'Stars in the Trash', un videojuego solidario para entender que la calle no es lugar para los gatos: "Está lleno de peligros"

Aunque no se hable mucho de su capacidad educativa, los videojuegos se han convertido en una herramienta muy útil para contar historias y concienciar al mundo. Desde el estudio francés The Pixel Hunt, que nos narra el viaje de una refugiada siria hacia Europa en Bury me, my love, hasta We. The Revolution, donde el estudio polaco Polyslash nos traslada hasta la Francia de la Revolución para ponernos en la piel de un juez del Tribunal Revolucionario, los videojuegos son capaces de enseñarnos historia y filosofía, pero ahora también nos acercan temas de protección y bienestar animal.

Mientras que Annapurna Interactive nos ponía en la piel de un gato callejero en un mundo futurista lleno de robots en los que ya podíamos ver un poco las dificultades (también ficticias) a las que un gato tiene que hacer frente cuando vive en la calle gracias a Stray; ahora el estudio murciano Valhalla Cats nos acerca todavía más esa idea y nos muestra los peligros que existen para estos pequeños felinos cuando no tienen un techo donde cobijarse.

¿Viven los gatos bien en la calle? Esta fue la pregunta que se hizo José Ginés, diseñador narrativo y desarrollador en Valhalla Cats, cuando empezó la historia de Stars in the Trash. "Todavía hay gente que piensa que está en el instinto de un gato el salir y por lo tanto, que considera que tenerlo encerrado en una casa es parecido a tenerlo maltratado", comenta.

"Con este juego quería refutar esa versión y explicar que la calle no es un lugar seguro para un gato ya que está lleno de peligros como atropellos, envenenamientos o el propio hambre", añade el diseñador narrativo. "En nuestro título, mostramos la historia de un gato que vive cómodamente en una casa donde tiene de todo, pero que se aburre y decide salir a la calle porque le resulta una idea mucho más excitante, hasta que todo se empieza a torcer".

Sin ninguna intención de adoctrinar a nadie, Ginés quiere contar una historia, compartir su visión ("con el que quiera") y dejar que los jugadores saquen sus propias conclusiones sobre la vida callejera de los gatos.

Un estudio español a favor de los derechos de los animales

El proyecto Valhalla Cats comenzó en 2013, cuando la empresa para la que Ginés trabajaba cerró. "Decidí perseguir un sueño que tenía entonces: hacer videojuegos", relata el desarrollador. "Me he criado en salones recreativos y era algo que siempre he querido hacer. Decidí invertir en esa idea el dinero que tenía ahorrado y aunar así mis dos pasiones, los videojuegos y los animales".

"Me puse en contacto con gente de la industria de los videojuegos y la animación y así surgió el núcleo que compone ahora el estudio fundado en Murcia", añade. "Desde entonces, hemos compaginado encargos con creaciones propias, que son las que nos dan la vida, por eso vamos a lanzar Stars in the Trash.

Un porcentaje de los beneficios siempre lo distribuimos en protectoras y refugios de todo el mundo

Además, Ginés reconoce que la empresa nació "con la idea de hacer un juego como este, narrativo y que tuviera un mensaje que diera una versión de una realidad controvertida con el fin de concienciar, especialmente en el tema de los animales".

De hecho, desde que se creó el estudio han contado con un programa de donaciones para ayudar a protectoras de todo el mundo. "Teníamos que contar con una vertiente social, tenía que ser así. Por ello, un porcentaje de los beneficios siempre lo distribuimos en protectoras y refugios, que siempre están faltos de apoyo", asegura el diseñador narrativo.

Star in the Trash no tiene confirmada aún su fecha de lanzamiento pero el desarrollador espera que pueda estar listo en Steam para la segunda mitad de 2023, fecha en la que podremos conocer a los protagonistas de esta historia, perros y gatos inspirados en las mascotas de los miembros del estudio Valhalla Cats.