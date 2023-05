El 'modus operandi' de la trama de compra de votos por correo en Melilla: "Ofrecían 100 o 150 euros a personas desfavorecidas"

Cerca del 20% de los melillenses han elegido la modalidad de voto por correo de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo, un porcentaje siete veces superior al del resto de España y que desprende un penetrante olor a fraude. Así lo han denunciado todas las formaciones políticas de la ciudad autónoma, que se echan la culpa entre ellas, y la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la presunta compra de hasta 10.000 votos.

El 'modus operandi' para comprar voto a distancia es sencillo y se aprovecha de las lagunas de la Ley Electoral (Loreg), que no exige que el elector se identifique a la hora de depositar el sufragio en una oficina de Correos. Lo explica a 20minutos el magistrado Miguel Ángel García, presidente de la Junta Electoral de Zona de Melilla: "Para solicitar el voto por correo, el elector tiene que ir a una oficina de Correos y solicitarlo personalmente, identificándose con su DNI. Para recibir la documentación electoral, la ley también exige que el funcionario de Correos se la entregue personalmente al elector y no se le puede entregar a ninguna otra persona de su familia. Sin embargo, a partir de ahí es cuando la ley queda un poco vacía de contenido porque no exige que sea el elector quien lleve esa documentación con el voto depositado dentro de un sobre a Correos, la puede llevar cualquier tercera persona".

Y esa "laguna" de la Loreg es la que facilita la compra del voto a distancia: "Todos los jueces de instrucción de Melilla hemos llevado procesos por presunta compra de votos en anteriores comicios. Basándonos en esa experiencia, la persona que intenta comprar el voto, que suele ser simpatizante o afiliado a un determinado partido político, le ofrece dinero a una persona desfavorecida, pueden ser 100 o 150 euros, para que solicite y reciba personalmente la documentación para votar a distancia y una vez en su poder se la entrega a quien le ha ofrecido el dinero. El que ha comprado el voto, y se presupone que detrás está un partido, puede manipular la documentación para introducir en el sobre la papeleta que más le interese y llevarla a Correos".

El magistrado también explica que en ocasiones la compra de voto no se realiza a cambio de dinero, sino de trabajo: "Ofrecen un puesto a través de los Planes de Empleo, que son proyectos para dar trabajo a personas desfavorecidas que se aprueban especialmente para Ceuta y Melilla porque el paro es muy alto".

En ese sentido, García aboga por modificar la Loreg para evitar fraudes en el futuro: "El sistema está al revés porque de las tres fases del proceso para votar por correo, solicitud, entrega de la documentación y el momento de depositar el voto en una oficina de Correos, es ese tercer acto el más importante de todos y el único en el que no se exige la identificación personal".

"Todo esto debería de alertar al legislador para que introduzca una modificación en la Loreg. Si para depositar el voto en urna se exige la identificación personal, no tiene ningún sentido que no se exija al depositar la documentación con el voto por correo", añade.

La Junta Electoral obliga a presentar el DNI

Para evitar irregularidades, la Junta Electoral de Zona ha decidido exigir el DNI a la hora de depositar el voto en Correos de cara a las próximas elecciones del 28-M. "Desde la Junta Electoral Provincial y de Zona no tenemos conocimiento de fraude, pero hemos adoptado esta decisión ante el altísimo porcentaje de voto por correo. Ha llegado a rozar el 20% cuando en el resto del territorio nacional no llega al 3%, lo cual es completamente anormal. Además, teníamos los antecedentes de los robos a carteros y sabemos que hay una investigación policial en marcha", explica García.

"Aquí en Melilla era habitual que aparecieran simpatizantes o afiliados de determinados partidos llevando 20, 30 o 40 votos por correo y no se podía poner ninguna pega", subraya el magistrado.

Además, para evitar que los votos a distancia de Melilla se depositen en oficinas de Correos de fuera de la ciudad autónoma, la Junta Electoral Central ha decidido exigir el DNI en todas las sucursales de España cuando se deposite documentación electoral dirigida a alguna mesa electoral melillense: "Existía la sospecha de que estaban intentando llevarse el voto por correo a la península y para evitarlo se incrementó la seguridad en el puerto y el aeropuerto, pero la decisión de la Junta Electoral Central facilita que no haya fraude".

Una larga historia de fraude electoral

El presidente de la Junta Electoral de Zona admite que "en todas las elecciones en Melilla siempre ha habido algún procedimiento judicial abierto" por sospechas de fraude, el más sonado el ocurrido en las generales de 2008 y por el que sigue inhabilitado el presidente de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchan.

"Ese proceso lo llevé precisamente yo. Fue un procedimiento inmenso con más de 40 investigados, muchísimos testigos, posibles delitos de malversación y prevaricación... Entonces no se ofrecía dinero por la compra de voto, sino puestos de trabajo en los Planes de Empleo de Melilla", recuerda García.

El PSOE y Coalición por Melilla se vieron inmersos en aquella trama: "La coalición PSOE-CMP gestionaba entonces estos Planes y se ofrecía que si tú llevabas tu documentación electoral a la sede de estos partidos políticos, pues te daban un puesto en los Planes de Empleo. Eran afiliados de estos partidos quienes recogían la documentación electoral y la llevaban a Correos".

"La investigación demostró que un 30% de las personas que habían votado por correo habían logrado un puesto de trabajo en los Planes de Empleo. En ocasiones no eran directamente los electores, sino sus familiares quienes lograban esos puestos de trabajo, lo que complicó la investigación de la Guardia Civil. El proceso acabó con importantes condenas a dirigentes y afiliados de esos dos partidos políticos. Como consecuencia de estas condenas, el líder de CPM todavía no se ha podido presentar a estas elecciones porque está inhabilitado para empleo o cargo público", explica.