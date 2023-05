No es muy habitual que el registro de partidos políticos que tiene el Ministerio del Interior tenga movimientos. Pues ayer martes fue un día intenso para sus funcionarios. Yolanda Díaz dio el paso que sus futuros socios llevaban meses esperando: Sumar ya no es solo una plataforma ciudadana, ayer se convirtió legalmente en un partido político, paso previo para la negociación de ‘tú a tú’ con Podemos, IU, MM y Compromís. Pero mientras unos vienen, otros se van. Casi a la vez, Cs confirmó que no se presentará a las generales. Está claro que esta segunda decisión es buena noticia para el PP, pero no es tan evidente que el posible pacto en Sumar sea siempre positivo para el PSOE. Si el escenario es la oposición, sobran figurantes.