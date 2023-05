Ayuso entra en el 'sprint' final de la campaña de Almeida: "Juntos ganaremos al sanchismo"

"Un brillante opositor", un "trabajador tenaz", "al que te puedes encontrar por la calle", con "un sentido del humor único"... La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha deshecho en elogios para presentar a José Luis Martínez-Almeida como "el mejor alcalde de España". La regidora madrileña ha entrado en la campaña del aspirante a la reeleción de la Alcaldía de la capital, cuando se pueden contar con los dedos de una mano los días que restan para que los ciudadanos acudan a las urnas. Y lo ha hecho para pedir que su 'partner' logre la mayoría que "merece y necesita" para formar un "gobierno estable y sin zancadillas".

Solo faltaba ella. Después de que lo bendijeran en las semanas pasadas los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, tras los capotes que le echó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y apenas 24 horas más tarde de que el jefe de filas de los populares, Alberto Núñez Feijóo, también se involucrara en la carrera de Almeida para revalidar el bastón de mando, Ayuso ha participado este miércoles con su pareja de baile el próximo 28 de mayo en un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum.

Para la baronesa madrileña, el reto de Madrid es ser "contrapeso a las políticas del Gobierno central", impulsadas por "unos representantes de la izquierda que no saben lo que quieren, que no conocen a la sociedad madrileña y que piensan en transformarla ideológicamente al tamaño de su pequeño mundo". Pero también ha opinado, en el marco del panorama, más ajustado, que alumbran las encuestas para Almeida, todavía a varios concejales de la mayoría que le garantice gobernar en solitario, que "la gestión del Ayuntamiento de la capital de España no puede verse condicionada según sople el aire, ya sea por la necesidad de notoriedad o la inexperiencia".

Después de las palabras de su "querida Isa", con la que ya parece haber pasado página de aquellos días negros de 2022, con la caída de Casado y la entronación de Feijóo, Almeida ha tomado la palabra para manifestar que este domingo tienen la oportunidad de asestar el golpe definitivo al gobierno de Pedro Sánchez. "Juntos ganaremos al sanchismo", ha pronunciado no sin antes devolverle los halagos a la presidenta madrileña, pues para él resulta "un honor haber recorrido este camino de cuatro años junto a ella". Por encima incluso de su "eficacia en la gestión", asentada en "datos apabullantes", el primer edil ha hecho hincapié en la capacidad de Ayuso de "aunar una amplia mayoría social" que "ilusiona".