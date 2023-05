Esta temporada vuelve el azul

Lo de la moda es como la política, una elección. Eliges el color que más te favorece y esperas que no se deje de llevar pronto para rentar el armario el mayor tiempo posible. Está claro que esta primavera se lleva el azul y viene pegando muy fuerte para este verano.

Los tonos tierra, los colores cálidos como los rojos o los naranjas, que hasta hace poco llenaban escaparates, han quedado relegados por los fríos. Azules y verdes parece que lo petan en esta temporada. Para esto del vestir bien lo importante es no confundirse de colores como Tezanos, que debe ser daltónico y por lo visto lo de las tonalidades no lo tiene muy claro, y claro, ahora lo ve oscuro. Para ver bien yo le recomiendo gafas, pero no moradas, ahora lo que se lleva es la ‘gafa de pasta’, o más bien, las gafas de los que tienen pasta.

A muchos esto del cambio de armario les ha pillado en pelotas. En Valencia y Aragón se lo olían, pero a los extremeños y baleares les ha cogido en bragas, y rojas, y como no es Nochevieja lo de la suerte no ha funcionado. Sevilla sigue teniendo un color especial, pero ahora es el azul.

No se quejen, que en Europa ya venía siendo tendencia, y allí llega todo antes: Polonia, Hungría o Turquía. También en Italia, muy fashionistas desde tiempos remotos, donde apuestan incluso por el azul muy oscuro, casi negro. Pero ándense con ojo que ya saben lo que son las modas, que igual que vienen se van, como la clase política.

Guarden por si acaso en los estantes las prendas antiguas, que, si han vuelto las hombreras y los pantalones de campana, cómo no lo va a hacer el azul, que combina con todo menos con el verde. Ya saben eso que dicen de "azul con verde muerde", pues a ver si es verdad.