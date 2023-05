Javier Lambán: "El tsunami que ha arrasado en otras comunidades de España nos ha arrasado también a nosotros"

Tras una jornada intensa de votaciones para las elecciones autonómicas y municipales, los colegios electorales de todo el país ya han cerrado sus puertas. A falta de que se conozca el resultado definitivo del escrutinio, el presidente del Gobierno de Aragón y candidato a la reelección por el PSOE, Javier Lambán, ha comparecido y ha admitido que esta vez "no ha podido ser".

"La muralla que levantamos se ha revelado insuficiente, el tsunami que ha arrasado en otras comunidades de España nos ha arrasado también a nosotros", ha declarado Lambán en referencia a que el Partido Popular ha arrebatado a la izquierda diferentes zonas del territorios español.

De este modo, si se mantiene la tendencia del escrutinio, Aragón cambiará de color político y Jorge Azcón gobernaría tras alcanzar la mayoría. "Aragón ha encontrado su camino, pero no ha podido ser", ha indicado.

"Seré útil a Aragón, al Partido socialista obrero español y trataré de salvar un poco de tiempo para mí y mi familia", ha añadido el socialista para afirmar que "contaréis siempre conmigo".

"Hoy es el primer día hacia la victoria electoral del año 2027", ha anunciado Javier Lambán al asegurar que los socialistas no se conforman y ese inconformismo se trasladará en las próximas elecciones dentro de cuatro años.

Por ello, ha declarado que desde "mañana mismo" activarán los resortes como oposición: "Como los buenos usos democráticos, y somos ante todo demócratas, he felicitado al ganador y le he pedido que transmita a sus compañeros las felicitaciones. En nuestro caso, si somos importantes gobernando, no seremos menos importantes desde la oposición".

La jornada electoral de este 28M ha trascendido con "absoluta normalidad" en la mayoría de localidades, aunque en algunos municipios han surgido pequeños incidentes o imprevistos de última hora que han sido solventados con rapidez.

La lluvia que ha caracterizado este domingo electoral no ha sido un impedimento para que los ciudadanos ejerzan su derecho a voto, ya que destaca una alta afluencia de votantes con una mayor participación respecto a 2019.

No obstante, la supuesta trama de compra de votos que marcaron la campaña de las elecciones sí que han incidido en el desarrollo de la jornada de algunas zonas comprometidas, como en Mojácar, donde se investiga a otro hombre por un presunto fraude electoral, o Albudeite, donde han impedido a los medios acceder al colegio electoral habilitado.