. "El tiempo de esta segunda fase depende un poco de cómo reacciones los animales".

"Si están muy nerviosos en la presencia del otro, emiten señales negativos, o se les ve ansiosos, habrá que positivizar la presencia del otro. Se pueden hacer juegos de olfato, darles alguna chuche... Pero, ¡ojo!, hay que saber premiar en el momento adecuado, si el animal está nervioso o no reacciona bien, no hay que premiarlo", advierte la veterinaria.

Po y uno de los hurones de la veterinaria Cristina Soriano. CEDIDA

Una vez que los animales puedan estar en presencia del otro más o menos tranquilos ya podemos pasar al contacto. "Lo ideal es que haya mínimo dos personas, una que controle a cada uno de los animales y, por supuesto, ambos con arnés y correa", recomienda Soriano. "Además, las primeras veces tendremos que estar muy pendientes de que el hurón no muerda al perro (ellos juegan así) porque provocará una mala experiencia".

"Intentar distraerles con comida o juguetes suele ser buena idea. Tendremos que hacer este tipo de encuentros e ir evaluando sobre todo la reacción del perro cuando el hurón es muy invasivo, porque normalmente, por el tamaño son los que más daño pueden hacer", detalla.

En resumen, los hurones son capaces de convivir con perros y gatos pero el camino hacia una buena relación entre ambos está diseñado para personas que realmente estén comprometidas y tengan la paciencia y el tiempo necesarios para llevar a cabo todas las fases del proceso de socialización.