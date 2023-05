La Junta Electoral descarta anular votos bajo sospecha en Melilla: sigue bajo investigación y atentaría contra un derecho fundamental

La Junta Electoral Central (JEC) no considera que se puedan anular los más de 700 votos por correo que se emitieron en Melilla. Las razones son claras: el posible fraude aún está en fase de investigación, no hay pruebas fehacientes de que cada uno de esos votos haya sido comprado y, además, sacar los sufragios de la urna este domingo podría atentar contra el derecho fundamental de los electores que no han incurrido en ninguna irregularidad.

Así lo confirman fuentes de la Junta Electoral a 20minutos, que explican que el proceso electoral en la ciudad autónoma debe seguir su curso una vez que ya se ha detectado el posible fraude, se han tomado medidas y los 761 sufragios que ya se han ejecutado y presentado no suponen una cantidad significativa que pueda llevar a un vuelco electoral o condicionar de manera determinante el resultado de los comicios.

Los datos actualizados este martes por el Ministerio del Interior revelan que de los 11.707 votos por correo solicitados en Melilla -lo que representa un 20% de los ciudadanos llamados a las urnas en ese territorio, una cantidad inusualmente alta-, solo se han presentado en Correos un total de 1.882, el 16%. De ellos, 761 se presentaron antes de que la Junta Electoral Central acordara el pasado 17 de mayo la identificación mediante DNI tanto en el momento de la recogida del voto como en la entrega final. El resto de votos por correo se han registrado ya con la exigencia de la presentación del DNI.

Fruto de la investigación policial y judicial, ya se han producido diez detenciones. Uno de los arrestados es el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de la ciudad autónoma, Mohamed Ahmed Al-Lal, del partido Coalición por Melilla (CpM), el principal partido de gobierno cuya sede ha sido objeto de registro por las fuerzas de seguridad.

Esto no hará que se anulen las votaciones por correo en Melilla. El Gobierno asegura que la cita electoral será garantista y que, en todo caso, la decisión depende de la Junta Electoral Central. Precisamente, fuentes de este órgano explican que este martes se recibió una petición de Coalición por Melilla solicitando la anulación de los 761 votos registrados antes de la exigencia de presentar el DNI, pero la Junta lo ha descartado.

Según indican las fuentes consultadas, la entrega de todos esos votos se hizo cumpliendo la legalidad vigente, antes de que la Junta Electoral cambiara las condiciones de identificación de los electores a la hora de entregarlos y la investigación del posible fraude sigue abierta. Es decir, aún no hay una conclusión policial y judicial que ponga en duda cada uno de esos sufragios en concreto.

Por otro lado, anular esos votos, sin hacer distinciones entre los posibles fraudulentos y los legales, podría suponer una violación del derecho constitucional al sufragio activo de los votantes que no han incurrido en ninguna irregularidad, pues ya no da tiempo a abrir un nuevo plazo de voto por correo.

A todo ello se une que 761 votos, en opinión de la Junta Electoral Central según lo hablado en su reunión de este martes, no suponen una cantidad determinante que pueda influir en los resultados, ni siquiera en Melilla.

Quizá la consecuencia más clara de lo ocurrido en Melilla que puede producirse en estas elecciones es que suban los datos de abstención, ya que quien haya pedido el voto por correo, tiene que votar por correo con su DNI obligatoriamente, es decir, no puede presentarse en la mesa electoral el próximo domingo.